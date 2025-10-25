A Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig már az első félidőben kivégzést rendezett az Augsburg otthonában. A lipcsei csapat 38 perc alatt négy gólt lőtt, a mezőny legjobbja pedig az elefántcsontparti Yan Diomande volt, aki eg gólt lőtt és két gólpasszt adott. A fordulás után az RB Leipzig még további két gólt lőtt, ezzel 6-0-s győzelmet aratott.

Gulácsi Péter csapata kivégzést rendezett a Bundesliga 8. fordulójában

Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto via AFP

Az RB Leipzig kivégzést rendezett Augsburgban

A találkozón Gulácsi Péter és Willi Orbán is kezdő volt, utóbbit a 75. percben lecserélték. A 35 éves magyar kapusnak ez volt a szezonbeli negyedik kapott gól nélkül lehozott mérkőzése.

Orbánnak ez volt a 234. Bundesliga-meccse a Leipzig színeiben, ezzel a mezőnyjátékosok között rekorderré vált a klubban.

Az RB Leipzig ezzel sorozatban a hetedik meccsét hozta le veretlenül és a második helyen áll a Bundesligában. A lipcsei csapat legutóbb az első fordulóban szenvedett vereséget a Bayern München otthonában.

A listavezető Bayern München 3-0-ra nyert a Borussia Mönchengladbach otthonában. A német rekordbajnok a 19. perctől kezdve emberelőnyben futballozott a dél-koreai Jens Castrop kiállítása miatt. A találkozón Harry Kane ezúttal nem szerzett gólt, az angol válogatott támadóval legutóbb a második fordulóban fordult elő, hogy nem talált a hálóba.

Lennart Karl a hatodik Bundsliga-meccsén megszerezte első gólját

Fotó: Ina Fassbender/AFP

Viszont ezúttal is beköszönt a 17 éves Lennart Karl, aki a hét közben történelmet írt a Bajnokok Ligájában. Ő lett ugyanis a Bayern München történetének legfiatalabb gólszerzője lett a Bajnokok Ligájában, mellette pedig ő lett minden idők legfiatalabb német BL-góllövője.

A Bayern München minden sorozatot figyelembe véve a 13. meccsét is megnyerte a szezonban, ezzel beállította a legendás AC Milan 1992/93-as szezonban felállított csúcsát.

A Dárdai Bencét foglalkoztató Wolfsburg 1-0-ra nyert az újonc Hamburg otthonában. A 19 éves középpályás a szezon során először kapott lehetőséget a Bundesligában, az 57. percben a brazil Vini Souzát váltotta.

Bundesliga, 8. forduló:

Borussia Mönchengladbach-Bayern München 0-3 (0-0)

Eintracht Frankfurt-St. Pauli 2-0 (1-0)

FC Augsburg-RB Leipzig 0-6 (0-4)

TSG 1899 Hoffenheim-1. FC Heidenheim 3-1 (2-0)

Hamburger SV-VfL Wolfsburg 0-1 (0-1)