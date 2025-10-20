Kubatov Gábor klubelnök az FTC Újpesten elért 1-1-es döntetlenje után azt hangsúlyozta, hogy a Fradi továbbra sem kap ki a riválistól.
Kubatov Gábor üzenete az Újpest–FTC derbi után
„A mai nap jó híre, hogy 3599 napja vagyunk veretlenek az Újpesttel szemben" – írta az Újpest ellen 2015 decembere óta veretlen Ferencváros elnöke.
A Fradi a negyedik, míg az Újpest a nyolcadik helyről várja az NB I folytatását.
