A kispesti focilegenda, Nagy Antal legutóbbi hazai meccsen nem volt ott, mert 68 évesen apa lett, kislányával töltötte az idejét: Szofi húsvétkor született.

A magyar focilegenda, a Honvéd ikonja 68 évesen lett apa

Fotó: Veres Viktor / Bors

Apaként is helytáll a magyar focilegenda

Jó meccsről marad le, öt gólt rúgott ugyanis legutóbb a Honvéd az NB II egyik meglepetéscsapatának, a mindenkire veszélyes Karcagnak.

A legutóbbi meccset apai elfoglaltságaim miatt nem láttam a helyszínen, altattam a legkisebb Nagyot, de persze mindenről tudok

– mondta a Borsnak Nagy Antal.

„Nagyon jó a kapcsolatom Feczkó Tamás edzővel, a meccsek előtt és a találkozók után is beszélünk, vagy üzenetet váltunk. Természetesen gratuláltam neki és a csapatnak, de aztán elmondtam a véleményemet is. Felhívtam a figyelmét arra, hogy az NB I-be készülő csapat, null-nullnál nem kaphat gólt. Tudom, azt mondják, többször is sikerült fordítani. Igaz, de van egy nagyon jó mondás, miszerint: „Addig jár a korsó a kútra…"

Nagy Antal feljutást vár a Honvédtól

Nagy Antal másik három gyermeke már nagykorú, Dávid és Antónia Svájcban, Petra Belgiumban él. Az 1986-os mexikói világbajnokságon szerepelt magyar válogatott csapatkapitánya a Honvéd kapcsán hozzátette, a feljutás benne van a kispesti együttesben.

„Egyébként dicséret illeti a játékosokat, hiszen látni rajtuk, hogy nagyon akarnak valamit. Támadják a labdát, ez hatékony, hiszen jó erőnlét kell a sok futáshoz, s valljuk be a másodosztályban erre nem mindegyik csapat képes.

Szóval, úgy vélem, hogy a feljutás benne van a csapatban, de arra felhívom a figyelmét valamennyi játékosunknak, hogy ha valaki az NB I-be vágyik, annak sokkal korábban kell – legalábbis fejben – NB I-esnek lennie"

– mondta az egykori legendás középpályás. A régi honvédosok sűrűn találkoznak egymással, s ezeken az összejöveteleken folyik a zrikálás.

„Esterházy Marcit állandóan azzal a kérdéssel zaklatjuk, hogy miért kellett a kastély kertjükbe egy futballpályát csinálni? Ha egykoron nem engedélyezik, akkor a Honvéd manapság biztosan nem játszik a Csákvár ellen rangadót, és nincs bunyó a két csapat játékosai között. Szóval, mindenért a Marci a felelős..."