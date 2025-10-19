Lionel Messi, az Inter Miami csapatkapitánya mesterhármast szerzett az MLS alapszakaszának utolsó napján, szombaton, ezzel megszerezve a 2025-ös MLS Aranycipő-díjat is a gyűjteményébe. Nem mellesleg október közepén arról számoltunk be a világbajnok kapcsán, hogy ismét történelmet írt: az argentin klasszis megdöntötte a válogatott mérkőzéseken elért gólpasszok rekordját, miután újabb két asszisztot osztott ki Argentína 6-0-s győzelme során Puerto Rico ellen.

Lionel Messi bombaformában van

Fotó: JOHNNIE IZQUIERDO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lionel Messi teljesítményére nehéz már szavakat találni

Messi három gólja és egy gólpassza segítette a Miamit az 5-2-es győzelemhez a Nashville SC ellen. Az argentin csatár mindössze 28 alapszakasz-mérkőzésen 29 gólt szerzett, amivel először lett az MLS gólkirálya. Legközelebbi kihívói a LAFC Denis Bouanga és a Nashville SC Sam Surridge voltak, akik mindketten holtversenyben a második helyen végeztek 24 góllal. Csak három játékos – Carlos Vela (34), Josef Martínez (31) és Zlatan Ibrahimovic (30) – szerzett több gólt egy MLS alapszakaszban, mint Messi 29 gólja.

A nyolcszoros Aranylabda-győztesnek 19 gólpassza is volt (amivel szintén ligaelső lett), ami a 29 góljával együtt mindössze egy ponttal maradt le Vela MLS-rekordjától, aki 49 pontot szerzett egy alapszakaszban. „Nyilvánvaló, hogy [Messi] minden este előnyt biztosít nekünk” – mondta Ian Fray, az Inter Miami védője. „Nincsenek szavak, amikkel leírhatnám a teljesítményét.” Messinek is köszönhetően az Inter Miami a Keleti főcsoport harmadik helyére lépett, és ezzel hazai pályaelőnyt kapott az együttes a rájátszásra. A csapat a 2025-ös MLS rájátszás első fordulójában ismét a Nashville-lel találkozik majd.