Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar válogatott Kerkez Milos nyáron igazolt a Premier League-ben bajnoki címvédő Liverpool együtteséhez, azonban a balhátvéd, akit beválasztottak az előző szezon álomcsapatába, egyelőre nem váltotta meg a világot a Mersey-parti klubnál. A gyengébb kezdés után persze azonnal jöttek a megmondóemberek, akik olyan kocsmai szintű megfejtésekkel szolgálnak, mint hogy Kerkez Milosra túl nagy a kabát, kevés ő a Liverpoolba. A valóság azonban korántsem ez.

A 21 éves Kerkez Milos pályafutása eddig meseszerűen alakult. A Verbászon született balhátvéd 2021 februárjában a Győri ETO akadémiájáról került ki az olasz AC Milan U19-es csapatához, majd egy Milánóban töltött év után 2022 januárjában 2.7 millió euróért szerződtette a holland AZ Alkmaar csapata. 

Kerkez Milos szenzációsan futballozott a holland AZ Alkmaar csapatában
Kerkez Milos szenzációsan futballozott a holland AZ Alkmaar csapatában
Fotó: Claudio Pasquazi/Anadolu via AFP

Kerkez Hollandiában nem csak belekóstolt a felnőttfutballba, hanem valósággal berobbant. Másfél év alatt 57 meccsen lépett pályára az AZ Alkmaar csapatában, amellyel a 2022/23-as szezonban egészen a Konferencia-liga elődöntőjéig menetelt. 

Kerkezt, aki a magyar válogatottban 2022 szeptemberében mutatkozott be, 2023 nyarán 20.5 millió euróért szerződtette a Premier League-ben szereplő Bournemouth, amire sokan felkapták a fejüket. A szélvészgyors balhátvédet ugyanis olyan sztárcsapatokkal boronálták össze, mint az olasz Lazio vagy a portugál Benfica, Kerkez mégis egy olyan csapatot választott, amely éppen csak bennmaradt az angol bajnokságban. 

​Kerkez Milos a PL-ben is kiemelkedett

A villámléptű magyar szélső a Premier League ajtaját is berúgta. Az első szezonjában 28 bajnoki mérkőzésen kezdett, csapata pedig a baszk Andoni Iraola vezetésével stabilizálta a helyét az élvonalban. Az előző szezonban viszont már a Bournemouth lett a Premier League meglepetéscsapata, Kerkez pedig a liga legjobbjai közé emelkedett. 

Bournemouth's Hungarian defender #03 Milos Kerkez (C) celebrates after scoring his team fourth goal during the English Premier League football match between Newcastle United and Bournemouth at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on January 18, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos az előző szezonban a Premier League legjobb balhátvédje volt
Fotó: Oli Scarf/AFP

A magyar válogatott balhátvéd mind a 38 bajnoki mérkőzésen kezdőként lépett pályára, két góllal és hat gólpasszal járult hozzá ahhoz, hogy a Cseresznyések 56 pontot szereztek, és történelmi sikert aratva a 9. helyen végeztek a Premier League-ben. 

​Az álomcsapatból a Liverpoolba

Kerkezt az előző szezonban beválasztották a Premier League álomcsapatába, nyáron pedig közel 47 millió euróért leigazolta a bajnoki címvédő Liverpool. 

A 21 éves balhátvéd egyértelműen a Liverpool kezdőjébe érkezett, végigjátszotta a nyári felkészülési időszakot, és ha a játékperceit nézzük, nincs miért aggódni, ugyanis az eddig lejátszott nyolc bajnoki mérkőzés mindegyikén kezdő volt. Azonban a magyar balhátvéd egyelőre meg sem közelíti azt a szintet, amit a Bournemouth csapatában mutatott, ráadásul miután a Liverpool sorozatban négy mérkőzést elveszített, a kritikus hangok is egyre erősebbek lettek. 

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez runs towards Manchester United's Ivorian forward #16 Amad Diallo during the English Premier League football match between Liverpool and Manchester United at Anfield in Liverpool, north west England on October 19, 2025. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos nem találja a helyét? Vagy neki nem találják a helyét Liverpoolban?
Fotó: Peter Powell/AFP

A Manchester United elleni vereség után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok úgy látták, hogy Kerkez volt a csapat leggyengébb pontja. A kritikák azt emelték ki, hogy sokszor nagy bajban volt hátul, elől pedig túl kiszámítható volt. Kritizálták a gyenge beadásai miatt, valamint azért, mert folyamatosan a védelem legsebezhetőbb része volt, aki miatt a csapatkapitány, Virgil van Dijk is gyengébben tejesített.

