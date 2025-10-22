Nem Gróf Dávid volt az első és biztosan nem is ő az utolsó, aki elveszítette a fejét egy labdaszedő miatt. A Fradi kapusa a meccs után azonnal elnézést kért, megbánta, amit tett. Ez a cikk most nem is arról szól, hogy mi történt a kapus és a labdaszedő között, hanem arról, hogy milyen szabályok vonatkoznak a pálya körüli fiatalkora, akiknek az a dolga, hogy a labda minél hamarabb visszakerüljön a pályára, illetve arról, hogy milyen helyzetekben tudják befolyásolni akár egy mérkőzés végkimenetelét is.

A labdaszedő munkáján több múlhat, mint gondolnánk

Fotó: DOMINIKA ZARZYCKA / NurPhoto

Van, ahol már nincs is klasszikus labdaszedő

Angliában szeretnek élen járni, ha újításokról van szó, így ott már megoldották azt, hogy a labdaszedők ne érintkezhessenek közvetlenül a játékosokkal. A korábbi, labdaszedő (ball boys, ball girls) kategória már nem is létezik a Premier League-ben, egészen pontosan 2024 márciusa óta. A jó megfigyelőknek már feltűnhetett, hogy az angol élvonalban a pálya körül kis kúpok vannak, ezekre állítják le a labdákat a fiatalok, akiket hivatalosan már nem is labdaszedőnek hívnak, ball assistant az angol megnevezésük, a labdát pedig maguknak a játékosoknak kell felvenniük a hozzájuk legközelebb eső kúpról.

A szabályozást pontosan azért hozták, hogy a hazai csapatok ne kerülhessenek előnybe, amiért valamilyen utasításokat adnak a labdaszedőknek – túl gyorsan, esetleg nagyon lassan adják vissza a labdákat. Angliában is több eset volt, amikor labdaszedők és játékosok kerültek összetűzésbe, az utolsó ilyen eset az volt, amikor a Coventry menedzsere, Mark Robins és a Wolves labdaszedője között alakult ki nézetelérés, a vendégek menedzsere pedig a labdaszedő előtt ünnepelt, miután csapata továbbjutott az FA-kupában.

A Premier League az összetűzések elkerülése mellett azért is vezette be az újítást, hogy ne lehessen annyira időt húzni, de ennek érdekében a játékvezetők több hosszabbítást is tesznek rá a félidőkre.

A lassan másfél éve életbe léptett szabályok szerint mindkét hosszú oldalon öt labdatartó van kitéve a pálya körül, a kapuk oldalán pedig még plusz kettő, és ehhez jön még a meccslabda, amivel emelték is a számot a korábbi tíz labdáról.