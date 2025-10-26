Az Eintracht Frankfurt elleni 5-1-es siker csak egy kilengés volt, a Premier League-ben ott folytatta a Liverpool, ahol a múlt héten abbahagyta. Szombat este a Brentford ellen is korán hátrányba került, hogy aztán végig kergethesse az eredményt. Ezúttal ráadásul a 45. percben egy gyors kontra végén kétgólos hátrányba kerültek Szoboszlai Dominikék, miközben ők a másik oldalon még tizenegyesért kiáltottak (talán nem jogtalanul). Öt perccel később viszont ünnepeltek, miután Kerkez Milos első liverpooli gólját megszerezve szépített.

Kerkez Milos megszerezte első gólját a Liverpool játékosaként, mégsem volt örömteli estéje

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Kerkez gólja után jött a füttykoncert

A Brentford szurkolói füttykoncerttel jutalmazták a találatot. Nem véletlenül, hiszen a hosszabbítás 5. percében született, miközben csak három perc hosszabbításról volt szó, és nehezen lehetett megmagyarázni, hogy miért nem voltak ilyenkor a csapatok már az öltözőben. Ezt a hazaiak vezetőedzője, Keith Andrews is nehezen bírta cérnával, egy vizeskulacson töltötte ki a dühét, amely aztán a pályán talált új otthonra. A liverpooli menedzser, Arne Slot vállalta aztán magára a nemes feladatot, hogy eltakarítsa azt onnan a gyepről.

Kerkez gólja egyébként csak reménysugár volt, pontot, pontokat nem ért a Liverpoolnak. A 60. percben ugyanis büntetőből ismét két gólra elhúzott a Brentford, és Mohamed Szalah a 89. percben szerzett találata – és Szoboszlai gólpassza – már csak a szépítésre volt elég, a Vörösök 3-2-re kikaptak. Ez volt sorozatban a negyedik vereségük a bajnokságban, ezzel beállították a legrosszabb sorozatukat a Premier League-ben.

