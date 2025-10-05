Live
Brutális hullám söpör végig a Tejútrendszeren – csillagok tízezrei mozdultak ki a helyükről

A házigazda Kisvárda 1-0-ra legyőzte a Diósgyőrt a labdarúgó Fizz Liga kilencedik fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén. A meccs egyetlen gólját a Kisvárda 100. NB I-es meccsén szereplő Jasmin Mesanovic szerezte.

Miután kedden közös megegyezéssel távozott posztjáról Gerliczki Máté, az újonc Kisvárda vezetőedzője, a vasárnapi meccsre Révész Attila sportigazgató irányításával készült fel a csapat és ő is ült le a hazaiak kispadjára.

Révész Attila sportigazgató ismét edzőként vezette győzelemre a Kisvárda csapatát
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Közepes iramban kezdődött a találkozó, a házigazdák átadták a területet a vendégeknek és az ellentámadások lehetőségére vártak. Bő negyedóra után jöttek is ezek az esélyek, előbb Matanovic ziccerét védte bravúrral Sentic, majd egy szögletet követően Chlumecky fejese után a kapufán csattant a labda. Hiába volt többet a labda a Diósgyőrnél, veszélyes helyzetet nem tudott kialakítani, a beadások pontatlanok voltak, amúgy pedig többnyire jól zárt a hazai védelem.

100. NB I-es meccsén lett nyerőember a kisvárdai csapatkapitány

A szünet után hosszú percekig eseménytelenül csordogált a mérkőzés, majd az 55. percben megszerezte a vezetést a Kisvárda: Matanovic közeli próbálkozását még bravúrral védte Sentic, de a kipattanót 18 méterről "visszaküldő" Mesanovic lövésénél már utat talált a hálóba a labda. 

A csapatkapitány bosnyák légiós így góllal ünnepelte 100. NB I-es meccsét.

A hátrányba került vendégek vezetőedzője, Vladimir Radenkovic három cserével reagált, de ez nem segített, lendületben maradt a hazai együttes, amely többször is veszélyeztetett. A játékrész derekától aztán ismét többet volt a labda a vendégeknél, de a fölényük ezúttal is meddőnek bizonyult, igazi helyzetig nem jutottak el, hiányzott az ötlet, a kreativitás. A várdaiak nem kockáztattak, magabiztosan őrizték előnyüket, s végül sikerült otthon tartaniuk a három pontot.

A hazaiak két elvesztett bajnoki után javítottak, míg a DVTK-nak megszakadt az öt kör óta tartó veretlenségi sorozata.

Fizz Liga, 9. forduló:

Kisvárda Master Good-Diósgyőri VTK 1-0 (0-0)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 2240 néző, v.: Hanyecz
gólszerző: Mesanovic (55.)
sárga lap: Mesanovic (20.), Pintér (94.)

