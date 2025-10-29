Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az RB Leipzig 4-1-re nyert a harmadosztályú Cottbus vendégeként a labdarúgó Német Kupa második fordulójában. Willi Orbán viszont gólpasszal segítette csapatát a győzelemhez és továbbjutáshoz. Azonban még sincs ünnepi hangulat a klub körül, ugyanis a stadionban egy Lipcse-szurkoló rosszul lett, végül a kórházban életét vesztette.

Willi Orbán igazán jó formának örvend, sikeres hetet zárt. A magyar válogatott hátvéd a Leipzig hétvégi, Augsburg ellen 6-0-ra megnyert bajnokin a 234. élvonalbeli meccsén szerepelt, ezzel a mezőnyjátékosok között rekorderré vált a klubban. Majd kedden a Német Kupában gólpasszal segítette csapatát a Cottbus elleni 4-1-es siker alkalmával. Willi Orbán ráadásul a kupaszereplések tekintetében holtversenyben a lipcsei klub örökranglistájának élére ugrott.

Willi Orbán a kupaszereplések tekintetében holtversenyben a Lipcse örökranglistájának élére ugrott.
Willi Orbán rekorder lett a lipcsei klubban. (Fotó: FRANK HAMMERSCHMIDT / DPA / AFP)

 

Rosszul lett a stadionban, a kórházban elhunyt egy lipcsei drukker

Hiába az újabb magabiztos siker, és a kupatovábbjutás, gyászolnak az RB Leipzignél. A csapat egyik szurkolója rosszul lett a stadionban, és bár gyorsan érkezett az orvosi segítség, a drukket kórházba szállítás közben elhunyt. A második félidő így gyászszünettel indult a cottbusi meccsen.

 

„A félidőben hallottam a hírt, és megosztottam a csapattal. A szurkolók ezután tiszteletük jeléül visszafogták a szurkolást. Tisztelet a Cottbus-szurkolóknak is, amiért így reagáltak. Ilyen időkben a futball háttérbe szorul. Őszinte részvétem az elhunyt szurkoló családjának”

– fogalmazott a lipcsei klub honlapján David Raum.

A mérkőzés összefoglalója:

 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!