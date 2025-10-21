Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Akkorát csapott a lengyelekre Lavrov, hogy az a Holdon is hallatszik

Fontos!

Orbán Viktor: Újabb kutatóűrhajós, újabb büszkeség!

Link másolása
Vágólapra másolva!
A holland rendőrség 230 Napoli-szurkolót vett őrizetbe az olasz labdarúgócsapat kedd (ma) esti, PSV Eindhoven elleni, idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzése előtt. Ilyen letartóztatási hullámot még nem láttak BL-meccs előtt.

A rendőrség által „begyűjtés”-nek nevezett letartóztatások még hétfőn este kezdődtek – ekkor 180 személyt fogtak el –, mivel az olasz szimpatizánsok a rendőrségi közlemény alapján provokatívan viselkedtek és zavargásokat kezdeményeztek Eindhovenben.

Senkit nem hagytak ki a letartóztatási hullámból a holland rendőrök
Senkit nem hagytak ki a letartóztatási hullámból a holland rendőrök
Fotó: ROB ENGELAAR / ANP MAG

Mindenkire leselkedik a letartóztatás veszélye

Az olasz sztárújságíró, Gianluca Di Marzio arról számolt be az X (korábban Twitter) közösségi oldalán, hogy még soha egyetlen meccs előtt, még a hírhedten veszélyes PSV–Feyenoord rangadók előtt sem látott korábban ennyi rendőrt az utcákon. Akik ráadásul mindenkit megállítanak és igazoltatnak, aki nem hollandul beszél, az újságíróknak pedig be kell mutatniuk az akkreditációs kártyájukat, hogy útjukra engedjék őket.

A hatóságok közölték, hogy négy PSV-szurkolót is előállítottak. Az őrizetbe vett személyeket 24 órára kitiltották a városközpontból, illetve a stadionból. A PSV-Napoli Bajnokok Ligája-meccs 21 órakor kezdődik.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!