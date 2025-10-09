Kerkez Milos idáig a Liverpool összes bajnokiján kezdett. A nyáron érkező balhátvéd tehát élvezi Arne Slot vezetőedző bizalmát, ugyanakkor a csapat pocsék formája – zsinórban három vereség – a hollandot is a változásokra ösztönzi. A Magyar Nemzet szúrta ki a liverpooli This is Anfield cikkét, miszerint nem lenne ördögtől való, ha a 2017 óta a csapatot erősítő skót balhátvéd, Andy Robertson kerülne vissza a kezdőcsapatba.

Kerkez Milos idáig élvezte Slot bizalmát, mi lesz az októberi válogatott szünet után?

Fotó: Paul Ellis / AFP

Arne Slot vakmerősége után Kerkez szenved

A cikk leszögezi, hogy Kerkez volt a Liverpool második legdrágább védője (46 millió euró), nála csak a csapatkapitány Virgil van Dijk érkezett drágábban (84 millió euró). Az előző évadban mind a 38 meccsen játszó magyar balbekket Slot egyből a mélyvízbe dobta. A holland idáig jobbára sárga lapja miatt hozta le idő előtt a magyar játékost, de teljesítménye is hagy kivetnivalót. A szerző szerint Robertson több lehetőséget érdemelne.

„Vita tárgya, hogy Slot egyből a kezdőbe rakta Kerkezt. A balhátvéd az első pár meccsén láthatóan gyenge pont volt, de azóta javult a teljesítménye. Bár a skót már nincs a fénykorában, vitathatatlanul jobban teljesített, mint Kerkez, amikor ebben a szezonban pályára lépett."

Kerkez beilleszkedését biztosan nem könnyíti a Liverpool rossz formája. A 21 éves védő a cikk szerint míg az előző idényben az oldalvonal mellett futhatott fel-alá, és a beadásaival folyton veszélyt jelentett a Bournemouth-nál, addig a címvédőnél sokszor a harmadik belső védőként funkcionált a támadásoknál. Nem is meglepő, hogy ebben Kerkez sokszor lefelé lógott ki.

Andy Robertson kiszorítja Kerkezt a kezdőből?

A felfutásoknál elengedhetetlen a jó játékkapcsolat a szélsőkkel és a középpályásokkal. Kerkez egyelőre ezt tanulja, és egy új csapatban – ahova rajta kívül még öt mezőnyjátékos érkezett, jobbára a kezdőbe – ez sosem könnyű.

Arne Slot éppen ezért van nehéz helyzetben. A három elvesztett meccs után a szurkolók győzelmeket várnak, főleg a következő, Manchester United elleni hazai rangadón. Robertson már nyolc éve a Liverpoolt erősíti, így a már említett játékkapcsolatok terén előnyben van. Az írás is ezeket a kapcsolatokat emeli ki.

„Robertson már kialakított stabil kapcsolatokat a pályán Cody Gakpóval és Virgil van Dijkkel. Ezeknek a kapcsolatoknak a újraélesztése segítene visszahozni a folyékonyságot a Liverpool bal oldali játékába, emiatt jelenleg Robertson kezdőbe rakása lenne a jó döntés Slot részéről.”

Zárásnak a szerző leszögezi, Kerkezt hátrányosan ez a döntés sem érintené, miután a meccsdömping miatt lehetőséget így is kapna. Mindezzel a 21 éves védőnek időt adna a stáb, ami a fejlődése szempontjából talán még jót is tenne neki.