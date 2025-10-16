Live
A BL-győztes Paris Saint-Germain újabb nagy dobásra készül. A francia klub állítólag minden korábbinál magasabb összeget kínálna a spanyolok ifjú csillagáért, Lamine Yamalért. Ha az üzlet összejön, az új világrekordot jelentene az átigazolások történetében.

A Paris Saint-Germain állítólag abban reménykedik, hogy Lamine Yamalt sikerül elcsábítani a Barcelonától. A tinédzser csodagyerek a nyáron, 18 éves kora után jövedelmező szerződéshosszabbítást írt alá Katalóniában, de továbbra is kérdések merülnek fel a jövőjével kapcsolatban. Lehetséges, hogy az ifjú csillag ugyanazon az úton találja magát, mint Lionel Messi és Neymar?

Lamine Yamal hamarosan Párizsba köthet ki? Egyelőre még semmi sem biztos.
Lamine Yamal hamarosan Párizsba köthet ki? Egyelőre még semmi sem biztos. Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Lamine Yamal a párizsiak fő kiszemeltje

A Goal forrásai szerint a Paris Saint-Germain komolyan fontolgatja, hogy ajánlatot tegyen a Barcelonának a spanyol válogatott tehetségért. Yamal szerződése 2031-ig érvényes, de egy egészen elképesztő, egymilliárd dolláros kivásárlási záradék szerepel benne.

Nem ez lenne az első alkalom, hogy a PSG rekordszintű átigazolást hajt végre Barcelonával. 2017-ben Neymarért 257 millió dollárt fizetett, amely a mai napig a futball történetének legdrágább átigazolásának számít. A mostani pletykák szerint a párizsi klub már előzetes tárgyalásokat is folytatott Yamal esetleges megszerzéséről, a francia klub részéről viszont ezt tagadják. 

A sajtóban megjelent egyes hírek szerint az ajánlat akár 277 millió dollár is lehet, amivel új világrekord születne.

A mindössze 18 éves Lamine Yamal az idei szezonban öt mérkőzésen két gólt szerzett és három gólpasszt adott a Barcelonában.

 

 

 

