A Premier League címvédő Liverpool a hétvégi fordulóban hazai pályán szenvedett vereséget az elmúlt évek angol vicc csapatától, a Manchester Unitedtől. A 2-1-es vereségnél nagyobb pofont elképzelni sem lehet mostanában, hiszen a bajnokcsapatot nem valami szédületes pechsorozat kényszerítette térdre, hanem egyszerűen az a tény, hogy semmivel sem volt jobb az évek óta közröhej tárgyát képező vendégeknél.
A Pool az utóbbi három bajnokiját kivétel nélkül elveszítette, csak eggyel több győzelmének köszönhetően áll a harmadik helyen a szintén 15 pontos – és a legjobbjait a nyáron kiárusító – Bournemouth előtt, miközben az éllovas Arsenal már négy ponttal előzi őket. Egyetlen szerencséjük, hogy Arsenalról van szó...
Több sebből vérzik a Liverpool
A bajnokcsapat kapujában jelenleg a grúz cserekapus, Giorgi Mamardasvili tornázik, emellett a védelem átjáróház, a középpálya nettó letargia, a támadósor pedig totálisan veszélytelen, írja elemzésében a BBC.
A Pool idén nyáron 450 millió fontot (kb. 202 milliárd forint) költött el játékosokra, de Arne Slot vezetőedzőnek a bivalyerős és bőséges keretből képtelen összerakni egy állandónak tekinthető kezdőcsapatot. A MU elleni rangadón 214,5 millió fontnyi új játékos – Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, Hugo Ekitike – ült a padon. A nyári szerzemények közül a pályán volt az eddig a semminél alig többet mutató Alexander Isak és a sokadjára bűnbakká váló Kerkez Milos.
Stephen Warnock, a Liverpool korábbi védője szerint Slot látványosan szenved egy állandó kezdő kialakításával, és arra is felhívja a figyelmet, hogy az árcédulán szereplő hatalmas szám nem feltétlenül mutatja meg, mennyire illik egy-egy játékos a csapatba.
Példaként Thomas Tuchelt hozza fel, aki nem fél olyan játékosokat behívni az angol válogatottba, akik sokaknak eszébe sem jutnának, és lám, elsőként jutott ki a csapat Európából a jövő évi foci-vb-re.
Történelmi mélypont felé zuhan a Liverpool
Slot bénázásai közben a három bajnoki, és a legutóbbi BL-fordulóban a Galatasaraytól elszenvedett vereség után a Pool szerdán az Eintracht Frankfurt otthonában lép pályára, és, ha ismét kikap, azzal egy több mint hét évtizedes, legutóbb 1953-ban látott szégyent ismételhet meg: zsinórban öt vereséget elszenvedve.
Mit tehet Arne Slot a Liverpool széthullása ellen?
Sokak szerint a támadósorban kellene elkezdeni a tisztogatást, méghozzá az elmúlt évekbeli önmagához képest harmatgyenge (10 meccsen 3 gól) Mohamed Szalah-val. Az egyiptomi sztárnak az első fordulóban lőtt gólon kívül nics akciógólja idén a PL-ben. Amúgy is csak két gólja van, legutóbb szeptember 14-én lőtt be egy büntetőt a Burnley ellen, igaz, az legalább három pontot ért. 2017 óta először fordult elő, hogy hét egymást követő PL-meccsen eredménytelen maradjon. Sokan megkérdőjelezik a munkamorálját is, de ennél nagyobb probléma lehet, hogy mintha elpárolgott volna az önbizalma az egy-egy elleni szituációkban, és a csapat „belassult” támadójátéka sem fekszik neki.
Csatárral pedig nem áll rosszul a Pool, hiszen nyáron két sztártámadó, Ekitike és Isak is érkezett az Anfieldre. Utóbbi azonban az eddigi hét bajnokiján még nem szerzett gólt, míg előbbi hiába kezdett nyolc meccsen öt góllal, Slot berágott rá, miután a Ligakupában(!) egy mezlevétel miatt kapott második sárga lappal kiállítatta magát. Azóta rendre csak a kispadról szállhat be.
A BBC cikke szerint éredemes lenne a svédet és a franciát legalább kipróbálni együtt a pályán.
És akkor még ott van a mostanában meglepően hasznosan és eredményesen játszó Federico Chiesa, aki, ha hosszabb ideig nem sérül meg, szintén sok hasznot hozhat a konyhára.
Wirtz csak kidobott pénz volt?
Még a támadóknál is nagyobb kérdőjel Florian Wirtz helye a csapatban. A 22 éves támadó középpályás a Bundesligában az előző idényben 10 gólt szerzett és 14-et előkészített, miközben balról befelé indulva állandó veszélyt jelentett a támadóharmadban. A Liverpoolban azonban csatárok mögött középen kell játszania, ahol nem mozog otthonosan, ráadásul a szerepeltetésével oda a Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai középpálya irigyelt stabilitása.
Wirtz ráadásul hiába képes helyzeteket teremteni, a labda nélküli játékban nem elég dinamikus, és miatta szorult a védősorba a csapat legtechnikásabb középpályása, Szoboszlai Dominik.
Szoboszlai hátul ragadhat
A 354 Pool-meccsen 23 gólt szerző és 92 gólpasszt kiosztó Trent Alexander-Arnold helyettesét is képtelen megtalálni Slot a védelem jobboldalán. Papíron Jeremy Frimpong érkezett erre a posztra, a holland viszont talán nem igazán bízik benne, ezért szerepelteti felváltva Conor Bradley-vel és Szoboszlai Dominikkal. Ráadásul az sem ördögtől való, hogy, ha már a középpályán nem talál helyet a magyar focistának, valahol mindenképpen a pályán akarja tudni az elképesztő munkabírású Szoboszlait.
A jobbhátvéd kérdése a legnagyobb gond. Szoboszlai a Pool legjobb középpályása, azzal, hogy hátul játszatja Slot, valósággal kinyírja
– mondja a korábbi PL-csatár, Chris Sutton, aki szerint luxus egy jobbhátvédet (Frimpong) nem a posztján játszatni, miközben Bradley képtelen állandóan magas színvonalon játszani.
A védelem túloldalán is egy magyar, Kerkez Milos a téma. Sutton szerint Kerkez semmivel sem tud többet, mint a cseréjévé lefokozott Andy Robertson, ráadásul taktikailag fegyelmezetlen, és a Pool már több gólt is kapott abból, hogy a támadásokkal felrohanva magára hagyta középen Virgil Van Dijket.
A szélső védők problémája miatt szenvednek a középen lévők, Van Dijk és Ibrahima Konaté. A Pool az előző idény első nyolc bajnokiján három, míg a mostani szezonban már 11 gólt kapott. Ötöt ráadásul rögzített helyzetből, ami az egyik legtöbb a mezőnyben. A két kapott gól nélküli meccs meg az egyik legkevesebb.
Hát, csak ennyi a gond a Liverpoolnál, miközben idő az nincs, folyamatosan jönnek a meccsek, és lassan minden egyes 90 perc élet-halál kérdés lesz. Ha nem jön a változás, akkor a Liverpool marad a mémgyárosok kedvenc csapata.
