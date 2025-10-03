Sikertelen héten van túl az angol bajnok Liverpool, amely múlt hétvégén elveszítette bajnoki veretlenségét a Crystal Palace vendégeként, majd kedden a Bajnokok Ligájában is kikapott a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray otthonában. Alig három nappal az isztambuli BL-vereség után Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője már a szombati, Chelsea elleni Premier League-rangadó kapcsán tartott sajtótájékoztatót.

A Liverpool edzője, Arne Slot úgy érzi, több gólt kellene szerezniük

Fotó: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU

A Liverpool kapusa kihagyja a Chelsea elleni rangadót

Slot számára komoly gondot okozhat, hogy a Galatasaray ellen megsérült a csapat első számú kapusa, Alisson Becker, sőt Hugo Ekitiké is sántikálva hagyta el a pályát. A holland edzőt először a sérültek állapotáról kérdezték, ahol elmondta, a brazil kapus biztosan kihagyja a hétvégi meccset, ám arra van remény, hogy a nyáron igazolt francia támadó – a szintén nem százszázalékos Federico Chiesával együtt – bevethető lesz a Stamfor Bridge-en.

„Alisson nem lesz tagja tagja a holnapi keretnek, és nem utazik el Brazíliába sem a válogatott szünetre. Hugo ma már ismét edzeni fog, ahogy Federicó is. Meglepődnék, ha Alisson már a válogatott szünet utáni első meccsen bevethető lenne, de meglátjuk, milyen gyorsan tud felépülni” – kezdte Slot.

A brazil kapust a Giorgi Mamardasvili helyettesítheti, de Pécsi Árminnak is lehet esélye a kispadra kerülésre.

„Tisztában voltunk vele, hogy egy nagyon jó kapust igazoltunk a személyében. Az első meccsen mindig kiderül, sikerült-e a beilleszkedés, a Southampton ellen pedig láthattuk, hogy ez tökéletesen teljesült az esetében, ami nem meglepő, hiszen minőségi kapus. Most azt kell tennie, amit Caoimhín Kelleher már oly sokszor megtett a múltban”.

Alisson hetekre kidőlt

Fotó: YAGIZ GURTUG / Middle East Images

A Liverpool mindössze másodszor kapott ki zsinórban kétszer Arne Slot irányítása alatt, a formahanyatlás kapcsán a következőket mondta a tréner.

„Láttam egy csapatot, amely mindent meg akart tenni a győzelemért. A Palace elleni meccsel ellentétben sokkal több labdát szereztünk, és közel voltunk a pontszerzéshez.

Az előző szezonban is nüanszok döntöttek, és ez idén is így van. Meg kell találnunk azt a megoldást, amivel nem a szerencsén, vagy a pontrúgásokon múlik majd, hogy nyerünk.

Ekitiké hét közben kétszer is közel járt a gólhoz, majd úgy tűnt a Galatasaray egyik játékosa a valaha volt legsúlyosabb ütést szenvedte el” – utalt Slot kissé ironikusan arra, hogy Baris Alper Yilmaz elterült Szoboszlai Dominik mellett a tizenhatoson belül, amiért büntetőt kaptak a törökök. „Jobbaknak kell lennünk, hogy ne az ilyen szituációk számítsanak”.