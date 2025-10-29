Willi Orbán igazán jó formának örvend, sikeres hetet zárt. A magyar válogatott hátvéd a Leipzig hétvégi, Augsburg ellen 6-0-ra megnyert bajnokin a 234. élvonalbeli meccsén szerepelt, ezzel a mezőnyjátékosok között rekorderré vált a klubban. Majd kedden a Német Kupában gólpasszal segítette csapatát a Cottbus elleni 4-1-es siker alkalmával. Willi Orbán ráadásul a kupaszereplések tekintetében holtversenyben a lipcsei klub örökranglistájának élére ugrott.
Rosszul lett a stadionban, a kórházban elhunyt egy lipcsei drukker
Hiába az újabb magabiztos siker, és a kupatovábbjutás, gyászolnak az RB Leipzignél. A csapat egyik szurkolója rosszul lett a stadionban, és bár gyorsan érkezett az orvosi segítség, a drukket kórházba szállítás közben elhunyt. A második félidő így gyászszünettel indult a cottbusi meccsen.
„A félidőben hallottam a hírt, és megosztottam a csapattal. A szurkolók ezután tiszteletük jeléül visszafogták a szurkolást. Tisztelet a Cottbus-szurkolóknak is, amiért így reagáltak. Ilyen időkben a futball háttérbe szorul. Őszinte részvétem az elhunyt szurkoló családjának”
– fogalmazott a lipcsei klub honlapján David Raum.
