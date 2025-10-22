Live
Ez nem jött össze. A La Liga történelmi mérföldkőnek szánt terve megbukott: a december 20-ára kiírt Villarreal–Barcelona mérkőzést végül nem rendezik meg az Egyesült Államokban. A spanyol szövetég hivatalosan bejelentette, hogy a találkozót szervező promóter, a Relevent a Spanyolországban kialakult bizonytalanság miatt visszalépett az esemény megrendezésétől.

A La liga eredetileg a Miamiban található Hard Rock Stadionban szerette volna lebonyolítani a mérkőzést, a spanyol futball globális terjeszkedésének jegyében.

A La Liga terve megbukott, nem lesz Villarreal-Barcelona meccs Miamiban
A La Liga terve megbukott, nem lesz Villarreal-Barcelona meccs Miamiban
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Mindenki tiltakozott a La Liga terve ellen

A terv ellen már napok óta tiltakoztak a labdarúgók, a klubok és a szurkolók egyaránt. 

Az AFE, a spanyol játékos-szövetség vezetésével több csapat is demonstrált: a bajnoki forduló nyitópercében 15 másodperces szünettel fejezték ki a nemtetszésüket a döntés ellen.

A tiltakozók szerint a mérkőzés külföldi megrendezése „a bajnokság integritását veszélyeztette volna”, és a hazai nézők érdekeit is sérti. Bár a Villarreal és a Barcelona vezetői támogatták az ötletet, a többi klub képviselői, edzői és játékosai egymás után bírálták a La Liga törekvését.

A legélesebben a Real Madrid csapatkapitánya, Dani Carvajal szólalt fel: 

A szabályok megszegése a verseny meghamisítását jelenti. Ha ez a meccs megtörténik, az folt marad a bajnokságon

 – írta a játékos Javier Tebasnak címzett üzenetében. Tebas válaszában visszautasította a vádakat, mondván: a kezdeményezés nem sértette volna a verseny tisztaságát.

A La Liga hivatalos közleménye

A LaLiga sajtóközleményében sajnálatát fejezte ki, hogy a projekt – amely a spanyol futball nemzetközi növekedésének „történelmi lehetősége” lehetett volna – meghiúsult. Mint írták, a rendezvény teljes mértékben megfelelt a szövetségi előírásoknak, és nem veszélyeztette volna a bajnokság hitelességét.

„Egy ilyen mérkőzés a nemzetközi terjeszkedés felé tett döntő lépést jelentett volna, amely erősíti a klubok és a játékosok nemzetközi jelenlétét, valamint a spanyol futball márkáját az amerikai piacon” – fogalmazott a liga.

A közlemény kiemelte, hogy a Premier League és a Bajnokok Ligája egyre növekvő globális befolyásával szemben a spanyol futballnak is szüksége lenne hasonló nemzetközi kezdeményezésekre a növekedés és a pénzügyi fenntarthatóság érdekében. A LaLiga szerint az ilyen lehetőségek elutasítása gátolja az új bevételek megteremtését és csökkenti a spanyol klubok versenyképességét is.

A liga ugyanakkor megköszönte a Villarreal és a Barcelona együttműködését, és megerősítette: továbbra is azon dolgozik, hogy „a spanyol futball a világ minden pontjára eljusson, nyitott, modern és versenyképes szellemben.”

