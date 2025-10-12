Az első idényét még a Jürgen Klopptól örökölt keretével kezdte meg Arne Slot, de a holland menedzser ezen a nyáron már elkezdte a saját képére formálni a Liverpoolt. Ennek jegyében két magyar, Kerkez Milos és Pécsi Ármin, valamint nyolc további játékos érkezett a klubhoz, és a fiatalokon, illetve a kifejezetten a kispadra igazolt futballistákon kívül mindannyian sok játéklehetőséget kaptak.

Kerkez Milos eddig nem kápráztatta el a liverpooliakat

Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

A Liverpool Echo elérkezettnek látta az időt, hogy két hónap után ítéletet mondjon a nyári szerzeményekről. Csak a felnőttek között tétmeccsen pályára lépő játékosokat pontozta, így Freddie Woodman, Will Wright és Pécsi Ármin teljesítményét sem osztályozta, bár a szerző utóbbiról megjegyezte, hogy az Athletic Bilbao ellen 4-1-re megnyert felkészülési mérkőzésen jól szállt be.

Kerkez kapta a legrosszabb osztályzatot

Áttérve a felnőttcsapathoz, sajnos

Kerkezzel kell kezdenünk a sort, mivel a Liverpool Echo szerint eddig ő teljesített a legrosszabbul a többiek közül. Tízből öt pontot kapott, és mint írták, annak ellenére is ő szerepelt a legtöbbet, hogy minden kétséget kizáróan az övé volt a legnehezebb kezdés. Tizenegy fellépéséből kilenc meccset végigjátszott, de a szerző szerint egyelőre problémát okoz neki a nagy figyelem, amelyet a Liverpoolnál kap, a Bournemouth játékosaként nem volt ehhez hozzászokva.

Az eddigi szereplése kapcsán megjegyezték, hogy többször is korán lecserélték a játéka és a sárga lapjai miatt, fontos párharcokat veszített el, a hibái nyomán pedig az ellenfelek több gólt is szereztek. A Liverpool Echo szerint legalább az Everton és az Arsenal ellen jól védekezett.

Wirtz és Isak sem villog

Hatosokban bővelkedett a lista. Jeremie Frimpong az álomkezdés, az Angol Szuperkupában való gólja utáni Premier League-nyitányon megsérült, több hétre kiesett, és azóta nem találja a formáját, és legtöbbször a kezdőcsapatba sem kerül be. A korábban a szintén a Bayer Leverkusent erősítő Florian Wirtzre is zúdul a kritikaözön. Ő talán mindenkinél nagyobb figyelmet kap, mert az előző idényben a Bundesliga legjobb játékosának választották, mindenki nagy fogásnak tartotta, arról nem is beszélve a Liverpool akkor angol átigazolási rekordnak számító összeget fizetett ki érte. A német középpályás viszont nehezen veszi fel a PL ritmusát, sokak szerint a Vörösök befürödtek vele, bár már néhányszor megcsillantotta a tudását. Ahogy ő, a később a Wirtz átigazolási csúcsát is túlszárnyaló Alexander Isak is hatost kapott. A 145 millió euróért vásárolt csatár eddig csak a Ligakupában volt eredményes, de a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában, amikor nagy szükség lett volna a góljaira, nem találta a kaput. A Chelsea ellen már legalább egy gólpasszt kiosztott, ám ez sem volt elég, hogy a Liverpool elkerülje zsinórban a harmadik vereségét.