​Mi a baj Kerkez Milossal?

A 21 éves szélső a holland AZ Alkmaar csapatában, majd a Bournemouth együttesében is kiemelt szerepet kapott. Különösen Andoni Iraola volt az, akinek az átmenetekre épülő direkt futballjában kulcsszerepet kapott Kerkez, aki kiváló az előrevédekezésben, a letámadásban, a felfutásai pedig életveszélyesek. 

A Bournemouth csapatában Kerkez rengeteg veszélyt generált, a fáradhatatlan játékával bejátszotta a teljes bal oldalt, és rengeteg területe volt futni. Ezzel szemben a Liverpool csapatában Kerkez olyan, mintha behúzott kézifékkel futballozna, ez pedig korántsem az ő hibája, hanem így használja őt Arne Slot, a csapat vezetőedzője. 

Kerkez az elmúlt években azzal tudott kiemelkedni, hogy a rendkívül magas energiaszintjével elképesztő pluszt tudott hozzátenni csapatai támadójátékához. 

Milos Kerkez of Liverpool FC in action during the UEFA Champions League match between Galatasaray and Liverpool at the Rams Park on September 30, 2025 (Photo by Yagiz Gurtug / Middle East Images via AFP)
Kerkez Milosnak az önbizalma sincs rendben az új szerepkörében
Fotó: Yagiz Gurtug/Middle East Images via AFP

Ezzel szemben most Arne Slot azt kéri tőle, hogy vegyen részt a hátulról való labdakihozatalokban, amikor pedig támad a Liverpool, sokszor ő marad hátul biztosítani harmadik védőként, így esélye sincs felérnie a támadóharmadba, ezért nem tudja kamatoztatni a gyorsaságát és a remek beadásait sem.

Arról nem is beszélve, hogy Kerkez pályafutása során sosem játszotta ezt a szerepkört, most pedig úgy kellene ebbe beletanulnia, hogy közben a Liverpool csapatába más nyáron érkezett játékosokat is be kellene építeni, akik szintén nem találják a helyüket Slot rendszerében.

​Kerkez kikerül a kezdőből?

Szerdán este a Liverpool 5-1-re nyert a német Eintracht Frankfurt otthonában, a találkozón Kerkez Milos egy percet sem játszott, ilyen most történt először a szezon során. A helyén futballozó klublegenda, a 31 éves Andy Robertson gólpasszal vette ki a részét a német csapat felett aratott sikerből, így könnyen lehet, hogy a skót játékos bent ragad majd a csapatban a szombat esti Brentford elleni meccsre, és a szezon során először kezdhet majd a Premier League-ben. 

​Ibrahimovic már 15 éve megmondta a tutit

2009 nyarán a svéd válogatott Zlatan Ibrahimovic nagy dérrel-dúrral megérkezett Barcelonába, majd egy év után, 2010-ben távozott a katalán klubtól, mert összeveszett Pep Guardiolával, a csapat akkori edzőjével. 

Vettek egy Ferrarit, de úgy vezetik, mint egy Fiatot” 

– mondta a távozása után a svéd klasszis, aki a Barcelonában nem tudta igazán megcsillogtatni a képességeit, mert nem illett bele Guardiola rendszerébe. 

Manchester United's Cameroonian midfielder #19 Bryan Mbeumo battles for the ball with Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez during the English Premier League football match between Liverpool and Manchester United at Anfield in Liverpool, north west England on October 19, 2025. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milosnak meg kell harcolnia a csapatbakerülésért
Fotó: Peter Powell/AFP

Most hasonló a helyzet Kerkez Milossal is. A 21 éves balhátvédnek a Ferrariként való „száguldás” az igazi erőssége, Liverpoolban azonban behúzott kézifékkel játszatják. Amíg ez így marad, Kerkez Milosnak esélye sincs arra, hogy kiemelkedjen.

  • kapcsolódó cikkek:
Nem mindenhol olyan vakok, mint az UEFA-nál: Szoboszlai Dominik volt a hős
Szoboszlai a Liverpool vezére és legjobbja volt, csak az UEFA látta másként
Forradalmi hangulat Liverpoolban: kivágnák a csapat felét, miért szórakoznak Szoboszlaival?
Szoboszlai Dominik eddig a szezon embere, Kerkez viszont bűnbak lett
Forronganak a Liverpool szurkolói a Manchester United gólja miatt
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!