A Premier League címvédő Liverpool a hétvégi fordulóban hazai pályán szenvedett vereséget az elmúlt évek angol vicc csapatától, a Manchester Unitedtől. A 2-1-es vereségnél nagyobb pofont elképzelni sem lehet mostanában, hiszen a bajnokcsapatot nem valami szédületes pechsorozat kényszerítette térdre, hanem egyszerűen az a tény, hogy semmivel sem volt jobb az évek óta közröhej tárgyát képező vendégeknél.

A Liverpool tökéletes tanácstalanságán Szoboszlai Dominik (b.) sem tud segíteni

Fotó: PETER POWELL / AFP

A Pool az utóbbi három bajnokiját kivétel nélkül elveszítette, csak eggyel több győzelmének köszönhetően áll a harmadik helyen a szintén 15 pontos – és a legjobbjait a nyáron kiárusító – Bournemouth előtt, miközben az éllovas Arsenal már négy ponttal előzi őket. Egyetlen szerencséjük, hogy Arsenalról van szó...

Több sebből vérzik a Liverpool

A bajnokcsapat kapujában jelenleg a grúz cserekapus, Giorgi Mamardasvili tornázik, emellett a védelem átjáróház, a középpálya nettó letargia, a támadósor pedig totálisan veszélytelen, írja elemzésében a BBC.

A Pool idén nyáron 450 millió fontot (kb. 202 milliárd forint) költött el játékosokra, de Arne Slot vezetőedzőnek a bivalyerős és bőséges keretből képtelen összerakni egy állandónak tekinthető kezdőcsapatot. A MU elleni rangadón 214,5 millió fontnyi új játékos – Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, Hugo Ekitike – ült a padon. A nyári szerzemények közül a pályán volt az eddig a semminél alig többet mutató Alexander Isak és a sokadjára bűnbakká váló Kerkez Milos.

Stephen Warnock, a Liverpool korábbi védője szerint Slot látványosan szenved egy állandó kezdő kialakításával, és arra is felhívja a figyelmet, hogy az árcédulán szereplő hatalmas szám nem feltétlenül mutatja meg, mennyire illik egy-egy játékos a csapatba.

Arne Slot erősen gondolkodik rajta, hogy miért is vette meg vajon 125 millió fontért Florian Wirtzet?

Fotó: PETER POWELL / AFP

Példaként Thomas Tuchelt hozza fel, aki nem fél olyan játékosokat behívni az angol válogatottba, akik sokaknak eszébe sem jutnának, és lám, elsőként jutott ki a csapat Európából a jövő évi foci-vb-re.

Történelmi mélypont felé zuhan a Liverpool

Slot bénázásai közben a három bajnoki, és a legutóbbi BL-fordulóban a Galatasaraytól elszenvedett vereség után a Pool szerdán az Eintracht Frankfurt otthonában lép pályára, és, ha ismét kikap, azzal egy több mint hét évtizedes, legutóbb 1953-ban látott szégyent ismételhet meg: zsinórban öt vereséget elszenvedve.