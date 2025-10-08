Live
Rendkívüli

Meghalt Mezey György

Révész Attila elmondta, két jelölt maradt a kalapban. A legfőbb esélyes a hírek szerint nem más, mint Benczés Miklós arra, hogy hamarosan a Kisvárda Master Good vezetőedzője legyen.

Mint ismert, a Kisvárda Master Good az MTK elleni vereséget követően közös megegyezéssel szerződést bontott Gerliczki Máté vezetőedzővel.

Benczés Miklós a legesélyesebb a Kisvárda kispadjára
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Ki lesz a Kisvárda új edzője?

Ahogyan ilyenkor az lenni szokott, megindultak a találgatások, hogy vajon ki kerülhet a kispadra.

A pletykák szerint az egyik jelölt Pintér Attila, aki rendszeresen feltűnik a Várkerti Stadionban. Jelenleg munkanélküli, de lehet, hogy csak a csapatot erősíti fia játékára kíváncsi.

 A szon.hu szerint azonban 

Benczés Miklós lesz a Kisvárda új vezetőedzője.

Benczés vezetőedzőként először a 2009/10-es szezonban vezette a DVTK-t, akkor négy mérkőzés jutott neki az élvonalban. A következő idényben bajnoki címre vezette a borsodiakat a másodosztályban. Szintén NB II-es bajnoki címet ünnepelhetett a Puskás Akadémiával, a felcsútiak kispadján két idényt töltött az első osztályban. Ezt követően 2015 őszén Mezőkövesden vállat munkát, de csak tizenhárom mérkőzés jutott neki, majd visszatért Miskolca és 2016-tól a Diósgyőri Labdarúgó Akadémia igazgatója.

2018 júniusában újból átveszi a Puskás Akadémia FC első csapatát vezetőedzőként. December 8-án, a Paks elleni 1–1-es döntetlent követően menesztették posztjáról. Irányításával a Puskás Akadémia 17 forduló után a kilencedik helyen állt a bajnokságban. 2019 szeptemberében újra a DVTK sportigazgatója lett. Ezt a posztját 2022 áprilisáig töltötte be. Ez év decemberében játékosügynökséget hoz létre, az utóbbi időkig pedig az Ózd-Sajóvölgye együttesénél dolgozott.

