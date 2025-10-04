A Liverpool a magyar idő szerint 18.30-kor kezdődő, Chelsea elleni idegenbeli rangadón csak a kispadra nevezte a rekordigazolás Wirtzet, míg a kezdőben két magyar is ott lesz, a hátvédsorban Kerkez Milos, és a régi helyén, a középpályán Szoboszlai Dominik.

Szoboszlai középen kezdhet a Liverpool meccsén a Chelsea ellen

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Liverpool kezdőjében nem lesz ott a rekordigazolás

A találkozó kapcsán érdekes lesz látni, mire mennek egymással a felek, hiszen a Liverpool a bajnokságban legutóbb a Palace ellen bukta a hibátlan mérlegét, sőt, ki is kapott, aztán kedden este a Bajnokok Ligájában is vereséget szenvedtek Törökországban a Galatasaray vendégeként. Ugyanakkor a londoniak sem a top formájukat mutatják a PL-ben, az utolsó három fordulóban két vereség és egy döntetlen volt a kékek mérlege.