A Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig már az első félidőben kivégzést rendezett az Augsburg otthonában. A lipcsei csapat 38 perc alatt négy gólt lőtt, a mezőny legjobbja pedig az elefántcsontparti Yan Diomande volt, aki eg gólt lőtt és két gólpasszt adott. A fordulás után az RB Leipzig még további két gólt lőtt, ezzel 6-0-s győzelmet aratott.
A találkozón Gulácsi Péter és Willi Orbán is kezdő volt, utóbbit a 75. percben lecserélték. A 35 éves magyar kapusnak ez volt a szezonbeli negyedik kapott gól nélkül lehozott mérkőzése.
Orbánnak ez volt a 234. Bundesliga-meccse a Leipzig színeiben, ezzel a mezőnyjátékosok között rekorderré vált a klubban.
Az RB Leipzig ezzel sorozatban a hetedik meccsét hozta le veretlenül és a második helyen áll a Bundesligában. A lipcsei csapat legutóbb az első fordulóban szenvedett vereséget a Bayern München otthonában.
A listavezető Bayern München 3-0-ra nyert a Borussia Mönchengladbach otthonában. A német rekordbajnok a 19. perctől kezdve emberelőnyben futballozott a dél-koreai Jens Castrop kiállítása miatt. A találkozón Harry Kane ezúttal nem szerzett gólt, az angol válogatott támadóval legutóbb a második fordulóban fordult elő, hogy nem talált a hálóba.
Viszont ezúttal is beköszönt a 17 éves Lennart Karl, aki a hét közben történelmet írt a Bajnokok Ligájában. Ő lett ugyanis a Bayern München történetének legfiatalabb gólszerzője lett a Bajnokok Ligájában, mellette pedig ő lett minden idők legfiatalabb német BL-góllövője.
A Bayern München minden sorozatot figyelembe véve a 13. meccsét is megnyerte a szezonban, ezzel beállította a legendás AC Milan 1992/93-as szezonban felállított csúcsát.
A Dárdai Bencét foglalkoztató Wolfsburg 1-0-ra nyert az újonc Hamburg otthonában. A 19 éves középpályás a szezon során először kapott lehetőséget a Bundesligában, az 57. percben a brazil Vini Souzát váltotta.
Bundesliga, 8. forduló:
Borussia Mönchengladbach-Bayern München 0-3 (0-0)
Eintracht Frankfurt-St. Pauli 2-0 (1-0)
FC Augsburg-RB Leipzig 0-6 (0-4)
TSG 1899 Hoffenheim-1. FC Heidenheim 3-1 (2-0)
Hamburger SV-VfL Wolfsburg 0-1 (0-1)
