A Liverpool edzője, Arne Slot így kezdte az értékelését a mérkőzést követően: „Mindig nagy csapás elveszíteni egy futballmeccset, különösen, ha ez egy versenysorozatból való kieséshez vezet. De ma este is ugyanazt a döntést tettem, mint tavaly az ilyen fordulókban. Sok oka lehet annak, hogy hétből hat meccsen kikaptunk – egyik sem elég jó ahhoz, hogy ennyi vereséget vállaljunk. Felhozhatnék érveket vagy indokokat, de egyik sem lesz elég ahhoz, hogy ezt a színvonalat elérjük, mert a Liverpoolnak hétből hat mérkőzést elveszíteni túl sok.”

Arne Slot irányításával a Liverpool ismét kikapott, ezúttal a Ligakupában

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

A Liverpool edzője, Arne Slot optimista maradt

Slot így folytatta az értékelést: „Ha a Brentford elleni teljesítményünket nézem, hogy egy példának azt a meccset használjam, két nappal azután, hogy idegenben játszottunk az [Eintracht] Frankfurttal,

láttam egy csapatot, amely talán küzdött azzal, hogy három meccset játsszon hét nap alatt.

Ismétlem, ez nem mentség arra, hogy elveszítsük azt a futballmeccset, de nem teljesen meglepő számomra, ha látom, hogy egyes játékosok milyen nehézségekkel küzdöttek az előszezonban. És olyan játékosaink is vannak, akik különböző bajnokságokból jöttek, és ez egy új kihívás számukra, hogy hét nap alatt három meccsen játsszanak a Premier League és a Bajnokok Ligája szintjén.

Szóval, ismét, két nap múlva játszunk az [Aston] Villával, és legutóbb Alexander Isak játszott, akiről azt hittük, hogy készen áll a meccsre, de kiderült, hogy talán mégsem az, amikor sérülés miatt kiesett [a Frankfurt ellen]. Legutóbb, amikor a Southampton ellen játszottunk, Giovanni Leoni sérülés miatt kiesett egy ilyen meccsen, és Hugo Ekitike piros lapot kapott két sárga lap után.

Azt hiszem, ebben a pillanatban, amikor csak 15 vagy 16 játékos áll rendelkezésre – és akkor a keretünk játékosairól beszélek –, és ehhez hozzátéve, hogy ez a klub mindig is arra használta ezt a sorozatot, hogy az akadémiai játékosait is felhasználja – a nem kezdő és az akadémiai játékosokat is –, ez tűnt helyes döntésnek, és az eredmény után sem változtattam a véleményemen, mert a kezdőjátékosainkkal sem tudtunk sokat nyerni a Palace ellen.”