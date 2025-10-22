Live
Még mindig sokfelé téma az, ami vasárnap az Újpest és a Ferencváros meccsén történt. Az elmúlt években több incidens is volt labdaszedők és focisták között, volt olyan is, hogy a labdaszedők meccset is befolyásoltak, ezért van, ahol már léptek és komoly szabályokat vezettek be, amelyek a labdaszedők ténykedését befolyásolták.

Nem Gróf Dávid volt az első és biztosan nem is ő az utolsó, aki elveszítette a fejét egy labdaszedő miatt. A Fradi kapusa a meccs után azonnal elnézést kért, megbánta, amit tett. Ez a cikk most nem is arról szól, hogy mi történt a kapus és a labdaszedő között, hanem arról, hogy milyen szabályok vonatkoznak a pálya körüli fiatalkora, akiknek az a dolga, hogy a labda minél hamarabb visszakerüljön a pályára, illetve arról, hogy milyen helyzetekben tudják befolyásolni akár egy mérkőzés végkimenetelét is.

A labdaszedő munkáján több múlhat, mint gondolnánk
Van, ahol már nincs is klasszikus labdaszedő

Angliában szeretnek élen járni, ha újításokról van szó, így ott már megoldották azt, hogy a labdaszedők ne érintkezhessenek közvetlenül a játékosokkal. A korábbi, labdaszedő (ball boys, ball girls) kategória már nem is létezik a Premier League-ben, egészen pontosan 2024 márciusa óta. A jó megfigyelőknek már feltűnhetett, hogy az angol élvonalban a pálya körül kis kúpok vannak, ezekre állítják le a labdákat a fiatalok, akiket hivatalosan már nem is labdaszedőnek hívnak, ball assistant az angol megnevezésük, a labdát pedig maguknak a játékosoknak kell felvenniük a hozzájuk legközelebb eső kúpról.

A szabályozást pontosan azért hozták, hogy a hazai csapatok ne kerülhessenek előnybe, amiért valamilyen utasításokat adnak a labdaszedőknek – túl gyorsan, esetleg nagyon lassan adják vissza a labdákat. Angliában is több eset volt, amikor labdaszedők és játékosok kerültek összetűzésbe, az utolsó ilyen eset az volt, amikor a Coventry menedzsere, Mark Robins és a Wolves labdaszedője között alakult ki nézetelérés, a vendégek menedzsere pedig a labdaszedő előtt ünnepelt, miután csapata továbbjutott az FA-kupában.

A Premier League az összetűzések elkerülése mellett azért is vezette be az újítást, hogy ne lehessen annyira időt húzni, de ennek érdekében a játékvezetők több hosszabbítást is tesznek rá a félidőkre.

A lassan másfél éve életbe léptett szabályok szerint mindkét hosszú oldalon öt labdatartó van kitéve a pálya körül, a kapuk oldalán pedig még plusz kettő, és ehhez jön még a meccslabda, amivel emelték is a számot a korábbi tíz labdáról.

A labdának a tartón a helye a pálya szélén a Premier League-ben
Nem adhatja vissza a labdát

A szabályok szerint a játékosoknak maguknak kell a legközelebbi labdához menni és magukhoz venni azt. A labdakezelőknek (nevezzük így őket) az a dolguk, hogy visszategyék a labdákat az üresen álló tartókra, és nem is engedélyezett számukra, hogy közvetlenül a játékosoknak adják oda a labdát. A labdakezelők nem is állhatnak a tartók mellett, hogy még nyilvánvalóbb legyen, hogy a játékosok nem tőlük kapnak majd labdát. Amennyiben ez lehetséges, akkor a reklámtáblák mögött kell lenniük.

A labdakezelők azóta állnak ott Angliában, hogy a Fulham kapusa, Bernd Leno korábban összetűzésbe került a Bournemouth egyik labdaszedőjével. A Fulham menedzsere, Marco Silva szerint az ellenfél utasította a labdaszedőket, hogy húzzák az időt. 

Labdaszedők a címlapon

Angliában a leghíresebb esett az volt, amikor Eden Hazard a Chelsea játékosaként a Swansea labdaszedőjét rugdosta meg egy Ligakupa-meccsen, még 2013-ban. Eden Hazard-t kiállították, amiért az időt húzó labdaszedőt bántotta, aki a labdára feküdt.

Korábban a Tottenham és a Liverpool is emlékezetes gólt szerzett a Bajnokok Ligájában a labdaszedőknek köszönhetően. 2020-ban José Mourinho meg is köszönte a fiúnak, amiért gyorsan el tudták végezni a bedobást, Harry Kane pedig gólt szerzett az Olimpiakosz ellen. 

A Liverpool 2019-ben mutatott be emlékezetes fordítást a BL-ben a Barcelona ellen. A 4-0-s hazai siker azt követően jött össze, hogy egy labdaszedő gyorsan a szöglethez dobta a labdát, amit Trent Alexander-Arnold lőtt középre, az elalvó katalán védők között Divock Origi érkezett és gólt szerzett. 

Eközben itthon

Az MLSZ elvig a klubok hatáskörébe adta a labdaszedők kiválasztását és az ő felkészítésüket is, különösebb szabályzás nincsen őket illetően, de a kérdéseinket elküldtük a szövetségnek. Amint válaszolnak, frissítjük majd a cikket.

A Fradi korábbi kapusa kiállt Gróf Dávid mellett
Lehet, hogy Robbie Keane nem emlékszik rá, de miatta is kellett mezőnyjátékosnak a kapuba állni
Döbbenetes gyűlöletcunami zúdult a Fradi bocsánatot kérő kapusára

 

 

