Kubatov Gábor a Hornyák Zsolt mérkőzés utáni nyilatkozatát tartalmazó videót osztotta meg a hivatalos Facebook-oldalán.

Kubatov Gábor sem hagyta szó nélkül a történteket

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Kubatov Gábor üzenete:

Vajon mikor jön el az a pont, hogy az edzők véleményét is meghallgatja az MLSZ?

Hornyák korábban a Puskás Akadémia meccsén történt kiállításhoz vezető döntést bírálta, de a nyilatkozatban szóba került az MLSZ magyarszabálya is.

– A kiállítást nem is tudom kommentálni, egyértelműen nem piros lap. A labda kifelé tart az oldalvonal felé, nem húzta le az ellenfelét, mégis piros lapot adtak, és a VAR-kocsiból is visszajeleztek rá. Ebbe kellene mélyebben belenézni: nem először adnak ilyen piros lapokat, tizenegyeseket. Hétről hétre el vannak hallgatva a hibák, Portugáliába utazik az eltiltott bíró, egyhetes munkát tesznek tönkre ezekkel a döntésekkel.

– Hívtuk az MLSZ-t, nem tudom, hogy Csányi urat vagy egy alattasát, mondták: a kiállított játékosnak érvényes a 90 perce. Ezek milyen szabályok? Ki hozta ezeket? Hát, aki öt percet játszik, az nem kilencven! Egy edzőt olyan helyzetbe hoznak, hogy meccs közben kell telefonálgatni, hát ez nevetséges! Persze én nem nevetek ezen, mert az edzőkollégák biztosan értik, miről beszélek. Remélem, ez el lesz magyarázva a kluboknak, hihetetlen, hogy mindezt telefonon kell elintézni.