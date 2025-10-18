A Premier League címvédője három vereség után próbál újra talpra állni, és a szurkolók most azt várják, hogy a csapat – várhatóan a 21 éves Kerkez Milossal a bal oldalon – végre visszataláljon a győztes útra.

Kerkez nem ül ölbe tett kézzel, meg akarja nyerni a MU elleni rangadót

Fotó: SERHAT CAGDAS / ANADOLU

Nagyon várom már ezt a meccset. Ez hatalmas lehetőség a klubnak és a szurkolóknak is. Mindenki tele van energiával, a válogatott szünet után friss, motivált és éhes a sikerre

– mondta Kerkez a klub hivatalos oldalán.

A még mindig csak 21 éves játékos gyorsan beilleszkedett Arne Slot rendszerébe, és már most fontos szerepet kap a védelemben: 11 mérkőzésen lépett pályára, 343 pontos passzt adott, és 34 tisztázással segítette a Vörösöket.

Kerkez még keresi a helyét

A Liverpool-szurkolók egyre inkább megszerették a magyar játékost, de az alkalmazkodás még nem ért véget. Több angol portál – köztük a This Is Anfield – is megjegyezte, hogy Kerkeznek időre van szüksége, hiszen teljesen más futballt játszik most, mint korábbi csapatánál, a Bournemouth-nál. Volt időszak, amikor a sajtó még Andy Robertson visszatérését követelte a kezdőbe.

A Bournemouth-ban Kerkez szabadon mozoghatott: sokat ment előre, szélesen helyezkedett, és bátran vállalta az egy-az-egy elleni párharcokat. Slot rendszerében viszont fegyelmezettebben kell futballoznia. Gyakrabban lép be középre a labdakihozataloknál, részt vesz a belső passzjátékban, és a támadásépítés mellett a védekezési pozícióra is sokkal jobban kell figyelnie.

Itt kicsit másképp kell játszanom, mint Bournemouth-ban – néha lejjebb kell helyezkednem, hogy játsszak és megtartsuk a labdát

– magyarázta Kerkez korábban a Paisley Gates szurkolói oldalnak. Az új szerepkör mentálisan és taktikailag is nagyobb koncentrációt kíván tőle, de pontosan ez az a fejlődési lépcső, amelyre szüksége van, ha hosszú távon alapemberré akar válni a Liverpoolban.

Kerkez kész megállítani a Liverpool mélyrepülését

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A magyar védő ugyanakkor magabiztos és rendkívül motivált. Ahogyan a liverpoolfc.com-nak fogalmazott a MU elleni rangadó előtt:

Mindig más érzés az Anfielden játszani. Ilyenkor az adrenalin miatt szinte nem is érzem a fáradtságot. A szurkolók energiája hihetetlen, rengeteget adnak nekünk – és mi is vissza akarjuk nekik adni a győzelem örömét.

Kerkez már átélte, milyen érzés megnyerni az Everton elleni városi rangadót, most azonban újabb nagy feladat vár rá: a Manchester United elleni presztízsmeccs. Tudja, mit jelent ez Liverpoolban: „Szükségünk lesz mindenkire – a kezdőkre, a cserékre és a szurkolókra is. Együtt megyünk a győzelemért. Készen állunk, hogy mindent megfordítsunk!”