Kerkez Milos 55 percet kapott a Chelsea otthonában Arne Slottól, aki ugyan fáradtságra hivatkozva hozta le játékosát, ám Gary Neville szerint más is állt a háttérben.

Kerkez Milosnak meggyűlt a baja a Chelsea játékosaival

Fotó: Ian Walton / MTI/AP

Nem Kerkez Milos napja volt

Kerkez Milos olyan volt, mint egy utánpótlás-játékos. Tudom, hogy nagyszerű futballista, de a Chelsea ellen úgy tűnt, mintha még az U21-ben játszana. Naiv volt, mint egy kisbaba.

– Elveszítette a Pedro Netóval szembeni, egy az egy elleni párharcokat. Nem most jött egy külföldi ligából, rengeteg Premier League-mérkőzés van már a háta mögött. A világ egyik legjobb belső védője, Virgil van Dijk mellett játszik, és azon az oldalon egyébként is keményen dolgoznak a többiek – nem Mohamed Szalah szárnya az, aki megnehezíti a jobbhátvéd dolgát, mert többször kerül miatta kiszolgáltatott helyzetbe. Már a Bournemouth elleni első tíz perctől kezdve csak küszködik – idézi a korábbi Manchester United-játékost a Magyar Nemzet.

Neville szerint nem csupán Kerkez oldalán voltak gondok.

– Tegyük tisztába a dolgokat, a Liverpool szélső védői kínlódnak. Jeremie Frimpongnál úgy tűnik, inkább jobbszélsőt kellene játszania – nem úgy teljesít, mint egy szélső védő. Conor Bradleyvel is vannak bajok, Andy Robertson pedig küzd, de nem ott tart, ahol néhány évvel korábban. A Liverpool problémái között ott vannak az élmezőnyben a szélső hátvédek, erre figyelniük kell.

A Liverpool a válogatott szünet után október 19-én a Manchester United elleni hazai összecsapással folytatja a szereplését a Premier League-ben.