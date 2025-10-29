Willi Orbán igazán jó formának örvend, sikeres hetet zárt. A magyar válogatott hátvéd a Leipzig hétvégi, Augsburg ellen 6-0-ra megnyert bajnokin a 234. élvonalbeli meccsén szerepelt, ezzel a mezőnyjátékosok között rekorderré vált a klubban. Majd kedden a Német Kupában gólpasszal segítette csapatát a Cottbus elleni 4-1-es siker alkalmával. Willi Orbán ráadásul a kupaszereplések tekintetében holtversenyben a lipcsei klub örökranglistájának élére ugrott.

Willi Orbán rekorder lett a lipcsei klubban. (Fotó: FRANK HAMMERSCHMIDT / DPA / AFP)

Rosszul lett a stadionban, a kórházban elhunyt egy lipcsei drukker

Hiába az újabb magabiztos siker, és a kupatovábbjutás, gyászolnak az RB Leipzignél. A csapat egyik szurkolója rosszul lett a stadionban, és bár gyorsan érkezett az orvosi segítség, a drukket kórházba szállítás közben elhunyt. A második félidő így gyászszünettel indult a cottbusi meccsen.

Tragically, one of our fans suffered a medical emergency while entering the stadium. We have just received the sad news that the RB Leipzig fan in question has since passed away in hospital.



For this reason, and out of respect for their family, we are reducing our live coverage… — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) October 28, 2025

„A félidőben hallottam a hírt, és megosztottam a csapattal. A szurkolók ezután tiszteletük jeléül visszafogták a szurkolást. Tisztelet a Cottbus-szurkolóknak is, amiért így reagáltak. Ilyen időkben a futball háttérbe szorul. Őszinte részvétem az elhunyt szurkoló családjának”

– fogalmazott a lipcsei klub honlapján David Raum.

A mérkőzés összefoglalója:



