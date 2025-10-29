Live
Újabb meccs, újabb vereség. A Liverpool hazai pályán, igaz meglehetősen tartalékos összeállításban 2-0-ra kikapott a Crystal Palace-től a Ligakupa 4. fordulójában, ezzel el is búcsúzott a sorozattól. A bajnokcsapat magyar kontingenséből csak Kerkez Milos lépett pályára a találkozón. Pécsi Ármin a kispadról nézte végig a találkozót, míg Szoboszlai Dominik több sztárjátékoshoz hasonlóan pihenőt kapott.

Még három hónapja sem tart az angol fociidény, és a bajnok Liverpool már harmadjára találkozik a Crystal Palace csapatával. Őrületes statisztika, de a két csapat legutóbbi öt meccséből mindössze egyet nyertek meg Szoboszlaiék, még 2024. október 5-én. A felek ezúttal a Ligakupa (EFL Cup) 4. fordulójában találkoztak az Anfield Roadon. 

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez looks on during the English League Cup fourth round football match between Liverpool and Crystal Palace at Anfield in Liverpool, north west England on October 29, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Crystal Palace elleni meccsen Kerkez Milos volt az egyetlen magyar a Liverpool csapatában
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai nélkül, de Pécsivel a padon

Arne Slot több sztárjátékosának, így Szoboszlai mellett Szalhnak, Van Dijknak, Ekitikének is pihenőt adott, miközben Isak, Gravenberch és Frimpong sérülés miatt hagyta ki a találkozót. A magyar kontingensből így egyedül Kerkez Milos volt kezdő, Pécsi Ármin pedig az ezúttal a kezdőben helyet kapó kapus, Freddy Woodman cseréjeként ült a kispadon.

Ezek után nem volt meglepő, hogy az első félidő kiegyenlített játékot hozott, némi hazai mezőnyfölénnyel. A Liverpool játékosai közül a Kerkez Milos előtt bal oldali támadót játszó Rio Ngmuhoa volt a legaktívabb, a 30. percben is az ő bombáját kellett védenie Walter Beníteznek, a Palace kapusának.

A Palace ismét megalázta a Liverpoolt

A 41. percben aztán az első kaput eltaláló lövéséből vezetést szerzett a Crystal Palace: Nketiah lőtte be a labdát jó 35 méterről a Pool tizenhatosára, ami Ismaila Sarr előtt kötött ki, ő pedig 14 méterről könnyedén lőtt a kapuba.

És még mielőtt Kerkezék eszmélhettek volna, megkapták a következőt: ezúttal Yeremi Pinótól indult az akció, de a végállomás ismét a szengáli csatár volt, aki az úton lévő hazai védők között szépen lőtt a kapu közepébe (0-2).

A tartalékos Liverpool – a kispadon jóformán nem volt az első csapat keretében komolyabban számításba vett játékos – a második félidőben sem tudott mit kezdeni a londoniakkal. Sőt a Palace állt közelebb a harmadik gólhoz, pláne azt követően, hogy Amara Nallo a 79. percben azonnal piros lapot kapott, miután a lerántotta az egyértelmű gólhelyzetben kitörni készülő Borna Sosát. A 18 éves angol focistának ez volt a második meccse a felnőtt csapatban, és már a második piros lapját kapta úgy, hogy mindössze 16 percet töltött eddig a pályán.

A 87. perc végén Yéremi Pino egy labdaszerzés után be is lőtte a harmadikat, megalázóvá téve immár a különbséget.

Az utolsó hét meccsen elszenvedett hatodik vereséggel a Liverpool elbúcsúzott a Ligakupától, ami talán megkönnyebbülést is jelent Arne Slotnak, akit így eggyel kevesebb sorozat terhe nyom. 

A Poolra gyors egymás utánban előbb november 1-jén az Európa-ligában szereplő Aston Villa elleni, majd 4-én már a Bajnokok Ligájában a Real Madrid elleni két hazai rangadó vár. Azok meccsek alighanem sorsdöntőek lesznek a csapat és első sorban Arne Slot jövőjének szempontjából.

A többi mérkőzésen

A Manchester City a szokásos bődületes mezőnyfölénye ellenére is csak hajrában tudta végül bedarálni a másodosztályban középcsapatnak számító Swansea-t. A Chelsea úgy tűnt, hogy egy félidő alatt elintézte a Wolverhamptont, de a hazaiak három gólos hátrányban sem adták fel, így óriási adok-kapokká alakult a meccs a második félidőben. Az élvonalbeli párharcokból az Arsenal és a Newcastle United került ki győztesen és jutott tovább az ötödik fordulóba.

Eredmények, Ligakupa, 4. forduló:
Liverpool – Crystal Palace 0-3 (0-2)
gól: I. Sarr 41., 45., Y. Pino 87.
piros lap: Nallo 79. (Liverpool)
Swansea – Manchester City 1-3 (1-1)
gól: Franco 12., ill. J. Doku 39., Marmoush 78., R. Cherki 90+3.
Arsenal – Brighton&Hove 2-0 (0-0)
gól: Nwaneri 58., Saka 76.
Wolverhampton – Chelsea 3-4 (0-3)
gól: Arokodare 48., Wolfe 73., 90+1., ill. Andrey Santos 5., T. George 15., Estevao 41., Gittens 89.
Newcastle – Tottenham 2-0 (1-0)
gól: Schar 24., Woltemade 50.

