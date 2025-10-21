Bődületes meglepetésre nyerte meg Marokkó a háttérben zajlott U20-as világbajnokságot. Az afrikai együttes az elődöntőben a harmadik számú kapusa bravúrjának is köszönhetően Franciaországot búcsúztatta, majd a fináléban a toronymagas esélyes Argentína volt az ellenfél. Az argentinok azonban a döntőben nem tudtak mit kezdeni Jasszir Zabirivel, akinek a duplájának köszönhetően 2-0-s vereséget szenvedtek Santiagóban. A hatszoros U20-as világbajnok argentinok negyvenkét év után vesztettek újra döntőt a tornán, ezt megelőzően legutóbb 1983-ban a Dungával és Bebetóval felálló brazilok győzték le őket – a vereség után a nyolcszoros aranylabdás és az argentinokkal a felnőttek között is világbajnok Lionel Messi is megszólalt.

Mateo Silvetti Lionel Messi csapattársa az Inter Miamiban, de ő sem tudott segíteni az argentin válogatottnak az U20-as vb döntőjében

Fotó: RODRIGO ARANGUA / AFP

Lionel Messi reagált az argentin válogatott U20-as ezüstérmére

„Fel a fejjel, fiúk! Hihetetlen tornátok volt, és noha mindannyian szerettük volna látni, ahogyan felemelitek a trófeát, így is boldogok lehetünk, hogy mindent megtettetek. Büszkék vagyunk, hogy a szívetek végig égszínkék-fehér maradt" – írta hétfőn a közösségi oldalán a jelenleg az Inter Miamiban futballozó Messi, aki 2005-ben tagja volt az akkor U20-as világbajnok argentin válogatottnak.

Marokkó együttese második afrikai csapatként diadalmaskodott a korosztályos világbajnokságon – 2009-ben a ghánaiak nyerték az Egyiptomban rendezett tornát, amelyen a magyar válogatott bronzérmet szerzett.