Kaszás Nikolett barátja elárulta, hogy miért végezhetett magával a fiatal nő

Érdekes párosítás lesz szombaton este a Premier League-ben. A regnáló bajnok Liverpool a Chelsea vendége lesz, mindkét együttes éppen egy kisebb gödörben van a mutatott formát tekintve. A kezdőben helyet kapott Szoboszlai is, és nem hátvédként számítanak rá.

A Liverpool a magyar idő szerint 18.30-kor kezdődő, Chelsea elleni idegenbeli rangadón csak a kispadra nevezte a rekordigazolás Wirtzet, míg a kezdőben két magyar is ott lesz, a hátvédsorban Kerkez Milos, és a régi helyén, a középpályán Szoboszlai Dominik.

Szoboszlai középen kezdhet a Liverpool meccsén a Chelsea ellen
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Liverpool kezdőjében nem lesz ott a rekordigazolás

A találkozó kapcsán érdekes lesz látni, mire mennek egymással a felek, hiszen a Liverpool a bajnokságban legutóbb a Palace ellen bukta a hibátlan mérlegét, sőt, ki is kapott, aztán kedden este a Bajnokok Ligájában is vereséget szenvedtek Törökországban a Galatasaray vendégeként. Ugyanakkor a londoniak sem a top formájukat mutatják a PL-ben, az utolsó három fordulóban két vereség és egy döntetlen volt a kékek mérlege.

 

