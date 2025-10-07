Live
Bődületes ukrán hazugságot lepleztek le, Moszkva válasza nem maradt el

Gary Neville kritikája után újabb korábbi angol válogatott futballista mondta el a véleményét a Liverpool balhátvéd helyzetéről. Ben Foster szerint Kerkez Milos helyett Andy Robertsonnak kellene kezdenie a következő mérkőzéseken.

A Chelsea elleni 2-1-es vereség után rengeteg kritikát kapott a Liverpool, Gary Neville például Kerkez Milosba is beleszállt, akit naiv kisbabaként aposztrofált. A Sky Sports szakértőjével annyiban egyetértett a már visszavonult, nyolc angol válogatottságig jutó Ben Foster, hogy véleménye szerint lenne jobb választás a magyar válogatott balhátvédnél.

Kerkez Milos teljesítménye megosztja az embereket
Kerkez Milos teljesítménye megosztja az embereket
Fotó: Paul Ellis / AFP

Kerkez Milost leváltanák a kezdőcsapatban

– Neville teljesen lehúzta Kerkezt, ifjúsági játékosnak nevezte. Vannak pillanatok, amikor tényleg annak néz ki. Úgy látszik, kissé meg van kavarodva. Arne Slotnak ismét Andy Robertsont kellene a kezdőcsapatba jelölnie – mondta a Manchester Unitedben is védő egykori kapus, aki szerint a skót most nincs könnyű helyzetben.

– Már harmincegy éves, rengeteg bizonytalanság van körülötte, közben a helyét is elveszítette. Nem igazán tudja, hogy menjen vagy maradjon. Nyáron majdnem az Atlético Madridhoz igazolt, elég kaotikus az egész. Mindenesetre ha ismét bebekerül a kezdőbe, szerintem a legjobb verzióját láthatjuk majd ismét.

A Liverpool a válogatott szünet után október 19-én a Manchester United elleni hazai összecsapással folytatja a szereplését a Premier League-ben.

