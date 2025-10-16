A Paris Saint-Germain állítólag abban reménykedik, hogy Lamine Yamalt sikerül elcsábítani a Barcelonától. A tinédzser csodagyerek a nyáron, 18 éves kora után jövedelmező szerződéshosszabbítást írt alá Katalóniában, de továbbra is kérdések merülnek fel a jövőjével kapcsolatban. Lehetséges, hogy az ifjú csillag ugyanazon az úton találja magát, mint Lionel Messi és Neymar?

Lamine Yamal hamarosan Párizsba köthet ki? Egyelőre még semmi sem biztos. Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Lamine Yamal a párizsiak fő kiszemeltje

A Goal forrásai szerint a Paris Saint-Germain komolyan fontolgatja, hogy ajánlatot tegyen a Barcelonának a spanyol válogatott tehetségért. Yamal szerződése 2031-ig érvényes, de egy egészen elképesztő, egymilliárd dolláros kivásárlási záradék szerepel benne.

Nem ez lenne az első alkalom, hogy a PSG rekordszintű átigazolást hajt végre Barcelonával. 2017-ben Neymarért 257 millió dollárt fizetett, amely a mai napig a futball történetének legdrágább átigazolásának számít. A mostani pletykák szerint a párizsi klub már előzetes tárgyalásokat is folytatott Yamal esetleges megszerzéséről, a francia klub részéről viszont ezt tagadják.

A sajtóban megjelent egyes hírek szerint az ajánlat akár 277 millió dollár is lehet, amivel új világrekord születne.

A mindössze 18 éves Lamine Yamal az idei szezonban öt mérkőzésen két gólt szerzett és három gólpasszt adott a Barcelonában.