Tim Spiers londoni tudósító írása szerint Slot a meccs utáni sajtótájékoztatón igyekezett hangsúlyozni, hogy „nem keres kifogásokat”, de közben mégis felsorolt számos okot: a sok idegenbeli meccset, a sűrű menetrendet és a vitatott bírói ítéleteket. A Liverpool hat legutóbbi mérkőzéséből ötöt idegenben játszott, de ahogy Spiers megjegyzi, ez gyenge magyarázat, hiszen a Vörösök tavaly az egész liga legjobb idegenbeli mérlegével zártak.

A Liverpool játékosa, Kerkez Milos nagyot harcolt a Brentford támadóival

Fotó: Glyn Kirk/AFP

A szakíró szerint a csapat elveszítette a korábbi lendületét és szervezettségét:

Ez már nem tűnik pusztán taktikai problémának – több játékos is formán kívül van, és a csapat identitása halványul.

A brentfordi mérkőzésen is sorra jöttek az alapvető hibák. A Liverpool játékosai sokszor nyomás nélkül rúgták ki a labdát, nem tudták megtartani a második labdákat, és a pontrúgások, illetve bedobások elleni védekezés is teljes káoszba fulladt. Spiers megjegyzi: a csapat hiába készült külön a Brentford hosszú bedobásaira, úgy tűnt, nem talált működő megoldást, és gyakran maga idézték elő a veszélyes helyzeteket.

A cikk külön kitér a magyar válogatott balhátvédjére, Kerkez Milosra, aki rendkívül nehéz estét zárt:

A látvány, ahogy Kerkez Milos hátrált a saját tizenhatosán belül, majd pánikszerűen keresztbe rúgta a labdát a túloldali oldalvonalon, tökéletesen összefoglalta az estjét – újra úgy tűnt, mintha nem lenne ezen a szinten elég magabiztos.

Spiers szerint ez a jelenet szimbolikus volt: a fiatal magyar játékos újabb bizonytalan teljesítményt nyújtott, ami jól példázza, mennyire sérülékeny most a Liverpool bal oldala. A szerző szerint „Kerkez ezúttal is idegesnek tűnt, és nem hozta azt a stabilitást, amit Slot remélt tőle”.

Sokatmondó, a cikkben arról szót sem ejtenek, hogy Kerkez végül gólt szerzett.

(A magyar játékos a meccs után három szóban reagált a kritikákra, erről itt olvashat.)

A lap külön említi a csapat másik nagy nyári szerzeményét, Florian Wirtzet is, aki „gyönyörű megoldásokkal” tűnt ki, de fizikailag és mentálisan is „kiszorították a mérkőzésből”.