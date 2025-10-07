Live
Bődületes ukrán hazugságot lepleztek le, Moszkva válasza nem maradt el

Angliában vigyázni kell azzal, hogy miben indul el az ember munkába. Példának okáért nem feltétlenül jó ötlet, ha valaki Liverpool-mezben szeretne egy buszt vezetni, ha az a járat éppen keresztezi a Chelsea-szurkolók útját, mert abból még baj is lehet. Lett is.

A Blikk számolt be arról, hogy egy 21 éves buszsofőrt azonnali hatállyal kirúgták az állásából, mert Liverpool-mezben vezette a buszát Nyugat-Londonban. A Chelsea szurkolói pedig, akik épp a csapat győzelmét ünnepelték, körbevették a járművet, hangosan énekeltek és dörömböltek az ablakokon. A sofőr munkaadója szerint a mez viselése jelentős fennakadásokat és késéseket okozott, ráadásul meg is ijeszthette az eset az utasokat.

Akár Szoboszlais Liverpool-mez is lehetett volna a sofőrön
Fotó: GLYN KIRK / AFP

A Liverpool-mez most nem volt jó választás

Az elbocsátott sofőr később így nyilatkozott: „Aznap reggel felébredtem, hogy teljesítsem a kötelességemet, nem is tudom már, melyik útvonalon. Az első tiszta pólóm a Liverpoolé volt. A videó első látásra humorosnak tűnik, de ijesztő volt. Szó szerint körülvettek. Végül a rendőrök elvitték őket a busztól, én pedig visszatértem a buszpályaudvarra” – mondta.

 

