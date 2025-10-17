Live
Budapesten érhet véget az orosz–ukrán háború

Lamine Yamal egy újabb hatalmas üzleti szerződés megkötése előtt áll, mindez azonban a Barcelona szurkolóit is érinti. A 18 éves Lamine Yamal egyelőre nem adhat aláírásokat a drukkereknek.

A válogatott szünetben sérülés miatt a klubcsapatánál maradó Lamine Yamal nem mindennapi problémával szembesült. A 18 éves világsztár már most számos márka arca – Adidas, Powerade sportital, emellett az UNICEF nagykövete is –, most pedig egy olyan weboldallal kötne szerződést, amely a futballisták aláírásával ellátott termékeket árusít.

Lamine Yamal kiszúr a leglelkesebb Barcelona-szurkolókkal
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A Mundo Deportivo cikke szerint Yamalnak tetszik a cég ajánlata, 

mindez pedig azt jelenti, hogy a Barcelona 18 éves szélsőjének utasítást adtak, hogy egyelőre ne adjon aláírásokat a szurkolóknak. 

A cég azzal magyarázza a döntését, hogy ha Yamal minél kevesebb helyen ad aláírást, annál értékesebb lesz a terméke – ezt pedig kár lenne tagadni.

De milyen is Lamine Yamal aláírása?

A spanyol portál ugyanakkor leszögezi, hogy Yamal nem fog tudni kibújni minden kötelezettsége alól, mivel a Barcelona több alkalommal is kéri a játékosait, hogy az autogramjait használja fel bizonyos eseményeken. A nemrégiben 2031-ig hosszabbító sztár körül mostanság talán még nagyobb a figyelem, amióta megkapta a 10-es mezszámot a Barcelonánál, amit előtte évtizedeken át Lionel Messi viselt.

A sztárok autogramjainak ilyen jellegű forgalmazása meglehetősen gyakori az amerikai piacon, különösen az NBA-sztárok esetében, jó példa erre a jelenleg a Los Angeles Lakersben kosárlabdázó LeBron James.

Lamine Yamal már a társaival edzett a héten, szombaton a Girona ellen is játszhat:

 

