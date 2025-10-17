Ha ma csak egy gólt néz meg, ez legyen az! A lengyel harmadosztályban, pénteken ritkán látható, vagy inkább még soha nem látott jelenet játszódott le. A Warta Poznan játékosa, Kacper Szymanek fantasztikus, egész pályás szóló végén talált be a Hutnik Kraków kapujába a bajnoki 81. percében.
A lengyel harmadosztályú bajnokin Szymanek a saját térfeléről indult meg, több védőt is kicselezett, majd higgadtan fejezte be az akciót.
A lengyel Szymanek soha nem felejti ezt a gólt
A találat kísértetiesen hasonlít Diego Maradona 1986-os, Anglia ellen szerzett legendás szólógóljához, attól függetlenül, hogy a mérkőzések tétje között azért óriási a különbség.
A 19 éves középpályás 2025 nyarán került kölcsönbe a Warta Poznanhoz, korábban a Wisla Pulawy játékosa volt.
