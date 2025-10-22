Nem Gróf Dávid volt az első és biztosan nem is ő az utolsó, aki elveszítette a fejét egy labdaszedő miatt. A Fradi kapusa a meccs után azonnal elnézést kért, megbánta, amit tett. Ez a cikk most nem is arról szól, hogy mi történt a kapus és a labdaszedő között, hanem arról, hogy milyen szabályok vonatkoznak a pálya körüli fiatalkora, akiknek az a dolga, hogy a labda minél hamarabb visszakerüljön a pályára, illetve arról, hogy milyen helyzetekben tudják befolyásolni akár egy mérkőzés végkimenetelét is.
Van, ahol már nincs is klasszikus labdaszedő
Angliában szeretnek élen járni, ha újításokról van szó, így ott már megoldották azt, hogy a labdaszedők ne érintkezhessenek közvetlenül a játékosokkal. A korábbi, labdaszedő (ball boys, ball girls) kategória már nem is létezik a Premier League-ben, egészen pontosan 2024 márciusa óta. A jó megfigyelőknek már feltűnhetett, hogy az angol élvonalban a pálya körül kis kúpok vannak, ezekre állítják le a labdákat a fiatalok, akiket hivatalosan már nem is labdaszedőnek hívnak, ball assistant az angol megnevezésük, a labdát pedig maguknak a játékosoknak kell felvenniük a hozzájuk legközelebb eső kúpról.
A szabályozást pontosan azért hozták, hogy a hazai csapatok ne kerülhessenek előnybe, amiért valamilyen utasításokat adnak a labdaszedőknek – túl gyorsan, esetleg nagyon lassan adják vissza a labdákat. Angliában is több eset volt, amikor labdaszedők és játékosok kerültek összetűzésbe, az utolsó ilyen eset az volt, amikor a Coventry menedzsere, Mark Robins és a Wolves labdaszedője között alakult ki nézetelérés, a vendégek menedzsere pedig a labdaszedő előtt ünnepelt, miután csapata továbbjutott az FA-kupában.
A Premier League az összetűzések elkerülése mellett azért is vezette be az újítást, hogy ne lehessen annyira időt húzni, de ennek érdekében a játékvezetők több hosszabbítást is tesznek rá a félidőkre.
A lassan másfél éve életbe léptett szabályok szerint mindkét hosszú oldalon öt labdatartó van kitéve a pálya körül, a kapuk oldalán pedig még plusz kettő, és ehhez jön még a meccslabda, amivel emelték is a számot a korábbi tíz labdáról.
Nem adhatja vissza a labdát
A szabályok szerint a játékosoknak maguknak kell a legközelebbi labdához menni és magukhoz venni azt. A labdakezelőknek (nevezzük így őket) az a dolguk, hogy visszategyék a labdákat az üresen álló tartókra, és nem is engedélyezett számukra, hogy közvetlenül a játékosoknak adják oda a labdát. A labdakezelők nem is állhatnak a tartók mellett, hogy még nyilvánvalóbb legyen, hogy a játékosok nem tőlük kapnak majd labdát. Amennyiben ez lehetséges, akkor a reklámtáblák mögött kell lenniük.
A labdakezelők azóta állnak ott Angliában, hogy a Fulham kapusa, Bernd Leno korábban összetűzésbe került a Bournemouth egyik labdaszedőjével. A Fulham menedzsere, Marco Silva szerint az ellenfél utasította a labdaszedőket, hogy húzzák az időt.
Labdaszedők a címlapon
Angliában a leghíresebb esett az volt, amikor Eden Hazard a Chelsea játékosaként a Swansea labdaszedőjét rugdosta meg egy Ligakupa-meccsen, még 2013-ban. Eden Hazard-t kiállították, amiért az időt húzó labdaszedőt bántotta, aki a labdára feküdt.
Korábban a Tottenham és a Liverpool is emlékezetes gólt szerzett a Bajnokok Ligájában a labdaszedőknek köszönhetően. 2020-ban José Mourinho meg is köszönte a fiúnak, amiért gyorsan el tudták végezni a bedobást, Harry Kane pedig gólt szerzett az Olimpiakosz ellen.
A Liverpool 2019-ben mutatott be emlékezetes fordítást a BL-ben a Barcelona ellen. A 4-0-s hazai siker azt követően jött össze, hogy egy labdaszedő gyorsan a szöglethez dobta a labdát, amit Trent Alexander-Arnold lőtt középre, az elalvó katalán védők között Divock Origi érkezett és gólt szerzett.
Eközben itthon
Az MLSZ elvig a klubok hatáskörébe adta a labdaszedők kiválasztását és az ő felkészítésüket is, különösebb szabályzás nincsen őket illetően, de a kérdéseinket elküldtük a szövetségnek. Amint válaszolnak, frissítjük majd a cikket.
- További cikkek: