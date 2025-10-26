Bár szerdán a Liverpool 5-1-re nyert az Eintracht Frankfurt vendégeként a Bajnokok Ligájában, a Premier League-ben ott folytatta a csapat, ahol a múlt héten abbahagyta. Szombat este a Brentford ellen is korán hátrányba került a címvédő, sőt ráadásul a 45. percében egy gyors kontra végén már kettővel vezettek a hazaiak. Öt perccel később viszont Kerkez Milos első liverpooli gólját megszerezve szépített a Liverpool. A hajrában Szoboszlai Dominik gólpasszából Mohamed Szalah is betalált, de ez már csak az eredmény kozmetikázására volt elég.

Arne Slot is érzi, bajban van a Liverpool

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Slot szerint most volt a leggyengébb irányítása alatt a Liverpool

A Liverpool sorozatban negyedik vereségét szenvedte el az angol labdarúgó-bajnokságban, amihez hasonlóra 2021 februárja óta nem volt példa, ráadásul Arne Slot együttese már most annyi mérkőzést veszített el ebben a szezonban, mint amennyit tavaly összesen. Sőt, a Crystal Palace , a Chelsea és a Manchester United után a Liverpool mindössze a negyedik címvédő a PL-ben, amely sorozatban négy mérkőzést veszített el. A mérkőzés után a holland szakember rendkívül csalódott volt és úgy ítélte meg, hogy irányítása alatt a legkiábrándítóbb vereségét szenvedte el a csapat.

„Nem lehet őket összehasonlítani, de a legaggasztóbb az, hogy sorozatban négyszer kikaptunk. Márpedig mindig csak az eredmény számít. Utána lehet megítélni a teljesítményt, ami véleményem szerint a mai volt a legrosszabb az elmúlt négy vereségünk közül” – jelentette ki a holland, aki szerint összességében a Brentford megérdemelte a győzelmet.

Azt hiszem, az én regnálásom alatt ez ott van a legrosszabbak között” – felelte Slot, amikor arról kérdezték, hogy a Brentford elleni volt-e a legkiábrándítóbb vereség a számára Liverpool edzőjeként.

„Az első 20-30 percet leszámítva tetszett a játék, de addigra már 1-0-s hátrányban voltunk, de akkor úgy éreztem képesek lehetünk fordítani. A folytatásban viszont úgy játszottunk, ahogy a Brentford szerette volna, keményen küzdöttek, így nem hiszem, hogy benne lett volna a meccsben a győzelem. Alapdolgok nem mentek jól, főleg az első félidőben sok párharcot és lecsorgó labdát veszítettünk el, márpedig az ellenfél ezek kihasználásában jó. Így pedig nehéz nyerni.

A második góljuk gyors ellentámadásból született, amiben szintén nagyon erősek. A tizenegyes szerintem könnyű síppal lett megítélve, de nem akarok kifogásokat keresni. Ilyen büntetőt nem szabad kapnunk”

– fogalmazott meg kritikát.