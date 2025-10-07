A Blikk számolt be arról, hogy egy 21 éves buszsofőrt azonnali hatállyal kirúgták az állásából, mert Liverpool-mezben vezette a buszát Nyugat-Londonban. A Chelsea szurkolói pedig, akik épp a csapat győzelmét ünnepelték, körbevették a járművet, hangosan énekeltek és dörömböltek az ablakokon. A sofőr munkaadója szerint a mez viselése jelentős fennakadásokat és késéseket okozott, ráadásul meg is ijeszthette az eset az utasokat.

Akár Szoboszlais Liverpool-mez is lehetett volna a sofőrön

Fotó: GLYN KIRK / AFP

A Liverpool-mez most nem volt jó választás

Az elbocsátott sofőr később így nyilatkozott: „Aznap reggel felébredtem, hogy teljesítsem a kötelességemet, nem is tudom már, melyik útvonalon. Az első tiszta pólóm a Liverpoolé volt. A videó első látásra humorosnak tűnik, de ijesztő volt. Szó szerint körülvettek. Végül a rendőrök elvitték őket a busztól, én pedig visszatértem a buszpályaudvarra” – mondta.