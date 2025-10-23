A szerda esti mérkőzés előtt nagy volt a nyomás a Liverpoolon, hiszen zsinórban négy vereség után utazott Frankfurtba. Arne Slot alaposan felforgatta kezdőcsapatát a Manchester United elleni hétvégi kudarc után, ugyanis összesen öt helyen változtatott. Ennek sajnos magyar elszenvedője is volt, hiszen bár Szoboszlai Dominik ezúttal is végigjátszotta a meccset, Kerkez Milos kikerült a kezdőből, akárcsak Mahmed Szalah, vagy Alexis Mac Allister.

A Liverpool edzője, Arne Slot és Hugo Ekitiké is elégedett volt a lefújás után

Fotó: ARNE DEDERT / DPA

A frankfurtiak a 26. percben megszerezték a vezetést, így ekkor fennállt annak a veszélye, hogy a Liverpool 72 év után elveszít zsinórban öt tétmeccset. Bár tíz perccel később viszont már megfordította az állást az angol bajnok Hugo Ekitiké és Virgil van Dijk találatival. A francia csatár látványosan nem ünnepelte a gólját, ugyanis az előző másfél évet Frankfurtban töltötte, ahol 64 meccsen 26 gólt szerzett, mielőtt 95 millió euróért a szigetországi sztárcsapathoz szerződött.

Nagyon tisztelem az Eintrachtot, itt lett belőlem játékos, és most nem tartanék ott, ahol, ha anno nem megyek Frankfurtba – de muszáj volt berúgnom a helyzetem.

Nagyon különleges volt a visszatérés, olyan volt, számomra mintha hazai pályán lettem volna, hisz mindenkit ismerek itt. Fontos győzelmet arattunk, és boldog vagyok, hogy a Bajnokok Ligájában ebben a stadionban sikerült gólt szereznem” – fogalmazott a mérkőzés után Hugo Ekitiké, a Liverpool francia csatára, majd kitért a góljára is. Csak próbáltam nyugodt maradni, tudtam, hogy jönni fog a kapus, és próbál majd terpeszteni, ezért a lábai között próbáltam meg ellőni a labdát, ami bejött.”

Az első félidő hajrájában aztán Szoboszlai szögletéből még Ibrahima Konaté is betalált. A meglehetősen súlytalan Frankfurt a fordulás után nem igazán tudott kialakítani komoly helyzeteket, míg a Liverpool fokozta a nyomást és újabb két góllal tette magabiztossá a győzelmet, ami a játék képét tekintve teljesen megérdemelt volt. Az 5-1-es végeredményt a magyar válogatott csapatkapitánya állította be a 70. percben, miután 18 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot.

A Liverpool a nemzetközi kupaporondon immár 15 meccs óta veretlen a német csapatok ellen (12 győzelem, 3 döntetlen), legutóbb a 2001/02-es szezon BL-negyeddöntőjében kapott ki 4-2-re a Leverkusen otthonában. A mostani 5-1-es siker a legnagyobb arányú idegenbeli diadal a klub történetében német rivális ellen.

„Nem tudom, hogy ez a győzelem üzenetértékű volt-e, de nyilvánvalóan olyasmi, amire építhetünk. Jó ideje benne vagyok a futballban, és nyilván csalódottak voltunk a zsinórban elszenvedett négy vereség miatt, amire nem hiszem, hogy lett volna példa, amióta a klubnál vagyok. Ezzel csapatként kellett megbirkóznunk, össze kell tartanunk és kizárnunk a külvilág zaját. Nyertünk, szereztünk három pontot, de ez csak ennyi, készülnünk kell a Brentford elleni szombati mérkőzésünkre” – mondta a mérkőzés legjobbjának megválasztott Virgil Van Dijk a TNT Sportsnak.