A rendőrség által „begyűjtés”-nek nevezett letartóztatások még hétfőn este kezdődtek – ekkor 180 személyt fogtak el –, mivel az olasz szimpatizánsok a rendőrségi közlemény alapján provokatívan viselkedtek és zavargásokat kezdeményeztek Eindhovenben.

Senkit nem hagytak ki a letartóztatási hullámból a holland rendőrök

Fotó: ROB ENGELAAR / ANP MAG

Mindenkire leselkedik a letartóztatás veszélye

Az olasz sztárújságíró, Gianluca Di Marzio arról számolt be az X (korábban Twitter) közösségi oldalán, hogy még soha egyetlen meccs előtt, még a hírhedten veszélyes PSV–Feyenoord rangadók előtt sem látott korábban ennyi rendőrt az utcákon. Akik ráadásul mindenkit megállítanak és igazoltatnak, aki nem hollandul beszél, az újságíróknak pedig be kell mutatniuk az akkreditációs kártyájukat, hogy útjukra engedjék őket.

A hatóságok közölték, hogy négy PSV-szurkolót is előállítottak. Az őrizetbe vett személyeket 24 órára kitiltották a városközpontból, illetve a stadionból. A PSV-Napoli Bajnokok Ligája-meccs 21 órakor kezdődik.

Ultras Napolitanos fueron arrestados anoche en Eindhoven tras estar buscando a los locales.



La policía les impide hoy entrar al estadio.



Recordemos que los hools del PSV tienen amistad con los Interistas y a su vez los del Napoli con Feyenoord



PSV - Nápoles. #ChampionsLeague pic.twitter.com/1gKpjlsaq8 — ULTRAS 𝕳 PRESENT (@UltrasPresent) October 21, 2025



