Még három hónapja sem tart az angol fociidény, és a bajnok Liverpool már harmadjára találkozik a Crystal Palace csapatával. Őrületes statisztika, de a két csapat legutóbbi öt meccséből mindössze egyet nyertek meg Szoboszlaiék, még 2024. október 5-én. A felek ezúttal a Ligakupa (EFL Cup) 4. fordulójában találkoztak az Anfield Roadon.
Szoboszlai nélkül, de Pécsivel a padon
Arne Slot több sztárjátékosának, így Szoboszlai mellett Szalhnak, Van Dijknak, Ekitikének is pihenőt adott, miközben Isak, Gravenberch és Frimpong sérülés miatt hagyta ki a találkozót. A magyar kontingensből így egyedül Kerkez Milos volt kezdő, Pécsi Ármin pedig az ezúttal a kezdőben helyet kapó kapus, Freddy Woodman cseréjeként ült a kispadon.
Ezek után nem volt meglepő, hogy az első félidő kiegyenlített játékot hozott, némi hazai mezőnyfölénnyel. A Liverpool játékosai közül a Kerkez Milos előtt bal oldali támadót játszó Rio Ngmuhoa volt a legaktívabb, a 30. percben is az ő bombáját kellett védenie Walter Beníteznek, a Palace kapusának.
A Palace ismét megalázta a Liverpoolt
A 41. percben aztán az első kaput eltaláló lövéséből vezetést szerzett a Crystal Palace: Nketiah lőtte be a labdát jó 35 méterről a Pool tizenhatosára, ami Ismaila Sarr előtt kötött ki, ő pedig 14 méterről könnyedén lőtt a kapuba.
És még mielőtt Kerkezék eszmélhettek volna, megkapták a következőt: ezúttal Yeremi Pinótól indult az akció, de a végállomás ismét a szengáli csatár volt, aki az úton lévő hazai védők között szépen lőtt a kapu közepébe (0-2).
A tartalékos Liverpool – a kispadon jóformán nem volt az első csapat keretében komolyabban számításba vett játékos – a második félidőben sem tudott mit kezdeni a londoniakkal. Sőt a Palace állt közelebb a harmadik gólhoz, pláne azt követően, hogy Amara Nallo a 79. percben azonnal piros lapot kapott, miután a lerántotta az egyértelmű gólhelyzetben kitörni készülő Borna Sosát. A 18 éves angol focistának ez volt a második meccse a felnőtt csapatban, és már a második piros lapját kapta úgy, hogy mindössze 16 percet töltött eddig a pályán.
A 87. perc végén Yéremi Pino egy labdaszerzés után be is lőtte a harmadikat, megalázóvá téve immár a különbséget.
Az utolsó hét meccsen elszenvedett hatodik vereséggel a Liverpool elbúcsúzott a Ligakupától, ami talán megkönnyebbülést is jelent Arne Slotnak, akit így eggyel kevesebb sorozat terhe nyom.
A Poolra gyors egymás utánban előbb november 1-jén az Európa-ligában szereplő Aston Villa elleni, majd 4-én már a Bajnokok Ligájában a Real Madrid elleni két hazai rangadó vár. Azok meccsek alighanem sorsdöntőek lesznek a csapat és első sorban Arne Slot jövőjének szempontjából.
A többi mérkőzésen
A Manchester City a szokásos bődületes mezőnyfölénye ellenére is csak hajrában tudta végül bedarálni a másodosztályban középcsapatnak számító Swansea-t. A Chelsea úgy tűnt, hogy egy félidő alatt elintézte a Wolverhamptont, de a hazaiak három gólos hátrányban sem adták fel, így óriási adok-kapokká alakult a meccs a második félidőben. Az élvonalbeli párharcokból az Arsenal és a Newcastle United került ki győztesen és jutott tovább az ötödik fordulóba.
Eredmények, Ligakupa, 4. forduló:
Liverpool – Crystal Palace 0-3 (0-2)
gól: I. Sarr 41., 45., Y. Pino 87.
piros lap: Nallo 79. (Liverpool)
Swansea – Manchester City 1-3 (1-1)
gól: Franco 12., ill. J. Doku 39., Marmoush 78., R. Cherki 90+3.
Arsenal – Brighton&Hove 2-0 (0-0)
gól: Nwaneri 58., Saka 76.
Wolverhampton – Chelsea 3-4 (0-3)
gól: Arokodare 48., Wolfe 73., 90+1., ill. Andrey Santos 5., T. George 15., Estevao 41., Gittens 89.
Newcastle – Tottenham 2-0 (1-0)
gól: Schar 24., Woltemade 50.
