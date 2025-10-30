Aki képes volt kicsit is higgadtan szemlélni a Liverpool szerda esti, Crystal Palace elleni produkcióját, az már az összeállítást átfutva láthatta, hogy Arne Slot elengedte a Ligakupát, hiszen az alapcsapatból csak Kerkez Milos neve lehetett ismerős. A holland edző alighanem úgy volt vele, hogy ledobja a saját és csapata válláról a legkisebb presztízsű sorozatot. A legnagyobb sztárok, mint Szoboszlai Dominik, Mohamed Szalah, Virgil Van Dijk, Florian Wirtz vagy Hugo Ekitike még a padon sem kaptak helyet, miközben Ryan Gravenberch, Alexander Isak, Jeremy Frimpong sérülés miatt pihenhetett.
A kapuban a sérült Alissont helyettesítő Mamardasvili is pihenőjét töltötte, őt Fred Woodman pótolta, akit sérülés vagy piros lap esetén Pécsi Ármin válthatott volna, de erre nem került sor.
A magyar kontingenst így a meccset végig a pályán töltő Kerkez Milos képviselte. Aki ugyan ezúttal sem játszott kiemelkedően – a támadásokból az előtte nagyon aktívan játszó Ngumoha miatt nem sok szerepe volt – védőmunkáját viszont ellátta, igaz, az első gólban valamelyest benne volt.
A Liverpool Echo ennek ellenére, ahogy a legtöbbeknek úgy a magyar balbekknek is 6-ost adott.
„Elég stabil balszélső hátvédként, és pillanatok alatt jól megértették egymást Ngumohával a szélen” – írták róla.
A Liverpool hivatalos honlapja is Ngumohát emeli ki, mint a legaktívabb hazai játékost, de Kerkez jó beadásaira is kitérnek. A meccs összefoglalójában egyértelműen Joe Gomezt teszik felelőssé az első gólért.
Kerkez Milos miatt béna a Liverpool?
Az Eredmények.com oldalon 6,1-es osztályzatot kapott, ami megfelel a csapat átlagának, ami 5,9 és 6,4 (Mac Allister) köszött szórt.
A Who Scored kereken 6-osra értékelte, ami szintén az átlagot jelentette, náluk a középső védő, Joe Gomez volt a leggyengébb láncszem a maga 5.7-es teljesítményével. A Sofa Score viszont valamiért mindenkinek 6 pont fölötti osztályzatot adott, Woodman kapusnak egyenesen 7,4-et, Kerkeznek pedig egyedüliként 6 alatti értéket, 5,8-at, amivel messze a mezőny leggyengébbjének hozták ki.
Ennél is kíméletlenebb a Tribuna.com, amely azt írja Kerkezről, hogy
rohant a labdával, de ismét hiányzott belőle a fegyelem, és láthatóan nem bírja a Premier League-szintű nyomást
A Liverpool World szintén 4-est adott a magyar védőnek, ami meglehetősen igazságtalan, ha azt nézzük, hogy a becserélése után 12 perccel piros lapot kapó Amara Nallo munkásságát is ennyire értékelték. Ráadásul ellentmondásos az indoklás is:
„Az első félidőben inkább szélső hátvéd szerepre tűnt alkalmasnak, de túl gyakran veszítette el a labdát, igaz Morrisont egyszer helyzetbe hozta a beadásával. A szünet után többre lett volna szükség a 40 millió fontos igazolástól” – írta a szurkolói oldal.