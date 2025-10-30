„Egy egészséges drukk volt bennem, nem kerültek el a sérülések, szóval nagyon boldog vagyok, hogy végre játéklehetőséghez tudtam jutni, és felépültem. Egy ilyen hosszú sérülést azért nem lehet öt perc alatt magam mögött hagyni, úgyhogy dolgoznom kell nagyon sokat, hogy visszajöjjön a kondim, és ez nem lesz könnyű. Szerintem látszódott a meccsen is, hogy küszködtem magammal nagyon, de reméljük, hogy hamarosan orvosoljuk ezt” – mondta Lisztes Krisztián, aki hosszú hónapok óta nem léphetett pályára felnőtt tétmeccsen.

Lisztes Krisztián újra a Fradi mezében lépett pályára

Fotó: Csudai Sándor

Lisztes Krisztián 13 hónapja játszott legutóbb

A magyar focista legutóbb még a Frankfurt tartalékcsapatában szerepelt tavaly szeptemberben, azóta nem volt tétmeccse. Lisztes ősszel került vissza a Fradihoz, ahol egyelőre az erpnlétén dolgoztak.

„Nagyon jól esett a fogadtatás, de a Ferencvárosba mindig haza jön az ember, úgyhogy tényleg nagyon jó érzés. Három gólos előnyben álltam be, ilyenkor kell az edzőnek is játszania a posztokkal, megnézni, hogy ki hol teljesít a legjobban.

Ahova éppen berak az edző, ott szeretnék teljesíteni. Most arra koncentrálok, hogy százszázalékos állapotba kerüljek, és azután beszélhetünk arról, melyik lesz az én posztom a csapatban”

– mondta a Frankfurt kölcsönjátékosa, aki szerint innentől bármikor számíthat rá Robbie Keane, aki azzal az utasítással küldte pályára, hogy mutassa meg, mit tud, próbáljon egy az egyezni.

„Ezt próbáltam teljesíteni, úgy gondolom, sikerrel. Szerintem ez egy ideális meccs volt a visszatérésre” – zárta a gondolatait Lisztes Krisztián.

„Nagyon profi teljesítmény volt, nagyon jó gólokat lőttünk, összességében elégedett vagyok. Szerintem Madarász lenyűgözően szállt be, Lisztesen is látszódott, hogy az egy az egy elleni szituációkban nagyon jó volt, nyilván neki kell még egy kis idő, mert jó rég volt, hogy játszott. Radnóti is végig olyan volt, mintha már 50 meccset játszott volna. Úgy gondolom, hogy kupák terén nagyon is jól teljesítünk, de ugyanezt az energiát, ugyanezt a teljesítményt várom el a hétvégén is egy kemény ellenfél ellen" - mondta a meccs után Robbie Keane a hétvégi, MTK elleni meccsre utalva.