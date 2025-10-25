A találkozó hatodik percében Molnár Ádin, az MTK támadója egy sikeres cselt követően kapura törhetett volna a jobb szélről, Markgráf Ákos azonban lerántotta a fővárosi csapat játékosát. Szimpla taktikai fault volt, ami első ránézésére maximum sárga lapot ért volna, azonban a mérkőzés játékvezetője, Dr. Csonka Bence azonnal felmutatta a piros lapot, és kiállította a felcsúti játékost.

Egy korai kiállítás miatt a Puskás Akadémia azonnal emberhátrányba került

Fotó: puskasakademia.hu

A VAR sem törölte a kiállítást

Ezt követően Markgráf Ákos nem hagyta el a játékteret, ugyanis a VAR-kocsiban hosszú percekig vizsgálták az esetet, így arra lehetett következtetni, hogy a rendkívül szigorúan tűnő ítéletet el felül fogják bírálni. Azonban három perc után a videobíró is megerősítette Csonka Bence ítéletét, így a Puskás Akadémia emberhátrányba került.

Érdekesség, hogy sokáig úgy tűnt, a játékvezető azért állította ki Markgráf Ákost, mert lerántotta a gólhelyzetbe kerülő Molnár Ádint, azonban a Nemzeti Sport azt írja, hogy a Puskás Akadémia játékosa azért kapott piros lapot, mert a szerelés után beletaposott az MTK focistájának a lábába.

Azonban a videófelvételt megtekintve ez is rendkívül szigorú ítéletnek tűnik, mert Markgráf Ákos átugrotta a földön fekvő Molnár Ádit, taposásról pedig szó sem volt, leérkezéskor mindössze súrolta az MTK játékosát.