A Kazincbarcika 1-0-ra kikapott vasárnap a vendég Kisvárdától az újonc csapatok rangadóján a labdarúgó Fizz Liga tizedik fordulójában.

Az NB I tizedik fordulójában a két újonc csapott össze. Az októberi válogatott szünet előtt mindkét csapat győzelemmel hangolt, hiszen a Kazincbarcika az MTK-t győzte le 3-1-re, az edzőváltáson átesett Kisvárda pedig a Diósgyőr felett aratott egygólos győzelmet.

A Kisvárda otthon győzte le a Kazincbarcika csapatát
A Kisvárda legyőzte a Kazincbarcika csapatát
Fotó: Kolorcity Kazincbarcika Sport Club

Az első félidőben jóval veszélyesebben játszott a Kisvárda, amely egy szöglet után viszonylag hamar megszerezte a vezetést Kártik öngóljával.

A bekapott gól sem rázta fel a Kazincbarcikát, amely nem tudott igazán komoly helyzetet kialakítani, és csak kapusának, illetve a kisvárdaiak pontatlan befejezéseinek köszönhette, hogy a szünetig nem került kétgólos hátrányba.

Újra szárnyal Révész Attilával a Kisvárda

Fordulás után annyit változott a meccs képe, hogy a játék színvonala alacsonyabbá vált, miközben megmaradt a vendégek fölénye. A Kazincbarcika játékán a csereként beálló futballisták sem tudtak lendíteni, ugyanakkor a hajrában valamelyest megélénkültek a hazaiak, akiknél Kuttor Attila vezetőedző kapust cserélt az utolsó percekre. Végül a szokatlan megoldás sem segített a hazaiakon, akik pályaválasztóként aratott két egymás utáni sikert követően veszítettek ismét az ideiglenes mezőkövesdi otthonukban.

A piros-fehérek a sikerükkel továbbra is százszázalékosak Révész Attila sportigazgató irányításával, akinek Gerliczki Máté vezetőedző távozása után ez volt a második meccse a Kisvárda kispadján. A várdaiak mostani sikerükkel átmenetileg felléptek a dobogó legalsó fokára. A hazai találkozóit Mezőkövesden játszó borsodi csapat a vereségével maradt a kieső zónában.

Fizz Liga, 10. forduló:

Kolorcity Kazincbarcika SC-Kisvárda Master Good 0-1 (0-1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, v.: Berke
gólszerző: Kártik (18., öngól)
sárga lap: Sós (32.), Slogar (45.), illetve Bíró (66.), Soltész (71.), Matanovic (92.)

