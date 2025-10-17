A válogatott szünetben sérülés miatt a klubcsapatánál maradó Lamine Yamal nem mindennapi problémával szembesült. A 18 éves világsztár már most számos márka arca – Adidas, Powerade sportital, emellett az UNICEF nagykövete is –, most pedig egy olyan weboldallal kötne szerződést, amely a futballisták aláírásával ellátott termékeket árusít.
A Mundo Deportivo cikke szerint Yamalnak tetszik a cég ajánlata,
mindez pedig azt jelenti, hogy a Barcelona 18 éves szélsőjének utasítást adtak, hogy egyelőre ne adjon aláírásokat a szurkolóknak.
A cég azzal magyarázza a döntését, hogy ha Yamal minél kevesebb helyen ad aláírást, annál értékesebb lesz a terméke – ezt pedig kár lenne tagadni.
De milyen is Lamine Yamal aláírása?
A spanyol portál ugyanakkor leszögezi, hogy Yamal nem fog tudni kibújni minden kötelezettsége alól, mivel a Barcelona több alkalommal is kéri a játékosait, hogy az autogramjait használja fel bizonyos eseményeken. A nemrégiben 2031-ig hosszabbító sztár körül mostanság talán még nagyobb a figyelem, amióta megkapta a 10-es mezszámot a Barcelonánál, amit előtte évtizedeken át Lionel Messi viselt.
A sztárok autogramjainak ilyen jellegű forgalmazása meglehetősen gyakori az amerikai piacon, különösen az NBA-sztárok esetében, jó példa erre a jelenleg a Los Angeles Lakersben kosárlabdázó LeBron James.
Lamine Yamal már a társaival edzett a héten, szombaton a Girona ellen is játszhat: