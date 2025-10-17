Live
Lamine Yamal és Fermín López is felépült és játszhat a címvédő FC Barcelona csapatában a Real Madrid ellen a La Liga jövő vasárnapi rangadóján.

Hans-Dieter Flick, a katalánok vezetőedzője pénteken elárulta: tervei szerint Lamine Yamal és Fermín López is pályára lép szombaton a Girona ellen, de lehet, hogy csak csereként. „Visszatértek, de még nem tudnak kilencven percet játszani” – idézte az MTI a német szakembert.

Lamine Yamal az El Clásicón már játszhat
Lamine Yamal az El Clásicón már játszhat
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Lamine Yamal visszatér

A 18 éves Yamal hetek óta ágyéksérüléssel küzdött, előbb négy mérkőzést kihagyott, majd két meccs erejéig visszatért, de október 1-jén újra megsérült, ezért nem játszhatott Sevillában, ahol csapata 4-1-re kikapott, majd a spanyolok két győztes világbajnoki selejtezőjén sem.

Fermín López hat találkozót hagyott ki lábsérülés miatt.

Flick reményei szerint a brazil Raphinha is felépül combizomsérüléséből a Real Madrid elleni mérkőzés előtt. Játékosai közül Robert Lewandowski, Ferran Torres, Daniel Olmo, Gavi Páez és Joan García is hiányzik egészségi okok miatt.

A Barcelona kedden az Olimpiakoszt fogadja a Bajnokok Ligája alapszakaszában. A bajnoki tabellán a második helyen áll, két ponttal lemaradva a Real Madridtól.

 

