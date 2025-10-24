A 21 éves Kerkez Milos pályafutása eddig meseszerűen alakult. A Verbászon született balhátvéd 2021 februárjában a Győri ETO akadémiájáról került ki az olasz AC Milan U19-es csapatához, majd egy Milánóban töltött év után 2022 januárjában 2.7 millió euróért szerződtette a holland AZ Alkmaar csapata.
Kerkez Hollandiában nem csak belekóstolt a felnőttfutballba, hanem valósággal berobbant. Másfél év alatt 57 meccsen lépett pályára az AZ Alkmaar csapatában, amellyel a 2022/23-as szezonban egészen a Konferencia-liga elődöntőjéig menetelt.
Kerkezt, aki a magyar válogatottban 2022 szeptemberében mutatkozott be, 2023 nyarán 20.5 millió euróért szerződtette a Premier League-ben szereplő Bournemouth, amire sokan felkapták a fejüket. A szélvészgyors balhátvédet ugyanis olyan sztárcsapatokkal boronálták össze, mint az olasz Lazio vagy a portugál Benfica, Kerkez mégis egy olyan csapatot választott, amely éppen csak bennmaradt az angol bajnokságban.
Kerkez Milos a PL-ben is kiemelkedett
A villámléptű magyar szélső a Premier League ajtaját is berúgta. Az első szezonjában 28 bajnoki mérkőzésen kezdett, csapata pedig a baszk Andoni Iraola vezetésével stabilizálta a helyét az élvonalban. Az előző szezonban viszont már a Bournemouth lett a Premier League meglepetéscsapata, Kerkez pedig a liga legjobbjai közé emelkedett.
A magyar válogatott balhátvéd mind a 38 bajnoki mérkőzésen kezdőként lépett pályára, két góllal és hat gólpasszal járult hozzá ahhoz, hogy a Cseresznyések 56 pontot szereztek, és történelmi sikert aratva a 9. helyen végeztek a Premier League-ben.
Az álomcsapatból a Liverpoolba
Kerkezt az előző szezonban beválasztották a Premier League álomcsapatába, nyáron pedig közel 47 millió euróért leigazolta a bajnoki címvédő Liverpool.
A 21 éves balhátvéd egyértelműen a Liverpool kezdőjébe érkezett, végigjátszotta a nyári felkészülési időszakot, és ha a játékperceit nézzük, nincs miért aggódni, ugyanis az eddig lejátszott nyolc bajnoki mérkőzés mindegyikén kezdő volt. Azonban a magyar balhátvéd egyelőre meg sem közelíti azt a szintet, amit a Bournemouth csapatában mutatott, ráadásul miután a Liverpool sorozatban négy mérkőzést elveszített, a kritikus hangok is egyre erősebbek lettek.
A Manchester United elleni vereség után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok úgy látták, hogy Kerkez volt a csapat leggyengébb pontja. A kritikák azt emelték ki, hogy sokszor nagy bajban volt hátul, elől pedig túl kiszámítható volt. Kritizálták a gyenge beadásai miatt, valamint azért, mert folyamatosan a védelem legsebezhetőbb része volt, aki miatt a csapatkapitány, Virgil van Dijk is gyengébben tejesített.
Mi a baj Kerkez Milossal?
A 21 éves szélső a holland AZ Alkmaar csapatában, majd a Bournemouth együttesében is kiemelt szerepet kapott. Különösen Andoni Iraola volt az, akinek az átmenetekre épülő direkt futballjában kulcsszerepet kapott Kerkez, aki kiváló az előrevédekezésben, a letámadásban, a felfutásai pedig életveszélyesek.
A Bournemouth csapatában Kerkez rengeteg veszélyt generált, a fáradhatatlan játékával bejátszotta a teljes bal oldalt, és rengeteg területe volt futni. Ezzel szemben a Liverpool csapatában Kerkez olyan, mintha behúzott kézifékkel futballozna, ez pedig korántsem az ő hibája, hanem így használja őt Arne Slot, a csapat vezetőedzője.
Kerkez az elmúlt években azzal tudott kiemelkedni, hogy a rendkívül magas energiaszintjével elképesztő pluszt tudott hozzátenni csapatai támadójátékához.
Ezzel szemben most Arne Slot azt kéri tőle, hogy vegyen részt a hátulról való labdakihozatalokban, amikor pedig támad a Liverpool, sokszor ő marad hátul biztosítani harmadik védőként, így esélye sincs felérnie a támadóharmadba, ezért nem tudja kamatoztatni a gyorsaságát és a remek beadásait sem.
Arról nem is beszélve, hogy Kerkez pályafutása során sosem játszotta ezt a szerepkört, most pedig úgy kellene ebbe beletanulnia, hogy közben a Liverpool csapatába más nyáron érkezett játékosokat is be kellene építeni, akik szintén nem találják a helyüket Slot rendszerében.
Kerkez kikerül a kezdőből?
Szerdán este a Liverpool 5-1-re nyert a német Eintracht Frankfurt otthonában, a találkozón Kerkez Milos egy percet sem játszott, ilyen most történt először a szezon során. A helyén futballozó klublegenda, a 31 éves Andy Robertson gólpasszal vette ki a részét a német csapat felett aratott sikerből, így könnyen lehet, hogy a skót játékos bent ragad majd a csapatban a szombat esti Brentford elleni meccsre, és a szezon során először kezdhet majd a Premier League-ben.
Ibrahimovic már 15 éve megmondta a tutit
2009 nyarán a svéd válogatott Zlatan Ibrahimovic nagy dérrel-dúrral megérkezett Barcelonába, majd egy év után, 2010-ben távozott a katalán klubtól, mert összeveszett Pep Guardiolával, a csapat akkori edzőjével.
Vettek egy Ferrarit, de úgy vezetik, mint egy Fiatot”
– mondta a távozása után a svéd klasszis, aki a Barcelonában nem tudta igazán megcsillogtatni a képességeit, mert nem illett bele Guardiola rendszerébe.
Most hasonló a helyzet Kerkez Milossal is. A 21 éves balhátvédnek a Ferrariként való „száguldás” az igazi erőssége, Liverpoolban azonban behúzott kézifékkel játszatják. Amíg ez így marad, Kerkez Milosnak esélye sincs arra, hogy kiemelkedjen.
