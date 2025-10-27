A 21 éves Kerkez azonban rövid, de határozott üzenettel válaszolt a kritikákra: „Believe, work and improve.” Magyarul: „Higgy, dolgozz és fejlődj.”

Kerkez és Van dijk, avagy a csapatkapitánytól is járt a pacsi a gólért

Ez volt Kerkez első gólja a Liverpool mezében, amelyet az első félidő hosszabbításában szerzett a Brentford otthonában, reményt adva csapatának a felzárkózásra. A vége azonban 3-2-es vereség lett, és a szurkolói türelem ismét fogyóban van.

A Liverpool Echo szerint Kerkez még keresi a helyét

A Liverpool Echo értékelése szerint Kerkez játéka ellentmondásos volt: támadásban bátran vállalja a kezdeményezést, lendületes és energikus, de időnként túl izgatott, ami védekezésben sebezhetővé teszi a csapat bal oldalát. A lap szerint a fiatal védő „még keresi a helyét Arne Slot rendszerében”, és időre van szüksége ahhoz, hogy alkalmazkodjon a holland edző új, dinamikus futballfilozófiájához, amelyben a szélső védők kulcsszerepet játszanak.

A brit újságírók ugyanakkor hangsúlyozzák: Kerkez hozzáállása példamutató, és a góljával megmutatta, milyen karakter rejlik benne. „Nem bújik el, hanem dolgozik és javulni akar” – írta a Liverpool Echo, hozzátéve, hogy a magyar játékos személyisége és energiája a jövő Liverpooljának meghatározó eleme lehet, ha sikerül stabilizálnia a védekezését.

Szurkolói reakciók: támogatás és dorgálás

Kerkez Instagram-bejegyzése alá néhány óra alatt több mint ezer hozzászólás érkezett, és ezek jól tükrözik a liverpooli vélemények kettősségét. A kommentelők egy része elismerően szólt a magyar játékosról, és kiállt mellette a nehéz időszakban. Többen dicsérték a gólját, és bátorították, hogy tartson ki.

„Együtt túljutunk ezen, Kerkez, tarts ki!” – írta egy szurkoló, míg egy másik azt üzente: „Fiatal vagy, tehetséges és szorgalmas – a jövő a tiéd.”

Volt, aki egyszerűen csak annyit kommentelt: „Hidd el, hogy menni fog, mi hiszünk benned!” A támogató üzenetek többsége a bizalomról szólt, arról, hogy Kerkez a hozzáállásával már most példát mutat, és csak idő kérdése, hogy teljesen beérjen az Anfielden.

„Jobban kellene védekezned”

A dicséretek mellett természetesen megjelentek a kritikus hangok is. Néhány szurkoló a védekezés hiányosságait emelte ki, mások pedig úgy vélték, a Liverpoolban más szintű elvárások vannak. „Jobban kellene védekezned, ez a Premier League, nem a Bournemouth” – írta egy kommentelő, akinek most érdemes a tabellára néznie, hiszen a Bournemouth második, míg a Liverpool mindössze hetedik.