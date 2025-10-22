A La liga eredetileg a Miamiban található Hard Rock Stadionban szerette volna lebonyolítani a mérkőzést, a spanyol futball globális terjeszkedésének jegyében.
Mindenki tiltakozott a La Liga terve ellen
A terv ellen már napok óta tiltakoztak a labdarúgók, a klubok és a szurkolók egyaránt.
Az AFE, a spanyol játékos-szövetség vezetésével több csapat is demonstrált: a bajnoki forduló nyitópercében 15 másodperces szünettel fejezték ki a nemtetszésüket a döntés ellen.
A tiltakozók szerint a mérkőzés külföldi megrendezése „a bajnokság integritását veszélyeztette volna”, és a hazai nézők érdekeit is sérti. Bár a Villarreal és a Barcelona vezetői támogatták az ötletet, a többi klub képviselői, edzői és játékosai egymás után bírálták a La Liga törekvését.
A legélesebben a Real Madrid csapatkapitánya, Dani Carvajal szólalt fel:
A szabályok megszegése a verseny meghamisítását jelenti. Ha ez a meccs megtörténik, az folt marad a bajnokságon
– írta a játékos Javier Tebasnak címzett üzenetében. Tebas válaszában visszautasította a vádakat, mondván: a kezdeményezés nem sértette volna a verseny tisztaságát.
A La Liga hivatalos közleménye
A LaLiga sajtóközleményében sajnálatát fejezte ki, hogy a projekt – amely a spanyol futball nemzetközi növekedésének „történelmi lehetősége” lehetett volna – meghiúsult. Mint írták, a rendezvény teljes mértékben megfelelt a szövetségi előírásoknak, és nem veszélyeztette volna a bajnokság hitelességét.
„Egy ilyen mérkőzés a nemzetközi terjeszkedés felé tett döntő lépést jelentett volna, amely erősíti a klubok és a játékosok nemzetközi jelenlétét, valamint a spanyol futball márkáját az amerikai piacon” – fogalmazott a liga.
A közlemény kiemelte, hogy a Premier League és a Bajnokok Ligája egyre növekvő globális befolyásával szemben a spanyol futballnak is szüksége lenne hasonló nemzetközi kezdeményezésekre a növekedés és a pénzügyi fenntarthatóság érdekében. A LaLiga szerint az ilyen lehetőségek elutasítása gátolja az új bevételek megteremtését és csökkenti a spanyol klubok versenyképességét is.
A liga ugyanakkor megköszönte a Villarreal és a Barcelona együttműködését, és megerősítette: továbbra is azon dolgozik, hogy „a spanyol futball a világ minden pontjára eljusson, nyitott, modern és versenyképes szellemben.”