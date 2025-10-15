A Chelsea több kulcsjátékosát is nélkülözni kénytelen, akik segítettek megnyerni a trófeát. A klubvilágbajnokság fináléja óta sorra dőlnek ki a sztárok. Cole Palmer, aki három góllal és két gólpasszal járult hozzá a sikerhez, ágyéksérülés miatt novemberig kiesett. Levi Colwill, aki öt meccsen kezdett az Egyesült Államokban rendezett tornán, elszakította a térdszalagját. Liam Delap, a csapat új igazolása combizomsérülést szenvedett augusztusban, és várhatóan november közepéig nem tér vissza.

A klubvilágbajnokság óta folyamatosan sérülnek meg a Chelsea játékosai, itt Liam Delapet ápolják

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

A klubvilágbajnokság üt vissza?

A fentiek mellett Dario Essugo, Andrey Santos és Tosin Adarabioyo is sérültek, míg Reece James az angol válogatottól ért vissza sérülés miatt. Joao Pedro és Moises Caicedo is kisebb problémákkal küzdenek, de ők bevethetőek.

A Chelsea mellett a másik döntős, a PSG sem járt sokkal jobban, ott nem játszhat Marquinhos, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia és Désiré Doué is kidőlt.

A Liverpool elleni 2–1-es bajnoki győzelem előtt Enzo Maresca, a Chelsea vezetőedzője azt mondta, „hét-nyolc” játékosát nélkülözni fogja, és elismerte, hogy ennek lehet köze a nyári tornához.

„Ha a PSG-nek és a Chelsea-nek ennyi sérültje van, valószínű, hogy ez a klubvilágbajnokság következménye” – mondta Maresca, de a statisztikák szerint nem növekedett drámaian a sérülések száma az elmúlt évekhez képest.

Ami megfigyelhető, az az izomsérülések számának emelkedése, ugyanakkor egy torna kapcsán nehéz a következtetéseket levonni, viszont a Chelsea és a PSG tapasztalatai alapján érdemes elgondolkodni, hogyan lehet a jövőben jobban felkészülni az ilyen terhelésre.

A szakemberek szerint soha nem volt még ekkora és ilyen folyamatos terhelés az élvonalbeli játékosokon, így egyre fontosabb lehet, hogy mekkora kerete van a topcsapatoknak és az, hogy a stábtagok mennyire tudják követni a játékosok fizikai mutatóit.

A klubvilágbajnokság után minden csapat kevesebb pihenőt kapott, a FIFPro jelentése szerint egyik csapat sem kapta meg a javasolt 28 napos pihenőt a szezonok között, és a legtöbbjüknek a felkészülési idő sem érte el a 28 napot.