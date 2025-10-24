Az elmúlt hetekben hullámvölgybe került Liverpoolnak szerdán az Eintracht Frankfurt elleni idegenbeli BL-mérkőzésen sikerült javítani, és nyerni 5-1-re. A gólgazdag meccsen Szoboszlai Dominik betalált és adott egy gólpasszt is.
A Premier League kilencedik fordulójában az angol bajnok szombat este a Brentford otthonában lép pályára. A címvédő számára kulcsfontosságú lenne a győzelem, ugyanis a listavezető Arsenal pillanatnyilag négy ponttal előzi meg a tabellán.
A Liverpool dolgát azonban nehezíti, hogy Alexander Isak és Jeremie Frimpong is megsérült a hétközi kupameccsen. A nyáron brit átigazolási rekordért szerződtetett svéd csatár az ágyékát fájlalta, így a második félidőre már ki sem jött, a combizomsérülést szenvedett holland jobbhátvédet pedig már a 19. percben lecserélték. A szombati mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón a Vörösök vezetőedzője, Arne Slot elmondta, Frimpong hosszabb időre kidőlt, így biztosan nem fog játszani, Isak azonban a várnál jobb állapotban van, de egyelőre kérdéses a hétvégi játéka, akárcsak Ryan Gravenberch-nek.
A Liverpool edzője szerint az eredmények nem tükrözik a valóságot
Slot szerint a szurkolók hajlamosak csak az eredményt nézni és nem a játékot, ugyanis szerinte a Frankfurt ellen ugyanolyan intenzitással ment előre a csapat, mint a Manchester United elleni rangadón, csak előbbin 5-1-re nyertek a Vörösök, utóbbin viszont 2-1-re kikaptak.
„A nyílt játékból mi teremtjük a legtöbb helyzetet, de többet is kapunk, mint szeretném, mert túl sokszor futunk az eredmény után. Frankfurtban 3-1 után már nem igazán volt helyzete az ellenfélnek. A tavalyi szezonhoz képest a legnagyobb különbség a játékstílusunkban rejlik. Ha egymás után kikapsz párszor, akkor folyamatosan biztatni kell a játékosokat. De most egy olyan időszakban vagyunk, amikor egyetlen apró hibából is gólt kapunk, miközben mindennek tökéletesen kell alakulnia ahhoz, hogy betaláljunk. Nem mindig van ez így, de vannak ilyen balszerencsés pillanatok amikor, például úgy kapunk gólt, hogy közben a földön fekszik az egyik játékosunk” – utalt Slot a Manchester United vezető góljára.
„A szerdai játékunk tetszett a szurkolóknak. Vereség után a hangsúly mindig a negatív dolgokon van, de amikor 5-1-re megnyersz egy meccset két pontrúgásból szerzett góllal, akkor az emberek hirtelen arról kezdenek beszélni, milyen jó a csapat támadójátéka. Ugyanilyen teljesítményt nyújtottunk a United ellen is, csak az volt a különbség, hogy nem mentek be a pontrúgásaink, és kaptunk két gólt”
Ahogy az várható volt, Slotot a Liverpool legnagyobb sztárjával, Mohamed Szalah-val kapcsolatban is faggatták. Az egyiptomi támadó Kerkez Miloshoz hasonlóan csak a kispadon kezdett Frankfurtban, a meccs után pedig már a távozásáról kezdtek pletykálni. A holland szakember elmondta, senkinek sincs bérelt helye a kezdőcsapatban, különösen, hogy rengeteg jó játékos, így az aktuális forma és az ellenfelekre szabott taktika alapján dönt a kezdőcsapatról.
„Azt vártam, hogy a nyári változások után, sőt még a sorozatban aratott hét győzelem után is fejlődni fogunk, de lesznek olyan pillanatok a szezonban, amikor nehéz lesz, különösen, ha megnézzük a menetrendünket, hiszen hat meccsből ötöt idegenben játszunk. Az elmúlt időszak nehéz volt ez mindannyiunk számára. Senki sincs hozzászokva a vereséghez, különösen azok a játékosok, akik már régóta itt vannak.
Slot elmondta, miért cserélte le Kerkezt
A hétközi BL-meccsen Kerkez Milos egyetlen percet sem kapott, ami először fordult elő a szezonban. Slot most megindokolta, miért nélkülözte a magyar válogatott balhátvédet.
„Azért cseréltük le, mert rengeteget dolgozik és folyamatosan játékban van. Nagyon jól védekezik egy az egy elleni helyzetekben. Kicsit pech, hogy nem vetettük be, mert Cody (Gakpo) legnagyobb erőssége, hogy befelé cselez, de betömörülő védelemmel szemben Milos játéka talán jobb megoldás lett volna” – vélekedett a holland menedzsere.
