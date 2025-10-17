A 36-szoros magyar bajnokcsapat vezetői a Groupama Arénában tartottak szurkolói ankétot. Az esemény egyik első kérdéseként egy Fradi-szurkoló megkérdezte Kubatov Gábort, miért nem kommunikálja a klub a sérüléseket.

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Nem szeretem, ha felkészülnek belőlünk. Volt olyan, hogy sérülten is kivittünk magunkkal egy játékost valamelyik nemzetközi mérkőzésre, hogy had törje a fejét az ellenfél is. Ilyenkor a piacot is figyelni kell, hiszen a csapatok utánajárnak, megnézik, mi történt az adott játékossal. Nincs más titok. Lisztes Krisztián sérülten érkezett hozzánk, most is azon dolgozunk, hogy minél gyorsabban visszahozzuk a formáját” – idézi a Ferencváros honlapja a sérülésekre reagáló Kubatov Gábort.

Kubatov: A Fradi nem NB I-es szint, hanem európai

A következő kérdések arra vonatkoztak, ezekre az ankétokra miért nem jön el az aktuális vezetőedző, valamint Dibusz Dénes stílusára.

Van egy szakmai nap, amikor az edző elmondja azokat a dolgokat, amik a szakmára vonatkoznak. Az elmúlt hét évben bárki volt az edző, mindig bajnokok lettünk. Dénessel kapcsolatban az első szó, ami eszembe jut, az a tisztelet. Régóta itt van velünk, mindent megtesz a csapatért, szívét és lelkét is kiteszi a pályára minden mérkőzésen. Vannak különböző karakterű kapusok, ő ilyen”

– vélekedett Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója.

A Magyar Nemzet szemlézte az ulloi129.hu beszámolóját is, melyben szóba került a klub korántsem ideális viszonya a Magyar Labdarúgó Szövetséggel. Az egyik szurkoló felvetette, hogy az MLSZ és az ellene tüntető nézők nézetkülönbsége miatt rosszabb a közhangulat a Groupama Arénában.

„Ami az MLSZ-t illeti, se pro, se kontra nem teszek érte, rendezzék le a szurkolókkal, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Amit főztek, egyék meg. Volt olyan eset, hogy az MLSZ szidásáért büntettek, felségsértés… – felelte Kubatov, akit annak kapcsán is kérdeztek, hogy mi történne, ha az FTC nem tartaná be a magyar szabályt.

Ha valamit ránk kényszerítenek, azt nem bírom, azt nézem, hogyan lehetne kibújni alóla. Másfél milliárd forint menne el, amit kibírnánk. De minden mindennel összefügg, elvesztenénk az akadémia védettséget, ha ez megtörténik, az összes fiatalunkat úgy vinnék el, ahogy akarják. Jelenleg a belga auditálás alapján a második legjobb akadémia vagyunk. A munkát elvégeztük, csak a Fradi nem NB I-es szint, hanem európai”

– tette hozzá a Fradi elnöke.