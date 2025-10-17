A lengyel harmadosztályú bajnokin Szymanek a saját térfeléről indult meg, több védőt is kicselezett, majd higgadtan fejezte be az akciót.

A lengyel játékost megállítani igyekvő védő még a földre is huppant

A lengyel Szymanek soha nem felejti ezt a gólt

A találat kísértetiesen hasonlít Diego Maradona 1986-os, Anglia ellen szerzett legendás szólógóljához, attól függetlenül, hogy a mérkőzések tétje között azért óriási a különbség.

A 19 éves középpályás 2025 nyarán került kölcsönbe a Warta Poznanhoz, korábban a Wisla Pulawy játékosa volt.