Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is főszereplő lehet vasárnap, amikor magyar idő szerint 17.30-tól fogadja a Liverpool a Manchester Unitedet a Premier League rangadóján. A két magyar válogatott focista már készül az Anfielden sorra kerülő bajnokira, amely előtt Kerkez a klub hivatalos oldalának nyilatkozott.

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik a Liverpool és a Manchester United rangadója előtt egymás ellen harcoltak

Fotó: instagram.com/liverpoolfc

Kerkez Milos Szoboszlai Dominik ellen a Liverpool edzésén

Ám nem csupán a nyilatkozata miatt került be a hírekbe a balhátvéd, hanem azért is, mert az egyik utolsó edzésen olyan vehemensen küzdött, hogy még Szoboszlait sem kímélte: egy szerelési kísérlet közben leteperte csapattársát a földre az alapvonalnál – vette észre a Bors az egyébként jó hangulatú játék egyik jelenetét.

Alighanem hasonló harciasságra lesz szükség vasárnap is ahhoz, hogy a Liverpool megszakítsa a három mérkőzés óta tartó vereségsorozatát.