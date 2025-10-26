Szombat este tovább folytatódott a Liverpool bukdácsolása a Premier League-ben: Kerkez Milos gólja és Szoboszlai Dominik gólpassza ellenére ugyanis 3-2-es vereséget szenvedett a Brentford otthonában. A címvédő így kilenc forduló alatt már a negyedik vereségét szenvedte el – éppen annyit, amennyit az előző idényben összesen – és akár hét pontosra is nőhet a hátránya a listavezető Arsenallal szemben, ha a londoniak vasárnap legyőzik hazai pályán a Crystal Palace csapatát.

Arne Slot szerint irányítás alatt a Brentford ellen játszott a Liverpool a leggyengébben

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Arne Slot érthetően csalódott volt az újabb vereség után, sőt szerinte regnálása alatt most nyújtott csapata a leggyengébb teljesítményt. A holland szakember az elmúlt hetekben többször is kifogásokat keresett arra vonatkozóan, hogy miért kap ki a Liverpool. Slot szerint az idei szezonban az jelenti a legnagyobb kihívást a számukra, hogy kevesebb pontrúgást értékesítenek, miközben az ellenfelek sokkal gyakrabban alkalmazzák a hosszú indításokat ellenük, de furcsa mód azért is fogalmazott meg kritikát, mert a csapatok ellenük rendszeresen változtatnak a játékstílusukon és a kezdőcsapat összeállításán.

Utóbbira akkor került sor, amikor múlt hétvégén a Manchester United elleni rangadót a Liverpool 2-1-re elveszítette az Anfielden, Slot pedig a meccs után azért panaszkodott, mert Rúben Amorim kihagyta a kezdőből Benjamin Seskót.

„Láttuk Seskót játszani az elmúlt három, négy, öt vagy talán hat meccsen is, de Liverpoolban változtattak a felállásukon. Nem ez az első alkalom, hogy egy csapat ilyesmit tesz ellenünk” – mondta a Manchetser United elleni vereség után Slot.

A holland edző megjegyzései akkor nagy felháborodást váltottak ki, több szurkoló is „szánalmasnak” nevezte a kifogást.

Csattanós választ kapott a Liverpool kifogásokat kereső edzője

A szombati mérkőzés után a Brentford – amely a 6. fordulóban ugyancsak 3-1-re győzte le a Manchester Unitedet – nem tudta megállni, hogy ne szúrjon oda a holland edzőnek az elmúlt napokban tett kritikája miatt.

Határozottan ugyanaz a csapat volt”

– írta a Premier League 10. helyén álló klub, utalva arra, hogy Keith Andrews egyetlen helyen sem változtatott kezdőcsapatán a West Ham United elleni 2-0-s hétfői győzelemhez képest.