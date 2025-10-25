Live
Megszerezte első gólját a Liverpoolban Kerkez Milos. A magyar válogatott védő a Frankfurt elleni BL-meccs után újra bekerült a kezdőbe, ezt pedig góllal hálálta meg. Kerkez Milos a Brentford ellen ünnepelhette első liverpooli gólját.

A Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-meccs után újra kezdő lehetett Kerkez Milos, ott ugyanis hétközben egyáltalán nem kapott lehetőséget. A Liverpool magyar válogatott focistája a Brentford ellen újra kezdő volt, így az összes eddigi liverpooli bajnokin lehetőséget kapott Arne Slottól.

Kerkez Milos megszerezte első liverpooli gólját
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Kerkez Milos megszerezte első gólját

Kerkez a Brentford ellen megszerezte első gólját a Liverpoolban. A magyar válogatott védője az első félidő hosszabbításában volt eredményes. Videó a gólról ITT. Kerkez gólja a 45+5. percben érkezett, a hazai szurkolók pedig értetlenkedtek, hiszen a játékvezető mindössze három perces hosszabbítást tervezett. 

Apró szépséghiba, hogy a Liverpool ekkora már 2-0-s hátrányban volt. Szoboszlai Dominikék félidőben 2-1-es vereségre állnak. Cikkünket a végeredménnyel frissítjük majd.

