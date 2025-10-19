Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Most érkezett: meghalt a kilencvenes és kétezres évek egyik ikonikus zenészlegendája

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az angol labdarúgó-bajnokság 8. fordulójában a címvédő Liverpool a rivális Manchester United csapatát fogadja. A hazaiak egyik utolsó edzésén Kerkez Milos a harciasságát bizonyította, amikor a földre vitte Szoboszlai Dominiket.

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is főszereplő lehet vasárnap, amikor magyar idő szerint 17.30-tól fogadja a Liverpool a Manchester Unitedet a Premier League rangadóján. A két magyar válogatott focista már készül az Anfielden sorra kerülő bajnokira, amely előtt Kerkez a klub hivatalos oldalának nyilatkozott

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik a Liverpool és a Manchester United rangadója előtt egymás ellen harcoltak
Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik a Liverpool és a Manchester United rangadója előtt egymás ellen harcoltak
Fotó: instagram.com/liverpoolfc

Kerkez Milos Szoboszlai Dominik ellen a Liverpool edzésén

Ám nem csupán a nyilatkozata miatt került be a hírekbe a balhátvéd, hanem azért is, mert az egyik utolsó edzésen olyan vehemensen küzdött, hogy még Szoboszlait sem kímélte: egy szerelési kísérlet közben leteperte csapattársát a földre az alapvonalnál – vette észre a Bors az egyébként jó hangulatú játék egyik jelenetét.

Alighanem hasonló harciasságra lesz szükség vasárnap is ahhoz, hogy a Liverpool megszakítsa a három mérkőzés óta tartó vereségsorozatát.

Rossz hírt kaptak Szoboszlaiék a Manchester United elleni rangadó előtt
Szoboszlai brutális pontjavítást kapott – az EA Sports év közben tett kivételt vele
Alan Shearer egy magyart pécézett ki a Liverpoolból, meglepő United-játékost választott helyette
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!