Kubatov Gábor klubelnök az FTC Újpesten elért 1-1-es döntetlenje után azt hangsúlyozta, hogy a Fradi továbbra sem kap ki a riválistól.

Az FTC Újpesten egy pontot szerzett, Kubatov Gábor ennek is tud örülni

Fotó: Ladóczki Balázs

Kubatov Gábor üzenete az Újpest–FTC derbi után

„A mai nap jó híre, hogy 3599 napja vagyunk veretlenek az Újpesttel szemben" – írta az Újpest ellen 2015 decembere óta veretlen Ferencváros elnöke.

A Fradi a negyedik, míg az Újpest a nyolcadik helyről várja az NB I folytatását.