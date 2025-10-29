Még három hónapja sem tart az angol fociidény, és a bajnok Liverpool már harmadjára találkozik a Crystal Palace csapatával. Őrületes statisztika, de a két csapat legutóbbi öt meccséből mindössze egyet nyertek meg Szoboszlaiék, még 2024. október 5-én. A felek ezúttal a Ligakupa (EFL Cup) 4. fordulójában találkoztak az Anfield Roadon.

A Crystal Palace elleni meccsen Kerkez Milos volt az egyetlen magyar a Liverpool csapatában

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai nélkül, de Pécsivel a padon

Arne Slot több sztárjátékosának, így Szoboszlai mellett Szalhnak, Van Dijknak, Ekitikének is pihenőt adott, miközben Isak, Gravenberch és Frimpong sérülés miatt hagyta ki a találkozót. A magyar kontingensből így egyedül Kerkez Milos volt kezdő, Pécsi Ármin pedig az ezúttal a kezdőben helyet kapó kapus, Freddy Woodman cseréjeként ült a kispadon.

How we line up for tonight’s Carabao Cup action 👊 — Liverpool FC (@LFC) October 29, 2025

Ezek után nem volt meglepő, hogy az első félidő kiegyenlített játékot hozott, némi hazai mezőnyfölénnyel. A Liverpool játékosai közül a Kerkez Milos előtt bal oldali támadót játszó Rio Ngmuhoa volt a legaktívabb, a 30. percben is az ő bombáját kellett védenie Walter Beníteznek, a Palace kapusának.

A Palace ismét megalázta a Liverpoolt

A 41. percben aztán az első kaput eltaláló lövéséből vezetést szerzett a Crystal Palace: Nketiah lőtte be a labdát jó 35 méterről a Pool tizenhatosára, ami Ismaila Sarr előtt kötött ki, ő pedig 14 méterről könnyedén lőtt a kapuba.

És még mielőtt Kerkezék eszmélhettek volna, megkapták a következőt: ezúttal Yeremi Pinótól indult az akció, de a végállomás ismét a szengáli csatár volt, aki az úton lévő hazai védők között szépen lőtt a kapu közepébe (0-2).

A tartalékos Liverpool – a kispadon jóformán nem volt az első csapat keretében komolyabban számításba vett játékos – a második félidőben sem tudott mit kezdeni a londoniakkal. Sőt a Palace állt közelebb a harmadik gólhoz, pláne azt követően, hogy Amara Nallo a 79. percben azonnal piros lapot kapott, miután a lerántotta az egyértelmű gólhelyzetben kitörni készülő Borna Sosát. A 18 éves angol focistának ez volt a második meccse a felnőtt csapatban, és már a második piros lapját kapta úgy, hogy mindössze 16 percet töltött eddig a pályán.