A szerda esti mérkőzés előtt nagy volt a nyomás a Liverpoolon, hiszen zsinórban négy vereség után utazott Frankfurtba. Arne Slot alaposan felforgatta kezdőcsapatát a Manchester United elleni hétvégi kudarc után, ugyanis összesen öt helyen változtatott. Ennek sajnos magyar elszenvedője is volt, hiszen bár Szoboszlai Dominik ezúttal is végigjátszotta a meccset, Kerkez Milos kikerült a kezdőből, akárcsak Mahmed Szalah, vagy Alexis Mac Allister.
A frankfurtiak a 26. percben megszerezték a vezetést, így ekkor fennállt annak a veszélye, hogy a Liverpool 72 év után elveszít zsinórban öt tétmeccset. Bár tíz perccel később viszont már megfordította az állást az angol bajnok Hugo Ekitiké és Virgil van Dijk találatival. A francia csatár látványosan nem ünnepelte a gólját, ugyanis az előző másfél évet Frankfurtban töltötte, ahol 64 meccsen 26 gólt szerzett, mielőtt 95 millió euróért a szigetországi sztárcsapathoz szerződött.
Nagyon tisztelem az Eintrachtot, itt lett belőlem játékos, és most nem tartanék ott, ahol, ha anno nem megyek Frankfurtba – de muszáj volt berúgnom a helyzetem.
Nagyon különleges volt a visszatérés, olyan volt, számomra mintha hazai pályán lettem volna, hisz mindenkit ismerek itt. Fontos győzelmet arattunk, és boldog vagyok, hogy a Bajnokok Ligájában ebben a stadionban sikerült gólt szereznem” – fogalmazott a mérkőzés után Hugo Ekitiké, a Liverpool francia csatára, majd kitért a góljára is. Csak próbáltam nyugodt maradni, tudtam, hogy jönni fog a kapus, és próbál majd terpeszteni, ezért a lábai között próbáltam meg ellőni a labdát, ami bejött.”
Az első félidő hajrájában aztán Szoboszlai szögletéből még Ibrahima Konaté is betalált. A meglehetősen súlytalan Frankfurt a fordulás után nem igazán tudott kialakítani komoly helyzeteket, míg a Liverpool fokozta a nyomást és újabb két góllal tette magabiztossá a győzelmet, ami a játék képét tekintve teljesen megérdemelt volt. Az 5-1-es végeredményt a magyar válogatott csapatkapitánya állította be a 70. percben, miután 18 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot.
A Liverpool a nemzetközi kupaporondon immár 15 meccs óta veretlen a német csapatok ellen (12 győzelem, 3 döntetlen), legutóbb a 2001/02-es szezon BL-negyeddöntőjében kapott ki 4-2-re a Leverkusen otthonában. A mostani 5-1-es siker a legnagyobb arányú idegenbeli diadal a klub történetében német rivális ellen.
„Nem tudom, hogy ez a győzelem üzenetértékű volt-e, de nyilvánvalóan olyasmi, amire építhetünk. Jó ideje benne vagyok a futballban, és nyilván csalódottak voltunk a zsinórban elszenvedett négy vereség miatt, amire nem hiszem, hogy lett volna példa, amióta a klubnál vagyok. Ezzel csapatként kellett megbirkóznunk, össze kell tartanunk és kizárnunk a külvilág zaját. Nyertünk, szereztünk három pontot, de ez csak ennyi, készülnünk kell a Brentford elleni szombati mérkőzésünkre” – mondta a mérkőzés legjobbjának megválasztott Virgil Van Dijk a TNT Sportsnak.
A holland védő az elmúlt hetek nehézségeiről is szót ejtett.
„Nem ragadhatunk bele a negatív helyzetbe. Sikereket akarunk elérni és fejlődni szeretnénk. Nekem nem okoz gondot kizárni a negatív hangokat, de régebb óta vagyok itt, mint mások. Csak akkor tudjuk a lehető legjobb teljesítményt nyújtani, ha kizárólag az előttünk álló feladatokra koncentrálunk.
Rossz híreket közölt a Liverpool edzője
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője elmondta, nem csupán a három pontra, hanem a jó játékra is szükségük volt, ahhoz, hogy visszaszerezzék az önbizalmukat. Ugyanakkor a holland szakember boszus lehet amiatt, hogy az első félidőben lecserélt Jeremie Frimpong combhajlító-sérülést szenvedett, a brit átigazolási rekordért igazolt Alxander Isak pedig ágyéksérülés miatt nem jött ki a második félidőre.
„Hugo előtt nagy helyzet adódott, és belőtte. Alexnek is voltak lehetőségei, sajnos nem talált be, de le is kellett hoznom a szünetben, mivel fájdalmat érzett az ágyékánál. Kár érte, de többször elmondtam már, nehéz megtalálni az egyensúlyt egy olyan játékosnál, aki kihagyott három hónapot. Lassan kell neki egyre több lehetőséget adni, és nem mindenki érti meg, miért nem játszik többet vagy gyakrabban. Három nap alatt a második meccsén lépett pályára, és le kellett cserélni...Tökéletes állapotban tért vissza a válogatottól, és fitt volt a Manchester United elleni meccs előtt is, szóval arra számítottunk, hogy most is játékra alkalmas állapotban lesz, ami így is volt. Pontosan azt tettük, amit kellett, nagyon óvatosak voltunk vele, ahogy a svéd válogatottnál is. Legutóbb két meccsen is játszott, de egyáltalán nem kritizálom a svéd szövetséget, mert mi mondtuk nekik, hogy készen áll. Vékony a jég, ha kihagytad a felkészülést, vannak, akik átvészelik, és vannak, akik sajnos újra meg újra megsérülnek” – mondta Isakkal kapcsolatban Slot.
A Frankfurt edzője, Dino Toppmöller úgy véli, ezúttal a pontrúgások okozták csapata vesztét.
„Tudtuk, hogy a Liverpool többet fogja birtokolni a labdát. Azonban nem volt túl sok komoly helyzetük, mert összességében jól védekeztünk. Ugyanakkor két rögzített helyzet miatt elbuktuk a meccset. Ha ki akarsz hozni valamit egy ilyen szintű csapat ellen, akkor koncentrálni kell ezekben a helyzetekben. A Liverpoolnál klasszis játékosok vannak, és amikor lendületből jönnek ránk, akkor nyilvánvaló, hogy nem lehet megúszni kapott gól nélkül” – mondta a Frankfurt edzője a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.
A Liverpool a BEK/BL történetében a második legnagyobb győzelmét aratta hátrányból felállva. Ennél nagyobb arányú kiütést csak 2022 októberében mért a skót Glasgow Rangersre (7-1).
Arne Slot címvédő együttese legközelebb szombat este – éppen Szoboszlai Dominik 25. szülezésnapján – látogat majd a Brentfordhoz a Premier League 9. fordulójában.
