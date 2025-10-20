Live
A labdarúgó NB I 10. fordulójában megrendezett Újpest–FTC (1-1) derbi után Kubatov Gábor, a ferencvárosiak elnöke egy pozitív dolgot emelt ki a mérkőzéssel kapcsolatban.

Kubatov Gábor klubelnök az FTC Újpesten elért 1-1-es döntetlenje után azt hangsúlyozta, hogy a Fradi továbbra sem kap ki a riválistól.

Az FTC Újpesten egy pontot szerzett, Kubatov Gábor ennek is tud örülni
Fotó: Ladóczki Balázs

Kubatov Gábor üzenete az Újpest–FTC derbi után

„A mai nap jó híre, hogy 3599 napja vagyunk veretlenek az Újpesttel szemben" – írta az Újpest ellen 2015 decembere óta veretlen Ferencváros elnöke.

A Fradi a negyedik, míg az Újpest a nyolcadik helyről várja az NB I folytatását.

