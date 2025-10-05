Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen áttörés: ez lehet a legelső jel, hogy rák támadta meg a testet

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagyon rossz hír érkezett. Kylian Mbappé, a Real Madrid francia labdarúgója bokasérülést szenvedett a La Liga nyolcadik fordulójában, a Villarreal elleni szombati mérkőzésen.

A Marca spanyol sportnapilap értesülése szerint a világbajnok csatárnak, Kylian Mbappénnak enyhén zúzódott a jobb bokája, de csatlakozhat a válogatotthoz az októberi világbajnoki selejtezőkön.

Kylian Mbappé sérülése nem tűnik komolynak
Kylian Mbappé sérülése nem tűnik komolynak 
Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Megsérült Kylian Mbappé

Franciaország otthon játszik pénteken Azerbajdzsánnal, 13-án pedig idegenben Izlanddal.

A királyi gárda hazai pályán 3-1-re legyőzte a Villarrealt

a 26 éves francia játékos a mérkőzés hajrájában szerezte a csapat harmadik gólját, néhány perccel később pedig lecserélték.

Mbappé vezeti a góllövőlistát a spanyol bajnokságban kilenc, a Bajnokok Ligája alapszakaszában pedig öt góllal.

Szeptemberben Mbappé a második helyre lépett előre a francia válogatott örök-góllistáján 52 találattal, megelőzve Thierry Henryt (51). A Real Madrid játékosa előtt hazájában most már csak az 57 gólos Olivier Giroud áll.

A világ legjobb góllövői között a Fradi válogatott sztárfocistája
Mbappé hihetetlen, kiütéssel nyert a Real Madrid
Taylor Swift a Real Madridról énekelt: azonnal reagált a spanyol gigász

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!