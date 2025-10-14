Az Origón is beszámoltunk arról, hogy Robert Lewandowski minden bizonnyal az idény végén kénytelen lesz távozni Barcelonából, miután a klub nem akarja meghosszabbítani a nyáron lejáró szerződését. A spanyol Sport című lap beszámolója szerint a 37 éves lengyel csatár teljesítménye látványosan visszaesett az elmúlt időszakban, ráadásul a kora és a letámadásokban nyújtott teljesítménye miatt sem számít már nélkülözhetetlennek Hansi Flick csapatában. Egészen konkrétan a válogatott támadó a La Ligában hét mérkőzésen négy gólt szerzett, míg a Bajnokok Ligájában két meccsen is pályára lépett, de egyiken sem talált be vagy adott gólpasszt a társaknak.

Robert Lewandowski nyáron klubot válthat

Fotó: PETRAS MALUKAS / AFP

Robert Lewandowski még nem hagyná abba

A Fenerbahçe állítólag érdeklődik Robert Lewandowski iránt. A sajtóhírek szerint a játékos szerződése lejárta után elhagyja a Barcelonát 2026 nyarán, és a helyzetét szorosan figyelemmel kísérik Törökországban. Míg a transzfer a szezon közepén valószínűleg nem fog megvalósulni, úgy tűnik, hogy a lengyel csatár a szezon végén a Fener első számú célpontja lesz. Azt is hozzáteszik, hogy Lewandowski már nem olyan formában van, mint régen, de Törökországban Edin Dzekóhoz hasonló hatást gyakorolhat.