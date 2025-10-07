Hétfő este óta azzal van tele a német sportsajtó, hogy Leroy Sané verekedésbe keveredett a bajor sörfesztiválon, az Oktoberfesten – írja a Magyar Nemzet a Sport Bild alapján. Sallai Roland posztriválisa vasárnap este, nem sokkal 23 óra után bunyózott egy másik látogatóval szemtanúk szerint. A Galatasaray sztárját volt csapata, a Bayern München szurkolóiból álló asztaltársaság provokálhatta.

Leroy Sané kalandja nem indult jól a Galatasaraynál, Sallai Roland riválisa botrányba keveredett. Fotó: ORHAN CICEK / ANADOLU

Beszámolók szerint, amikor Sané elhaladt mellettük, több férfi hangosan kiabált utána, hogy „Scheiß-Galata!”, vagyis „Sz*r Galata!”, utalva ezzel a Galatasarayra.

Mivel a sértegetések nem maradtak abba, a 70-szeres német válogatott szélső, aki jelenleg nem tagja Julian Nagelsmann szövetségi kapitány keretének, elvesztette a türelmét. Sané odament az egyik vendéghez, majd dulakodás alakult ki. A biztonságiak közbeléptek, és szétválasztották őket.

– Hosszabb ideig provokáltak és személyesen is sértegettek, a klubomat, a Galatasarayt is gyalázták – árulta el Sané a botrányról. – A felfokozott hangulatban engem is meglöktek, és így alakult ki a rövid dulakodás. Természetesen nyugodtabban kellett volna reagálnom, és elengedni a dolgot. Ezt tanulságként levonom magamnak.

Leroy Sané botránya nem segít, Sallai Roland riválisa bajba kerülhet

Ez a balhé hiányzott a legkevésbé most Leroy Sanénak. A német szélső a nyáron lejáró szerződéssel igazolt a Bayern München után a Galatasarayhoz, de eddig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket Isztambulban. Sané szélső támadóként Sallai Roland egyik legnagyobb riválisa, a magyar játékos többnyire továbbra sem az eredeti posztján szerepel a Galatában, hanem jobbhátvédet játszik.

Sané eddig kilenc meccsen egy gólt és három gólpasszt jegyez, de a múlt héten a Liverpool ellen megnyert BL-meccsen végig a kispadon ült, majd a Besiktas ellen 1-1-re végződött török rangadón mindössze négy percet játszott csereként.

A gyenge isztambuli kezdésén biztosan nem segít a mostani verekedős botránya.