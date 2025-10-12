Az Origón is beszámoltunk arról, hogy, az MLS góllövőlistáját 24 találattal a gaboni Denis Bouangával holtversenyben vezető Lionel Messi kihasználja, hogy neki, illetve klubjának az Inter Miaminak még kettő, míg ellenlábasa csapatának, a Los Angeles FC-nek már csak egy meccse van hátra az alapszakaszból és ráhajt a liga Aranycipő díjára (legtöbb gólt szerző játékost illeti meg). Nos, a világbajnok klasszis az Atlanta meccs után újabb mérföldkőhöz érkezett, és egyedül áll az Audi által felajánlott Aranycipő-verseny élén a döntő nap előtt. A 38 éves ikon szombaton két gólt szerzett az Inter Miami CF 4-0-s győzelme során az Atlanta United ellen. Ez volt a kilencedik mérkőzése, amelyen több gólt is szerzett egy mérkőzésen, ami az MLS történetének legjobb eredménye egy szezonban.

Lionel Messi megállíthatatlannak tűnik a bajnokságban

Fotó: CHRIS ARJOON / AFP

Lionel Messi ihletett formában futballozik

Messi ezzel megelőzte Stern Johnt (Columbus-1998), Mamadou Diallót (Tampa Bay-2000) és Zlatan Ibrahimovicot (LA Galaxy-2019), akik nyolc többgólos mérkőzéssel álltak holtversenyben.

A nyolcszoros Aranylabdás sztár két góljával már 26-ra növelte szezonbeli góljainak számát, két találattal megelőzve az LAFC játékosát, Denis Bouangát az Aranycipőért folyó versenyben. Messi, aki esélyes arra, hogy elsőként nyerje meg egymás után a Landon Donovan MLS MVP díjat, már 44 gólhoz járult hozzá a szezonban, öt góllal elmaradva az LAFC Carlos Vela által 2019-ben felállított egy szezonban elért rekordtól.