A Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-meccs után újra kezdő lehetett Kerkez Milos, ott ugyanis hétközben egyáltalán nem kapott lehetőséget. A Liverpool magyar válogatott focistája a Brentford ellen újra kezdő volt, így az összes eddigi liverpooli bajnokin lehetőséget kapott Arne Slottól.

Kerkez Milos megszerezte első liverpooli gólját

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Kerkez a Brentford ellen megszerezte első gólját a Liverpoolban. A magyar válogatott védője az első félidő hosszabbításában volt eredményes. Videó a gólról ITT. Kerkez gólja a 45+5. percben érkezett, a hazai szurkolók pedig értetlenkedtek, hiszen a játékvezető mindössze három perces hosszabbítást tervezett.

Apró szépséghiba, hogy a Liverpool ekkora már 2-0-s hátrányban volt. Szoboszlai Dominikék félidőben 2-1-es vereségre állnak. Cikkünket a végeredménnyel frissítjük majd.