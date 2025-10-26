Live
A Kisvárda kétgólos hátrányból fordítva 3-2-re nyert hazai pályán az ETO FC Győr ellen a labdarúgó Fizz Liga 11. fordulójának vasárnap kora délutáni mérkőzésén. Az NB I-ben újonc Kisvárda ezzel továbbra hibátlan Révész Attilával.

A forma alapján kiegyenlített találkozóra volt kilátás, ugyanis a forduló előtt a Győr és a Kisvárda egyaránt 16 pontot gyűjtött az NB I-ben, de jobb gólkülönbségének köszönhetően utóbbi állt előrébb a tabellán. Révész Attila sportigazgató két fordulóval korábban vette át megbízott vezetőedzőként az irányítást a Kisvárdánál, amely úgy győzte le a Diósgyőrt és a Kazincbarcikát, hogy még gólt sem kapott. 

A Kisvárda gólszerzője, Novothny Soma az Újpest után a Győrnek is beköszönt
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Most azonban 19 perc után már kétgólos hátrányban volt. Előbb Benbouali révén került előnybe az ETO szűk negyed óra után, majd Claudiu Bumba duplázta meg az előnyt. Vitális indítása után pazar mozdulattal emelt át a kapujából bizonytalanul kijövő Popovics felett, majd a labda a hosszú sarokba pattant.

Elmaradt a kisvárdai piros lap

A folytatásban nagy mezőnyharc jellemezte a találkozót, majd az első félidő hajrájában egy vitatott szituáció rázta fel az eseményeket. Soltész Dominik nyújtott lábbal taposta meg Csinger vádliját, az ETO védője pedig nem tudta folytatni a játékot le kellett cserélni. Ugyan Bogár játékvezető visszanézte az esetet, ám némi meglepetésre úgy döntött, hogy csak sárga lapot ad a hazaiak játékosának, aki így maradhatott a pályán. A vendégek mindezt csalódottan vették tudomásul, és kisebb kakaskodás tört ki a pályán.

A pályán maradhatott Soltész aztán nem sokkal később gólpasszt adott Novothny Somának, akinek góljával még a szünet előtt szépített a Kisvárda.

A fordulás után is kevés helyzet adódott, inkább a küzdelem dominált a pályán. Aztán a 74. percben Bíró Bence góljával egyenlített a hazai csapat. A hátralévő időben mindkét csapat fegyelmezetten védekezett, de a hajrában Révész Attila cseréje, Molnár Gábor nyerőembernek bizonyult. A kisvárdai támadó a 89. percben két csel után bombázott a jobb alsóba, ezzel megnyerve a meccset csapatának.

A Kisvárda először ikszelt házigazdaként a bajnokságban, és megőrizte veretlenségét Révész Attilával. Az ETO FC Győr viszont elszenvedte idei második vereségét, és az elsőt idegenben.

Fizz Liga, 11. forduló:
Kisvárda Master Good-ETO Győr FC 3-2 (1-2)
Kisvárda, v: Bogár
gólszerzők: Novothny (45+2.), Bíró (74.), Molnár G. (89.), illetve Benbuali (14.), Bumba (19.) sárga lap: Soltész (41.), Chlumecky (65.), illetve Piscsur (84.)

