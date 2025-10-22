A La liga eredetileg a Miamiban található Hard Rock Stadionban szerette volna lebonyolítani a mérkőzést, a spanyol futball globális terjeszkedésének jegyében.

A La Liga terve megbukott, nem lesz Villarreal-Barcelona meccs Miamiban

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Mindenki tiltakozott a La Liga terve ellen

A terv ellen már napok óta tiltakoztak a labdarúgók, a klubok és a szurkolók egyaránt.

Az AFE, a spanyol játékos-szövetség vezetésével több csapat is demonstrált: a bajnoki forduló nyitópercében 15 másodperces szünettel fejezték ki a nemtetszésüket a döntés ellen.

👉 Los jugadores del Atleti y Osasuna también paran los primeros 15 segundos de partido como protesta ante el partido de Miami#AtletiOsasuna #LaLiga pic.twitter.com/6hws3AABVr — MARCA (@marca) October 18, 2025

A tiltakozók szerint a mérkőzés külföldi megrendezése „a bajnokság integritását veszélyeztette volna”, és a hazai nézők érdekeit is sérti. Bár a Villarreal és a Barcelona vezetői támogatták az ötletet, a többi klub képviselői, edzői és játékosai egymás után bírálták a La Liga törekvését.

A legélesebben a Real Madrid csapatkapitánya, Dani Carvajal szólalt fel:

A szabályok megszegése a verseny meghamisítását jelenti. Ha ez a meccs megtörténik, az folt marad a bajnokságon

– írta a játékos Javier Tebasnak címzett üzenetében. Tebas válaszában visszautasította a vádakat, mondván: a kezdeményezés nem sértette volna a verseny tisztaságát.

A La Liga hivatalos közleménye

A LaLiga sajtóközleményében sajnálatát fejezte ki, hogy a projekt – amely a spanyol futball nemzetközi növekedésének „történelmi lehetősége” lehetett volna – meghiúsult. Mint írták, a rendezvény teljes mértékben megfelelt a szövetségi előírásoknak, és nem veszélyeztette volna a bajnokság hitelességét.

„Egy ilyen mérkőzés a nemzetközi terjeszkedés felé tett döntő lépést jelentett volna, amely erősíti a klubok és a játékosok nemzetközi jelenlétét, valamint a spanyol futball márkáját az amerikai piacon” – fogalmazott a liga.

A közlemény kiemelte, hogy a Premier League és a Bajnokok Ligája egyre növekvő globális befolyásával szemben a spanyol futballnak is szüksége lenne hasonló nemzetközi kezdeményezésekre a növekedés és a pénzügyi fenntarthatóság érdekében. A LaLiga szerint az ilyen lehetőségek elutasítása gátolja az új bevételek megteremtését és csökkenti a spanyol klubok versenyképességét is.