A Liverpool péntek délelőtt megtartotta a szombati, Chelsea elleni bajnoki rangadót megelőző sajtótájékoztatóját. Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a sérültekről, a formahanyatlásról és a Szoboszlai Dominikot érintő döntéséről is beszélt.

Sikertelen héten van túl az angol bajnok Liverpool, amely múlt hétvégén elveszítette bajnoki veretlenségét a Crystal Palace vendégeként, majd kedden a Bajnokok Ligájában is kikapott a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray otthonában. Alig három nappal az isztambuli BL-vereség után Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője már a szombati, Chelsea elleni Premier League-rangadó kapcsán tartott sajtótájékoztatót.

A Liverpool edzője, Arne Slot úgy érzi, több gólt kellene szerezniük
Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU

A Liverpool kapusa kihagyja a Chelsea elleni rangadót

Slot számára komoly gondot okozhat, hogy a Galatasaray ellen megsérült a csapat első számú kapusa, Alisson Becker, sőt Hugo Ekitiké is sántikálva hagyta el a pályát. A holland edzőt először a sérültek állapotáról kérdezték, ahol elmondta, a brazil kapus biztosan kihagyja a hétvégi meccset, ám arra van remény, hogy a nyáron igazolt francia támadó – a szintén nem százszázalékos Federico Chiesával együtt – bevethető lesz a Stamfor Bridge-en.

„Alisson nem lesz tagja tagja a holnapi keretnek, és nem utazik el Brazíliába sem a válogatott szünetre. Hugo ma már ismét edzeni fog, ahogy Federicó is. Meglepődnék, ha Alisson már a válogatott szünet utáni első meccsen bevethető lenne, de meglátjuk, milyen gyorsan tud felépülni” – kezdte Slot.

A brazil kapust a Giorgi Mamardasvili helyettesítheti, de Pécsi Árminnak is lehet esélye a kispadra kerülésre.

„Tisztában voltunk vele, hogy egy nagyon jó kapust igazoltunk a személyében. Az első meccsen mindig kiderül, sikerült-e a beilleszkedés, a Southampton ellen pedig láthattuk, hogy ez tökéletesen teljesült az esetében, ami nem meglepő, hiszen minőségi kapus. Most azt kell tennie, amit Caoimhín Kelleher már oly sokszor megtett a múltban”.

Alisson hetekre kidőlt
Fotó: YAGIZ GURTUG / Middle East Images

A Liverpool mindössze másodszor kapott ki zsinórban kétszer Arne Slot irányítása alatt, a formahanyatlás kapcsán a következőket mondta a tréner.

„Láttam egy csapatot, amely mindent meg akart tenni a győzelemért. A Palace elleni meccsel ellentétben sokkal több labdát szereztünk, és közel voltunk a pontszerzéshez. 

Az előző szezonban is nüanszok döntöttek, és ez idén is így van. Meg kell találnunk azt a megoldást, amivel nem a szerencsén, vagy a pontrúgásokon múlik majd, hogy nyerünk.

Ekitiké hét közben kétszer is közel járt a gólhoz, majd úgy tűnt a Galatasaray egyik játékosa a valaha volt legsúlyosabb ütést szenvedte el” – utalt Slot kissé ironikusan arra, hogy Baris Alper Yilmaz elterült Szoboszlai Dominik mellett a tizenhatoson belül, amiért büntetőt kaptak a törökök. „Jobbaknak kell lennünk, hogy ne az ilyen szituációk számítsanak”.

„Az előző szezon második felében mutatott játékunk sokban hasonlított a mostanihoz. A különbség csak az, hogy akkor hét gólt szereztünk rögzített helyzetből, idén viszont csak négyet. A mostani idényben is megvoltak ezek a lehetőségek, csak nem szereztünk belőlük gólokat. Több gólt kell lőnünk. Nem hiszem, hogy sokat változott volna a játékunk, de más csapatok teljesen másképp játszanak ellenünk, mint amikor idejöttem, és erre meg kell találnom még a megoldást. Tavaly a helyzetkihasználás volt a döntő, idén még nem tudom min fog múlni.

Indokolt volt Szoboszlait jobbhátvédként szerepeltetni

Slot a Galatasaray ellen annak ellenére Szoboszlait szerepeltette a jobbhátvéd pozícióban, hogy két másik játékosa is bevethető lett volna a posztra. A holland edzőt sokan bírálták a döntése miatt, most megindokolta, miért döntött így.

Szoboszlai Dominik nem a megszokott helyén kezdett Isztambulban
Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

„Bradley sérülés miatt nem játszhatott a szezon elején és Frimpong sem volt százszázalékos. Valóban felépültek a sérüléseikből, de 

nem hiszem, hogy úgy kellene visszatérniük három-négy hét kihagyás után, hogy egy héten belül rögtön három meccset játszanak. Ezért kellett Szoboszlai Dominikot áttennünk erre a posztra, aki nagyon-nagyon jól megoldotta a feladatát, kivéve talán azt a pillanatot, amikor tizenegyest ítéltek ellenünk a Galatasaray javára. De ez csak egyetlen momentum a sok percből, amikor ott szerepelt”.

A brit átigazolási rekordért igazolt Alexander Isak eddig nem váltotta meg a világot Liverpoolban, de vele kapcsolatban a holland edző továbbra is türelmes.

„Korábban is mondtam neki, hogy lesznek nehézségei, mert ha összeadja a játékperceit az nem lesz több, mint kétszer 90 perc. Ezt a helyzetet örököltük a Newcastle-től, de ezzel tisztában voltunk, így ez nem mentség. A lényeg, hogy alkalmazkodnia kell a csapattársaihoz, és nekik is hozzá. A Palace ellen nagyszerűen játszott, de a középpályáról nem kapott elég támogatást. Ezeken a dolgokon kell még dolgoznunk” – fogalmazott a holland.

