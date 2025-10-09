Live
Rendkívüli

Megvan az újabb magyar Nobel-díjas

Hihetetlen sztorira derült fény. Ivan Klasnic, a Werder Bremen és a horvát válogatott egykori csatára – aki több szezonon át együtt futballozott a német csapatban Lisztes Krisztiánnal – megrázó vallomást tett. A profi futball orvosi protokolljának részeként rendszeresen kapott fájdalomcsillapító kezelések súlyosan roncsolták veséit. A ma 45 éves extámadó elárulta, hogy három alkalommal is veseátültetés vált szükségessé az állapota miatt.

Klasnic nemrég egy német televíziós dokumentumfilmben beszélt arról, hogy a pályafutása alatt szinte folyamatosan fájdalomcsillapítókat alkalmaztak nála, melyekről később kiderült: tovább rontották a már amúgy is meglévő veseműködési problémáit, írja a dailymail.com.

Ivan Klasnic (C) of Werder Bremen starts a run watched by team-mate Krisztian Lisztes (R) and Kai Achilles (L) and Farei Mbidzo (Cback) of Luebeck, during the German Cup 1st round match in Luebeck, 25 August 2001. Bremen was leading 2-0 at half-time. AFP PHOTO EPA/DPA/SOEREN STACHE (Photo by SOEREN STACHE / dpa Picture-Alliance via AFP)
Ivan Klasnic a Werder Bremen aranykorszakának kulcsfigurája volt: a 2000-es évek elején Lisztes Krisztiánnal, Aíltonnal és később Miroslav Kloséval együtt vezették a csapatot a Bundesliga csúcsára. A horvát csatár 2004-ben bajnoki címet és Német Kupát is nyert a brémaiakkal.
Fotó: SOEREN STACHE / DPA

Klasnic kálváriája

Az első transzplantációjára 2007-ben került sor, majd ugyanabban az évben újabb műtét következett, végül 2017-ben kapta meg a harmadik veséjét is. 

A drámának ezzel még nem lett vége: 2016 szeptemberében, a korábban beültetett veséje végleg felmondta a szolgálatot, és Klasnic kritikus állapotba került. Az ESPN akkor arról számolt be, hogy kritikus állapotba került a vesebetegség miatt. 

2020-ban hosszú jogi csatát követően 3,6 millió font (1,6 milliárd forint) kártérítést ítéltek meg számára, miután bebizonyosodott, hogy a Werder Bremen orvosai állítólag nem kezelték megfelelően a kockázatokat fájdalomcsillapító alkalmazásuk során. 

A sötét oldal: nem csupán egyéni ügy

Klasnic esete jóval túlmutat a személyes tragédiáján. A történtek arra figyelmeztetnek, hogy a profi sportban a fájdalom elkerülése érdekében alkalmazott gyógyszerek visszaüthetnek. Ő maga így fogalmazott: „Nem tudom, mennyi időm maradt, de hálás vagyok, hogy legalább élhetek”.

Klasnic a kálváriája után tiszteletbeli szerepet vállalt az szervátültetéses közösségben: a World Transplant Games 2025 nagyköveteként küzd a tudatosság növeléséért az átültetéses betegek és a szervdonáció témájában.

