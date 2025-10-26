Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal felálló, címvédő Liverpool 3-2-es vereséget szenvedett a Brentford otthonában. Azonban nem elég, hogy a Liverpool elszenvedte zsinórban negyedi vereségét a Premier League-ben, a Brentford még odaszúrt a Vörösöknek a Arne Slot vezetőedző nemrégiben tett nyilatkozata miatt.

Szombat este tovább folytatódott a Liverpool bukdácsolása a Premier League-ben: Kerkez Milos gólja és Szoboszlai Dominik gólpassza ellenére ugyanis 3-2-es vereséget szenvedett a Brentford otthonában. A címvédő így kilenc forduló alatt már a negyedik vereségét szenvedte el – éppen annyit, amennyit az előző idényben összesen – és akár hét pontosra is nőhet a hátránya a listavezető Arsenallal szemben, ha a londoniak vasárnap legyőzik hazai pályán a Crystal Palace csapatát.

Arne Slot szerint irányítás alatt a Brentford ellen játszott a Liverpool a leggyengébben
Arne Slot szerint irányítás alatt a Brentford ellen játszott a Liverpool a leggyengébben
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Arne Slot érthetően csalódott volt az újabb vereség után, sőt szerinte regnálása alatt most nyújtott csapata a leggyengébb teljesítményt. A holland szakember az elmúlt hetekben többször is kifogásokat keresett arra vonatkozóan, hogy miért kap ki a Liverpool. Slot szerint az idei szezonban az jelenti a legnagyobb kihívást a számukra, hogy kevesebb pontrúgást értékesítenek, miközben az ellenfelek sokkal gyakrabban alkalmazzák a hosszú indításokat ellenük, de furcsa mód azért is fogalmazott meg kritikát, mert a csapatok ellenük rendszeresen változtatnak a játékstílusukon és a kezdőcsapat összeállításán.

Utóbbira akkor került sor, amikor múlt hétvégén a Manchester United elleni rangadót a Liverpool 2-1-re elveszítette az Anfielden, Slot pedig a meccs után azért panaszkodott, mert Rúben Amorim kihagyta a kezdőből Benjamin Seskót.

„Láttuk Seskót játszani az elmúlt három, négy, öt vagy talán hat meccsen is, de Liverpoolban változtattak a felállásukon. Nem ez az első alkalom, hogy egy csapat ilyesmit tesz ellenünk” – mondta a Manchetser United elleni vereség után Slot.

A holland edző megjegyzései akkor nagy felháborodást váltottak ki, több szurkoló is „szánalmasnak” nevezte a kifogást.

Csattanós választ kapott a Liverpool kifogásokat kereső edzője

A szombati mérkőzés után a Brentford – amely a 6. fordulóban ugyancsak 3-1-re győzte le a Manchester Unitedet – nem tudta megállni, hogy ne szúrjon oda a holland edzőnek az elmúlt napokban tett kritikája miatt. 

Határozottan ugyanaz a csapat volt”

 – írta a Premier League 10. helyén álló klub, utalva arra, hogy Keith Andrews egyetlen helyen sem változtatott kezdőcsapatán a West Ham United elleni 2-0-s hétfői győzelemhez képest.

A Liverpool legközelebb szerdán lép pályára a Ligakupában, ahol a Vörösöket a hullámvölgyön elindító Crystal Palace csapatával csap össze, majd jövő hétvégén az Aston Villát fogadja.

  • Kapcsolódó cikkek:
Szoboszlai egy rakás liverpooli szemét mellett is aranylik – durva mém terjed
Slot kifakadt, szerinte ilyen gyengén még sosem játszott a Liverpool
Balhé lett Kerkez góljából, Slotnak kellett takarítani
Kerkezt a gólja ellenére is kikövetelik a csapatból, Szoboszlait elpazarolják
Kerkez gólt lőtt, Szoboszlai gólpasszt adott, a Liverpool megint kikapott
Megszerezte első gólját a Liverpoolban Kerkez Milos – videó

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!