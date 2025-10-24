A 21 éves Kerkez Milos pályafutása eddig meseszerűen alakult. A Verbászon született balhátvéd 2021 februárjában a Győri ETO akadémiájáról került ki az olasz AC Milan U19-es csapatához, majd egy Milánóban töltött év után 2022 januárjában 2.7 millió euróért szerződtette a holland AZ Alkmaar csapata.

Kerkez Milos szenzációsan futballozott a holland AZ Alkmaar csapatában

Fotó: Claudio Pasquazi/Anadolu via AFP

Kerkez Hollandiában nem csak belekóstolt a felnőttfutballba, hanem valósággal berobbant. Másfél év alatt 57 meccsen lépett pályára az AZ Alkmaar csapatában, amellyel a 2022/23-as szezonban egészen a Konferencia-liga elődöntőjéig menetelt.

Kerkezt, aki a magyar válogatottban 2022 szeptemberében mutatkozott be, 2023 nyarán 20.5 millió euróért szerződtette a Premier League-ben szereplő Bournemouth, amire sokan felkapták a fejüket. A szélvészgyors balhátvédet ugyanis olyan sztárcsapatokkal boronálták össze, mint az olasz Lazio vagy a portugál Benfica, Kerkez mégis egy olyan csapatot választott, amely éppen csak bennmaradt az angol bajnokságban.

​Kerkez Milos a PL-ben is kiemelkedett

A villámléptű magyar szélső a Premier League ajtaját is berúgta. Az első szezonjában 28 bajnoki mérkőzésen kezdett, csapata pedig a baszk Andoni Iraola vezetésével stabilizálta a helyét az élvonalban. Az előző szezonban viszont már a Bournemouth lett a Premier League meglepetéscsapata, Kerkez pedig a liga legjobbjai közé emelkedett.

Kerkez Milos az előző szezonban a Premier League legjobb balhátvédje volt

Fotó: Oli Scarf/AFP

A magyar válogatott balhátvéd mind a 38 bajnoki mérkőzésen kezdőként lépett pályára, két góllal és hat gólpasszal járult hozzá ahhoz, hogy a Cseresznyések 56 pontot szereztek, és történelmi sikert aratva a 9. helyen végeztek a Premier League-ben.

​Az álomcsapatból a Liverpoolba

Kerkezt az előző szezonban beválasztották a Premier League álomcsapatába, nyáron pedig közel 47 millió euróért leigazolta a bajnoki címvédő Liverpool.

A 21 éves balhátvéd egyértelműen a Liverpool kezdőjébe érkezett, végigjátszotta a nyári felkészülési időszakot, és ha a játékperceit nézzük, nincs miért aggódni, ugyanis az eddig lejátszott nyolc bajnoki mérkőzés mindegyikén kezdő volt. Azonban a magyar balhátvéd egyelőre meg sem közelíti azt a szintet, amit a Bournemouth csapatában mutatott, ráadásul miután a Liverpool sorozatban négy mérkőzést elveszített, a kritikus hangok is egyre erősebbek lettek.