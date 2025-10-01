Live
Rendkívüli

A Galatasaray–Liverpool összecsapás kifejezetten élvezetes lehetett román közvetítéssel, legalábbis a kommentátor tévedései biztosították a nézők szórakozását. A szóban forgó úriember a találkozón több liverpooli futballista nevét is eltévesztette, Conor Bradleyt például rendszeresen összekeverte a híres hollywoodi színésszel, Bradley Cooperrel.

Az egyik néző a Redditen hívta fel a figyelmet, hogy a Galatasaray–Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés román közvetítésében a kommentátor többször is Bradley Cooperként hivatkozott a vendégek csereként beállt északír játékosára, Conor Bradleyre.

Conor Bradley (zöldben), avagy Bradley Cooper akcióban a Galatasaray–Liverpool meccsen
Conor Bradley (zöldben), avagy Bradley Cooper akcióban a Galatasaray–Liverpool meccsen
Fotó: Abdulhamid Hosbas / Anadolu/AFP

A román kommentátor a hozzászólások szerint több játékost sem az eredeti nevén hívott, a legviccesebb tévedés azonban kétségtelenül az 50 esztendős amerikai színész jelenléte volt.

A Liverpool nincs jó formában

A találkozó a Galatasaray 1-0-s sikerével ért véget, Szoboszlai Dominikék egymás után a második tétmeccsükön szenvedtek vereséget. A Vörösök szombaton, a Chelsea elleni idegenbeli rangadón javíthatnak. 

Áll a bál Angliában: nekiestek a Liverpool edzőjének Szoboszlai miatt
A korábbi játékvezető is megszólalt Szoboszlai Dominik tizenegyesével kapcsolatban
Kemény szavakkal reagálnak a Liverpool angol szurkolói Szoboszlai meghurcolására

 

