A Marca spanyol sportnapilap értesülése szerint a világbajnok csatárnak, Kylian Mbappénnak enyhén zúzódott a jobb bokája, de csatlakozhat a válogatotthoz az októberi világbajnoki selejtezőkön.

Kylian Mbappé sérülése nem tűnik komolynak

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Megsérült Kylian Mbappé

Franciaország otthon játszik pénteken Azerbajdzsánnal, 13-án pedig idegenben Izlanddal.

A királyi gárda hazai pályán 3-1-re legyőzte a Villarrealt,

a 26 éves francia játékos a mérkőzés hajrájában szerezte a csapat harmadik gólját, néhány perccel később pedig lecserélték.

Mbappé vezeti a góllövőlistát a spanyol bajnokságban kilenc, a Bajnokok Ligája alapszakaszában pedig öt góllal.

Szeptemberben Mbappé a második helyre lépett előre a francia válogatott örök-góllistáján 52 találattal, megelőzve Thierry Henryt (51). A Real Madrid játékosa előtt hazájában most már csak az 57 gólos Olivier Giroud áll.