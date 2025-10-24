Az elmúlt hetekben hullámvölgybe került Liverpoolnak szerdán az Eintracht Frankfurt elleni idegenbeli BL-mérkőzésen sikerült javítani, és nyerni 5-1-re. A gólgazdag meccsen Szoboszlai Dominik betalált és adott egy gólpasszt is.

A Liverpool edzője, Arne Slot elégedett volt a Frankfurt elleni győzelem után

Fotó: ARNE DEDERT / DPA

A Premier League kilencedik fordulójában az angol bajnok szombat este a Brentford otthonában lép pályára. A címvédő számára kulcsfontosságú lenne a győzelem, ugyanis a listavezető Arsenal pillanatnyilag négy ponttal előzi meg a tabellán.

A Liverpool dolgát azonban nehezíti, hogy Alexander Isak és Jeremie Frimpong is megsérült a hétközi kupameccsen. A nyáron brit átigazolási rekordért szerződtetett svéd csatár az ágyékát fájlalta, így a második félidőre már ki sem jött, a combizomsérülést szenvedett holland jobbhátvédet pedig már a 19. percben lecserélték. A szombati mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón a Vörösök vezetőedzője, Arne Slot elmondta, Frimpong hosszabb időre kidőlt, így biztosan nem fog játszani, Isak azonban a várnál jobb állapotban van, de egyelőre kérdéses a hétvégi játéka, akárcsak Ryan Gravenberch-nek.

Jeremie Frimpong hosszabb időre kidőlt, Szoboszlai újra jobbhátvéd lesz?

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

A Liverpool edzője szerint az eredmények nem tükrözik a valóságot

Slot szerint a szurkolók hajlamosak csak az eredményt nézni és nem a játékot, ugyanis szerinte a Frankfurt ellen ugyanolyan intenzitással ment előre a csapat, mint a Manchester United elleni rangadón, csak előbbin 5-1-re nyertek a Vörösök, utóbbin viszont 2-1-re kikaptak.

„A nyílt játékból mi teremtjük a legtöbb helyzetet, de többet is kapunk, mint szeretném, mert túl sokszor futunk az eredmény után. Frankfurtban 3-1 után már nem igazán volt helyzete az ellenfélnek. A tavalyi szezonhoz képest a legnagyobb különbség a játékstílusunkban rejlik. Ha egymás után kikapsz párszor, akkor folyamatosan biztatni kell a játékosokat. De most egy olyan időszakban vagyunk, amikor egyetlen apró hibából is gólt kapunk, miközben mindennek tökéletesen kell alakulnia ahhoz, hogy betaláljunk. Nem mindig van ez így, de vannak ilyen balszerencsés pillanatok amikor, például úgy kapunk gólt, hogy közben a földön fekszik az egyik játékosunk” – utalt Slot a Manchester United vezető góljára.