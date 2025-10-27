Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Nagy a baj: fényesen izzó objektum repült át Moszkva felett – senki sem tudja, mi volt az

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hiába lőtt gólt a Brentford ellen, mégsem emiatt emlegetik a nevét Liverpoolban. Kerkez Milos teljesítményéről sokat vitáznak az utóbbi hetekben, miután a címvédő sorozatban a negyedik vereségét szenvedte el a Premier League-ben.

A 21 éves Kerkez azonban rövid, de határozott üzenettel válaszolt a kritikákra: „Believe, work and improve.” Magyarul: „Higgy, dolgozz és fejlődj.”

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (L) celebrates with Liverpool's Dutch defender #04 Virgil van Dijk (R) after scoring their first goal for 2-1 during the English Premier League football match between Brentford and Liverpool at the Gtech Community Stadium in London on October 25, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez és Van dijk, avagy a csapatkapitánytól is járt a pacsi a gólért
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Ez volt Kerkez első gólja a Liverpool mezében, amelyet az első félidő hosszabbításában szerzett a Brentford otthonában, reményt adva csapatának a felzárkózásra. A vége azonban 3-2-es vereség lett, és a szurkolói türelem ismét fogyóban van.

A Liverpool Echo szerint Kerkez még keresi a helyét

A Liverpool Echo értékelése szerint Kerkez játéka ellentmondásos volt: támadásban bátran vállalja a kezdeményezést, lendületes és energikus, de időnként túl izgatott, ami védekezésben sebezhetővé teszi a csapat bal oldalát. A lap szerint a fiatal védő „még keresi a helyét Arne Slot rendszerében”, és időre van szüksége ahhoz, hogy alkalmazkodjon a holland edző új, dinamikus futballfilozófiájához, amelyben a szélső védők kulcsszerepet játszanak.

A brit újságírók ugyanakkor hangsúlyozzák: Kerkez hozzáállása példamutató, és a góljával megmutatta, milyen karakter rejlik benne. „Nem bújik el, hanem dolgozik és javulni akar” – írta a Liverpool Echo, hozzátéve, hogy a magyar játékos személyisége és energiája a jövő Liverpooljának meghatározó eleme lehet, ha sikerül stabilizálnia a védekezését.

Szurkolói reakciók: támogatás és dorgálás

Kerkez Instagram-bejegyzése alá néhány óra alatt több mint ezer hozzászólás érkezett, és ezek jól tükrözik a liverpooli vélemények kettősségét. A kommentelők egy része elismerően szólt a magyar játékosról, és kiállt mellette a nehéz időszakban. Többen dicsérték a gólját, és bátorították, hogy tartson ki.

„Együtt túljutunk ezen, Kerkez, tarts ki!” – írta egy szurkoló, míg egy másik azt üzente: „Fiatal vagy, tehetséges és szorgalmas – a jövő a tiéd.”

Volt, aki egyszerűen csak annyit kommentelt: „Hidd el, hogy menni fog, mi hiszünk benned!” A támogató üzenetek többsége a bizalomról szólt, arról, hogy Kerkez a hozzáállásával már most példát mutat, és csak idő kérdése, hogy teljesen beérjen az Anfielden.

„Jobban kellene védekezned”

A dicséretek mellett természetesen megjelentek a kritikus hangok is. Néhány szurkoló a védekezés hiányosságait emelte ki, mások pedig úgy vélték, a Liverpoolban más szintű elvárások vannak. „Jobban kellene védekezned, ez a Premier League, nem a Bournemouth” – írta egy kommentelő, akinek most érdemes a tabellára néznie, hiszen a Bournemouth második, míg a Liverpool mindössze hetedik.

 Egy másik hozzászóló így fogalmazott: „Nem vagyunk elég jók most, és ez rajtatok is múlik.” Akadt, aki egyenesen Robertson visszatérését követelte, mondván, „a rutinos skót stabilabb volt”.

Kerkez Milos a kilencedik bajnoki meccsén az első gólját lőtte a Liverpoolban
Kerkez Milos a kilencedik bajnoki meccsén az első gólját lőtte a Liverpoolban
Fotó: Glyn Kirk/AFP

Voltak, akik elismerték, hogy Kerkez játéka hullámzó, de a hozzáállását példamutatónak tartották. „Nem volt jó meccsed, de legalább gólt szereztél, ez is valami. Dolgozz tovább, és menni fog!” – írta egy szurkoló. Más pedig igyekezett globálisan nézni Kerkez és a Liverpool problémáját. „Nem most kell elfordulni a csapattól. Kerkez fiatal, de harcos, és ez a mentalitás hozza majd vissza a Liverpoolt oda, ahová való.”

A Liverpool szerdán a Crystal Palace ellen lép pályára az Anfielden a Ligakupában.

  • Még több cikk
Brutálisan odaszúrtak a Liverpool kínosan magyarázkodó edzőjének
Balhé lett Kerkez góljából, Slotnak kellett takarítani
Kerkezt a gólja ellenére is kikövetelik a csapatból, Szoboszlait elpazarolják

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!