Bár szerdán a Liverpool 5-1-re nyert az Eintracht Frankfurt vendégeként a Bajnokok Ligájában, a Premier League-ben ott folytatta a csapat, ahol a múlt héten abbahagyta. Szombat este a Brentford ellen is korán hátrányba került a címvédő, sőt ráadásul a 45. percében egy gyors kontra végén már kettővel vezettek a hazaiak. Öt perccel később viszont Kerkez Milos első liverpooli gólját megszerezve szépített a Liverpool. A hajrában Szoboszlai Dominik gólpasszából Mohamed Szalah is betalált, de ez már csak az eredmény kozmetikázására volt elég.
Slot szerint most volt a leggyengébb irányítása alatt a Liverpool
A Liverpool sorozatban negyedik vereségét szenvedte el az angol labdarúgó-bajnokságban, amihez hasonlóra 2021 februárja óta nem volt példa, ráadásul Arne Slot együttese már most annyi mérkőzést veszített el ebben a szezonban, mint amennyit tavaly összesen. Sőt, a Crystal Palace , a Chelsea és a Manchester United után a Liverpool mindössze a negyedik címvédő a PL-ben, amely sorozatban négy mérkőzést veszített el. A mérkőzés után a holland szakember rendkívül csalódott volt és úgy ítélte meg, hogy irányítása alatt a legkiábrándítóbb vereségét szenvedte el a csapat.
„Nem lehet őket összehasonlítani, de a legaggasztóbb az, hogy sorozatban négyszer kikaptunk. Márpedig mindig csak az eredmény számít. Utána lehet megítélni a teljesítményt, ami véleményem szerint a mai volt a legrosszabb az elmúlt négy vereségünk közül” – jelentette ki a holland, aki szerint összességében a Brentford megérdemelte a győzelmet.
Azt hiszem, az én regnálásom alatt ez ott van a legrosszabbak között” – felelte Slot, amikor arról kérdezték, hogy a Brentford elleni volt-e a legkiábrándítóbb vereség a számára Liverpool edzőjeként.
„Az első 20-30 percet leszámítva tetszett a játék, de addigra már 1-0-s hátrányban voltunk, de akkor úgy éreztem képesek lehetünk fordítani. A folytatásban viszont úgy játszottunk, ahogy a Brentford szerette volna, keményen küzdöttek, így nem hiszem, hogy benne lett volna a meccsben a győzelem. Alapdolgok nem mentek jól, főleg az első félidőben sok párharcot és lecsorgó labdát veszítettünk el, márpedig az ellenfél ezek kihasználásában jó. Így pedig nehéz nyerni.
A második góljuk gyors ellentámadásból született, amiben szintén nagyon erősek. A tizenegyes szerintem könnyű síppal lett megítélve, de nem akarok kifogásokat keresni. Ilyen büntetőt nem szabad kapnunk”
– fogalmazott meg kritikát.
„Wirtz és Szalah helyet cseréltek, Mo kicsit középre húzódott, hogy így egy az egy elleni helyzeteket alakíthasson ki. De a második félidő sem a miénk volt, a Brentford végig veszélyes maradt, és akár 4–1-re is vezethetett volna.”
„Miután hátrányba kerültünk, volt egy húszperces időszak, ami tetszett, de ennyi. Aztán újra elvesztettük az irányítást, és a hosszú bedobások, a pontrúgások megint a Brentfordnak kedveztek. Ezekben egyszerűen jobbak voltak.” A vitatott tizenegyesről – az első játékrész végén Cody Gakpót rúgták meg a büntetőterületen belül, amit nem fújt le a játékvezető, majd a következő hazai támadásból újabb gólt kapott a csapata – annyit mondott: „Ha a mi büntetőgyanús helyzetünket és az ő tizenegyesüket egymás mellé tesszük, szerintem az ellenünk elkövetett eset volt a szabálytalanabb. De ez is mutatja, mennyi apró dolog ment ellenünk ezen az estén.”
A Liverpool hátránya hét pontosra nőhet a listavezető Arsenallal szemben, ha az észak-londoni csapat vasárnap legyőzi a Crystal Palace csapatát.
