Ha ma csak egy gólt néz meg, ez legyen az! A lengyel harmadosztályban, pénteken ritkán látható, vagy inkább még soha nem látott jelenet játszódott le. A Warta Poznan játékosa, Kacper Szymanek fantasztikus, egész pályás szóló végén talált be a Hutnik Kraków kapujába a bajnoki 81. percében.

A lengyel harmadosztályú bajnokin Szymanek a saját térfeléről indult meg, több védőt is kicselezett, majd higgadtan fejezte be az akciót. 

A lengyel játékost megállítani igyekvő védő még a földre is huppant
A lengyel játékost megállítani igyekvő védő még a földre is huppant

A lengyel Szymanek soha nem felejti ezt a gólt

A találat kísértetiesen hasonlít Diego Maradona 1986-os, Anglia ellen szerzett legendás szólógóljához, attól függetlenül, hogy a mérkőzések tétje között azért óriási a különbség. 

Warta Poznań 2-0 Hutnik Kraków - Kacper Szymanek great goal 81' (Polish third division)
byu/4gjdtokurwa insoccer

A 19 éves középpályás 2025 nyarán került kölcsönbe a Warta Poznanhoz, korábban a Wisla Pulawy játékosa volt.

