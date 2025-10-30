Aki képes volt kicsit is higgadtan szemlélni a Liverpool szerda esti, Crystal Palace elleni produkcióját, az már az összeállítást átfutva láthatta, hogy Arne Slot elengedte a Ligakupát, hiszen az alapcsapatból csak Kerkez Milos neve lehetett ismerős. A holland edző alighanem úgy volt vele, hogy ledobja a saját és csapata válláról a legkisebb presztízsű sorozatot. A legnagyobb sztárok, mint Szoboszlai Dominik, Mohamed Szalah, Virgil Van Dijk, Florian Wirtz vagy Hugo Ekitike még a padon sem kaptak helyet, miközben Ryan Gravenberch, Alexander Isak, Jeremy Frimpong sérülés miatt pihenhetett.

Szoboszlai és Szalah is a lelátóról figyelte Kerkez Milos a Liverpool vergődését

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A kapuban a sérült Alissont helyettesítő Mamardasvili is pihenőjét töltötte, őt Fred Woodman pótolta, akit sérülés vagy piros lap esetén Pécsi Ármin válthatott volna, de erre nem került sor.

A magyar kontingenst így a meccset végig a pályán töltő Kerkez Milos képviselte. Aki ugyan ezúttal sem játszott kiemelkedően – a támadásokból az előtte nagyon aktívan játszó Ngumoha miatt nem sok szerepe volt – védőmunkáját viszont ellátta, igaz, az első gólban valamelyest benne volt.

A Liverpool Echo ennek ellenére, ahogy a legtöbbeknek úgy a magyar balbekknek is 6-ost adott.

„Elég stabil balszélső hátvédként, és pillanatok alatt jól megértették egymást Ngumohával a szélen” – írták róla.

A Liverpool hivatalos honlapja is Ngumohát emeli ki, mint a legaktívabb hazai játékost, de Kerkez jó beadásaira is kitérnek. A meccs összefoglalójában egyértelműen Joe Gomezt teszik felelőssé az első gólért.

Kerkez Milos miatt béna a Liverpool?

Az Eredmények.com oldalon 6,1-es osztályzatot kapott, ami megfelel a csapat átlagának, ami 5,9 és 6,4 (Mac Allister) köszött szórt.

A Who Scored kereken 6-osra értékelte, ami szintén az átlagot jelentette, náluk a középső védő, Joe Gomez volt a leggyengébb láncszem a maga 5.7-es teljesítményével. A Sofa Score viszont valamiért mindenkinek 6 pont fölötti osztályzatot adott, Woodman kapusnak egyenesen 7,4-et, Kerkeznek pedig egyedüliként 6 alatti értéket, 5,8-at, amivel messze a mezőny leggyengébbjének hozták ki.